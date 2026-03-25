Ft
Ft
17°C
9°C
Ft
Ft
17°C
9°C
03. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
alvásminőség alvásszakértő alváshiány alvás

Lelepleztük az éjszaka mestereit – ezek a szokások aranyat érnek

2026. március 25. 14:39

Az alvás minősége alapvetően határozza meg a mentális és fizikai egészségünket. Az alvási szokások nem velünk született adottságok, hanem tanulható minták, amelyeket tudatosan alakíthatunk.

Alvási szokások: így alszanak jól a nyugodt emberek
Juhász Tamás

Nick Wignall amerikai pszichológus, aki évek óta foglalkozik alvászavar és álmatlanság témájával, azt állítja: a jó alvók nem görcsösebben próbálnak elaludni, hanem egyszerűen nem csinálnak bizonyos dolgokat. Az alvási szokások mesterei nem figyelik ugyanis az órát, nem aggódnak az elalvás miatt, és nem tekintik problémának az éjszakai ébrenlét rövid időszakait.

Fotó: Pixabay

Az alváshiány és a függőség neurológiai kapcsolata

A tartós kialvatlanság megváltoztatja az agy jutalmazó rendszerének működését, ami fokozhatja a szerhasználat iránti vágyat és csökkentheti az önkontrollt.

Sokan teljesen helytelenül, épp az ellenkezőjét teszik. Lefekvés után stresszelnek, számolgatják, mennyi idő maradt pihenésre, és ezzel egyre jobban felerősítik a bennük kialakuló szorongást. Ez aktiválja az idegrendszer éber állapotát, így a nyugalom helyett fáradtság és kimerültség alakul ki. A rossz alvás okai gyakran nem fizikaiak, hanem pszichológiai eredetűek.

Alvási szokások Nick Wignall szerint

A szakértő szerint a könnyű elalvás módszerei nem technikák, hanem hozzáállás kérdései. A jó alvók elfogadják, ha nem alszanak el azonnal. Nem próbálnak „aludni”, hanem hagyják, hogy az alvás természetesen érkezzen. Ez csökkenti az elalvás előtti szorongás szintjét, és hosszú távon javítja az alvásminőséget.

Fontos elem az elalvást segítő rutin kialakítása. Ez lehet egy rövid relaxáció, olvasás, halk zene vagy nyújtás. A lényeg az ismétlődés, mert az idegrendszer így megtanulja, hogy közeleg a pihenés ideje. A gyors elalvási technikák gyakran kudarcot vallanak, ha túl nagy elvárással társulnak.

A minőségi alvás kialakítása érdekében érdemes elengedni a tökéletességet. A jó alvók nem tekintik katasztrófának, ha felébrednek éjszaka. Az éjszakai felébredés okai természetesek: zaj, álom, testhelyzet, gondolatok. A különbség abban van, hogyan reagálunk rájuk.

Nick Wignall szerint a pihentető alvás titka az, hogy ne akarjunk irányítani egy biológiai folyamatot. Az alvás nem teljesítmény, hanem regeneráció. Aki elfogadja az ébrenlét rövid szakaszait, hamarabb visszaalszik, mint aki harcol ellene.

A pszichológia régóta tudja, hogy a mentális egészség és az alvás szorosan összefügg. A túlzott kontroll, a folyamatos monitorozás és az önvád mind rontják a nyugodt alvás elérésének esélyét. A jó alvók inkább a nappali rutinra fordítanak figyelmet, a mozgásra, a fényviszonyokra és a képernyőhasználatra.

Az alvási szokások átalakítása nem egyik napról a másikra történik. A cél nem az, hogy minden éjszaka tökéletes legyen, hanem hogy hosszú távon csökkenjen a szorongás és javuljon a pihenés érzete. Fontos tudatosítani, a regeneráció akkor működik, ha nem tekintjük kötelező feladatnak.

A jó alvók nem azt kérdezik reggelente, hogy „jól aludtam-e”, hanem azt, hogy „hogyan érzem magam”. Ez a szemléletváltás segít megszakítani az álmatlanság ördögi körét.

A fáradtság gyakran nem az alváshiányból, hanem az állandó aggódásból fakad.

Nick Wignall szerint a legfontosabb tanulság az, hogy az alvás nem kontroll, hanem bizalom kérdése. Aki megtanulja elengedni a görcsös elvárásokat, annak az idegrendszere fokozatosan visszatér a természetes ritmushoz. Így az alvási szokások nem kényszerré, hanem stabil támaszt nyújtó rutinná válnak.

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!