Lelepleztük az éjszaka mestereit – ezek a szokások aranyat érnek

Alvási szokások Nick Wignall szerint

A szakértő szerint a könnyű elalvás módszerei nem technikák, hanem hozzáállás kérdései. A jó alvók elfogadják, ha nem alszanak el azonnal. Nem próbálnak „aludni”, hanem hagyják, hogy az alvás természetesen érkezzen. Ez csökkenti az elalvás előtti szorongás szintjét, és hosszú távon javítja az alvásminőséget.

Fontos elem az elalvást segítő rutin kialakítása. Ez lehet egy rövid relaxáció, olvasás, halk zene vagy nyújtás. A lényeg az ismétlődés, mert az idegrendszer így megtanulja, hogy közeleg a pihenés ideje. A gyors elalvási technikák gyakran kudarcot vallanak, ha túl nagy elvárással társulnak.

A minőségi alvás kialakítása érdekében érdemes elengedni a tökéletességet. A jó alvók nem tekintik katasztrófának, ha felébrednek éjszaka. Az éjszakai felébredés okai természetesek: zaj, álom, testhelyzet, gondolatok. A különbség abban van, hogyan reagálunk rájuk.