Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
pihenés éjszaka alvás

A legjobb befektetés éjszaka kamatozik – ezért egyre értékesebb a „tudományos alvás”

2025. november 11. 06:26

A pörgős napok és a hosszú távú egészségmegőrzés miatt is elengedhetetlen a kielégítő éjszakai pihenés. Hat tipp a jobb alvásminőségért.

2025. november 11. 06:26
null
Szabó Péter

Az éjszakai alvás kiemelkedő szerepét és fontosságát számtalan kutatás bizonyította, meghatározója az egész napos produktivitásnak, aktivistásnak. Alapvetés, hogy még a felnőtt szervezeteknek is 7-8 óra éjszakai alvásra van szükségük a megfelelő működéshez, a gyermekek esetében ez minimum 8-10 óra. A jó éjszakai alvás ugyanolyan fontos az egészségünk szempontjából, mint a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás, míg a rossz alvás negatív hatással lehet a gondolkodási képességre, a hangulatra, a szív egészségére és az immunrendszerre is. Emellett növelheti többek között az elhízás és a cukorbetegség kialakulásának esélyét.

alvás
Az éjszakai alvás minősége is meghatározó
Fotó: Pixabay

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének kutatási igazgatóhelyettese, Dr. Bódizs Róbert Zoltán alvásszakértő rendszeresen készít felméréseket a kielégítő alvásminőség, az alvásidőzítés és az ideális alváskörnyezet kapcsán. Mint mondta, a nappali frissesség kulcsa a rendszeresség.

„Egy közelmúltban készült felmérés szerint az emberek 1 óra 9 perccel alszanak el korábban a munkanapjaikon, mint a szabadnapjaikon. Ezt a különbséget szociális jetlagnek hívják.

Ez az időeltolódás rámutat, hogy szeretnénk egy kicsit később feküdni és főleg később kelni.

Minél nagyobb valakinek a szociális jetlagje, tehát nagyobb az eltérés a hétköznapi és a hétvégi lefekvésének az időzítése között, annál jellemzőbb, hogy elálmosodik és huzamosabb ideig nem tudja fenntartani a napközben az éberségét, frissességét. Ez a közlekedésben például komoly baleseti veszélyforrás” – mutatott rá a szakember a csalad.hu oldalnak adott interjúban.

Ezt is ajánljuk a témában

Mi kell a pihentető alváshoz?

Bódizs elárulta, hogyan segíthetjük elő napközben a minél pihentetőbb éjszakai alvást.

„A legfontosabb a rendszeresség és az egyensúly megtalálása. Lehetőség szerint napközben tartózkodjunk minél többet a szabadban, természetes fényben. Aki többet van kint, az korábban fekszik és kel, mert a fény korábbra állítja a biológiai ritmusát. Minél inkább kitesszük magunkat a napfénynek, annál inkább kezdünk önkénytelenül is hozzáigazodni a természeti törvényszerűségekhez.

A fizikai aktivitás kimondottan álmosító, de elsősorban az alvásigény növeléséért felelős és annak mélységét fokozza.

Az, hogy mozgásból mennyi az elég, személyenként változik. Az alvásidő amúgy természetesen életkortól is függ: újszülötteknél a napi 14 óra alvás is megszokott, a serdülőkor előtti gyermekek esetében a fejlődő idegrendszer, a sok változás és a szervezet növekedése miatt a 9-10 óra alvás indokolt, a felnőtteknél pedig végképp egyénfüggő. A szakma 7-9 óra közötti napi alvásidőt javasol, de hogy valaki bagoly vagy pacsirta típus, az már alkati kérdés” – fogalmazott az alvásszakértő.

Ezt is ajánljuk a témában

Az alvásminőség javítása érdekében a legfontosabb a következetesség, a pihentető lefekvési rutin kialakítása egy sötét, csendes és hűvös helyen. A lefekvés előtt kerüljük a koffeint, a megterhelő étkezéseket, illetve az elektronikus eszközök által kibocsátott kék fényt. Mint ismert, a nagy energiájú kék fény hozzájárul a szemfáradtsághoz, fejfájáshoz, alvásproblémákhoz, és hosszú távon a bőr öregedéséhez is vezethet. Emellett a túlzott használat szemszárazságot és szemirritációt is okozhat, mivel a képernyők nézése közben kevesebbet pislogunk. Alvás előtt ez kifejezetten káros.

Hat tipp a jobb alvásminőségért

A megfelelő étrend és az stresszmentes életmód javíthatja az alvás minőségét, de bizonyos táplálékkiegészítők és természetes gyógymódok is hasznosak lehetnek.

  1. Alakítsa ki a rendszeres alvási rutint!
  2. Szerezzen be kényelmes matracot és párnát az ágyba!
  3. Napközben tartózkodjon minél többet a szabadban!
  4. Ne fogyasszon koffeint és alkoholt néhány órával a lefekvés előtt!
  5. Szellőztessen lefekvés előtt!
  6. Lefekvés előtt óvja szemét a kék fénytől!

A rendszeresség jelentőségére több szakértő is rámutatott, nem véletlen, a testünk biológiai ritmusa nagy segítség a mindennapokban. A gondtalan pihenéssel töltött idő ráadásul hosszú távon kifizetődik: megéri odafigyelni rá, „a tudományos alvás”, azaz a tudatos, megválasztott időpontok és körülmények között történő alvás nem csak a mindennapok pörgéséhez ad extra energiát, de egészségünk fenntartása érdekében sem elhanyagolható. Sokan csak akkor értékelik a nyugodt éjszakákat, ha megtapasztalták, milyen problémák nehezíthetik az alvást, ám nem árt nyomatékosítani a mai felgyorsult, milliónyi fény- és zajszennyezéstől terhelt világban, milyen értékes egy békés, pihentető éjszaka.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Pixabay

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!