A legjobb befektetés éjszaka kamatozik – ezért egyre értékesebb a „tudományos alvás”

Az éjszakai alvás kiemelkedő szerepét és fontosságát számtalan kutatás bizonyította, meghatározója az egész napos produktivitásnak, aktivistásnak. Alapvetés, hogy még a felnőtt szervezeteknek is 7-8 óra éjszakai alvásra van szükségük a megfelelő működéshez, a gyermekek esetében ez minimum 8-10 óra. A jó éjszakai alvás ugyanolyan fontos az egészségünk szempontjából, mint a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás, míg a rossz alvás negatív hatással lehet a gondolkodási képességre, a hangulatra, a szív egészségére és az immunrendszerre is. Emellett növelheti többek között az elhízás és a cukorbetegség kialakulásának esélyét.

Az éjszakai alvás minősége is meghatározó

Fotó: Pixabay

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének kutatási igazgatóhelyettese, Dr. Bódizs Róbert Zoltán alvásszakértő rendszeresen készít felméréseket a kielégítő alvásminőség, az alvásidőzítés és az ideális alváskörnyezet kapcsán. Mint mondta, a nappali frissesség kulcsa a rendszeresség.

„Egy közelmúltban készült felmérés szerint az emberek 1 óra 9 perccel alszanak el korábban a munkanapjaikon, mint a szabadnapjaikon. Ezt a különbséget szociális jetlagnek hívják.