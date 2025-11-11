A legjobb befektetés éjszaka kamatozik – ezért egyre értékesebb a „tudományos alvás”
2025. november 11. 06:26
A pörgős napok és a hosszú távú egészségmegőrzés miatt is elengedhetetlen a kielégítő éjszakai pihenés. Hat tipp a jobb alvásminőségért.
Az éjszakai alvás kiemelkedő szerepét és fontosságát számtalan kutatás bizonyította, meghatározója az egész napos produktivitásnak, aktivistásnak. Alapvetés, hogy még a felnőtt szervezeteknek is 7-8 óra éjszakai alvásra van szükségük a megfelelő működéshez, a gyermekek esetében ez minimum 8-10 óra. A jó éjszakai alvás ugyanolyan fontos az egészségünk szempontjából, mint a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás, míg a rossz alvás negatív hatással lehet a gondolkodási képességre, a hangulatra, a szív egészségére és az immunrendszerre is. Emellett növelheti többek között az elhízás és a cukorbetegség kialakulásának esélyét.
A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének kutatási igazgatóhelyettese, Dr. Bódizs Róbert Zoltán alvásszakértő rendszeresen készít felméréseket a kielégítő alvásminőség, az alvásidőzítés és az ideális alváskörnyezet kapcsán. Mint mondta, a nappali frissesség kulcsa a rendszeresség.
„Egy közelmúltban készült felmérés szerint az emberek 1 óra 9 perccel alszanak el korábban a munkanapjaikon, mint a szabadnapjaikon. Ezt a különbséget szociális jetlagnek hívják.
Ez az időeltolódás rámutat, hogy szeretnénk egy kicsit később feküdni és főleg később kelni.
Minél nagyobb valakinek a szociális jetlagje, tehát nagyobb az eltérés a hétköznapi és a hétvégi lefekvésének az időzítése között, annál jellemzőbb, hogy elálmosodik és huzamosabb ideig nem tudja fenntartani a napközben az éberségét, frissességét. Ez a közlekedésben például komoly baleseti veszélyforrás” – mutatott rá a szakember a csalad.hu oldalnak adott interjúban.
Mi kell a pihentető alváshoz?
Bódizs elárulta, hogyan segíthetjük elő napközben a minél pihentetőbb éjszakai alvást.
„A legfontosabb a rendszeresség és az egyensúly megtalálása. Lehetőség szerint napközben tartózkodjunk minél többet a szabadban, természetes fényben. Aki többet van kint, az korábban fekszik és kel, mert a fény korábbra állítja a biológiai ritmusát. Minél inkább kitesszük magunkat a napfénynek, annál inkább kezdünk önkénytelenül is hozzáigazodni a természeti törvényszerűségekhez.
A fizikai aktivitás kimondottan álmosító, de elsősorban az alvásigény növeléséért felelős és annak mélységét fokozza.
Az, hogy mozgásból mennyi az elég, személyenként változik. Az alvásidő amúgy természetesen életkortól is függ: újszülötteknél a napi 14 óra alvás is megszokott, a serdülőkor előtti gyermekek esetében a fejlődő idegrendszer, a sok változás és a szervezet növekedése miatt a 9-10 óra alvás indokolt, a felnőtteknél pedig végképp egyénfüggő. A szakma 7-9 óra közötti napi alvásidőtjavasol, de hogy valaki bagoly vagy pacsirta típus, az már alkati kérdés” – fogalmazott az alvásszakértő.
Az alvásminőség javítása érdekében a legfontosabb a következetesség, a pihentető lefekvési rutin kialakítása egy sötét, csendes és hűvös helyen. A lefekvés előtt kerüljük a koffeint, a megterhelő étkezéseket, illetve az elektronikus eszközök által kibocsátott kék fényt. Mint ismert, a nagy energiájú kék fény hozzájárul a szemfáradtsághoz, fejfájáshoz, alvásproblémákhoz, és hosszú távon a bőr öregedéséhez is vezethet. Emellett a túlzott használat szemszárazságot és szemirritációt is okozhat, mivel a képernyők nézése közben kevesebbet pislogunk. Alvás előtt ez kifejezetten káros.
Hat tipp a jobb alvásminőségért
A megfelelő étrend és az stresszmentes életmód javíthatja az alvás minőségét, de bizonyos táplálékkiegészítők és természetes gyógymódok is hasznosak lehetnek.
Alakítsa ki a rendszeres alvási rutint!
Szerezzen be kényelmes matracot és párnát az ágyba!
Napközben tartózkodjon minél többet a szabadban!
Ne fogyasszon koffeint és alkoholt néhány órával a lefekvés előtt!
Szellőztessen lefekvés előtt!
Lefekvés előtt óvja szemét a kék fénytől!
A rendszeresség jelentőségére több szakértő is rámutatott, nem véletlen, a testünk biológiai ritmusa nagy segítség a mindennapokban. A gondtalan pihenéssel töltött idő ráadásul hosszú távon kifizetődik: megéri odafigyelni rá, „a tudományos alvás”, azaz a tudatos, megválasztott időpontok és körülmények között történő alvás nem csak a mindennapok pörgéséhez ad extra energiát, de egészségünk fenntartása érdekében sem elhanyagolható. Sokan csak akkor értékelik a nyugodt éjszakákat, ha megtapasztalták, milyen problémák nehezíthetik az alvást, ám nem árt nyomatékosítani a mai felgyorsult, milliónyi fény- és zajszennyezéstől terhelt világban, milyen értékes egy békés, pihentető éjszaka.