2025-ben publikálták egy kutatócsoport munkáját, amely elhunyt donorok agyszöveteit és egérkísérleteket vizsgálva azonosította azokat a molekuláris változásokat, amelyek pszichiátriai zavarokhoz kapcsolódtak. Ezeket a változásokat egérmodellekben is tesztelték, hogy megértsék, miként befolyásolták a betegség súlyosságát és a viselkedést. Genetikai szekvenálással és számítógépes modellezéssel feltérképezték egy adott agyterület összes RNS-molekuláját, és elemezték, hogyan módosult ezek napi ritmusa opioidok hatására. Ez részletes képet adott arról, mely gének mikor változtak, és betekintést nyújtott azokba a molekuláris folyamatokba, amelyek az opioidfüggőség kialakulását erősíthették.

A kutatók két, függőséggel erősen összefüggő agyterületet vizsgáltak, és azt találták, hogy az opioidfüggő egyedek génexpressziós mintázatai jelentősen eltértek a nem függő egyedekétől. Egyes gének teljesen új aktivitási ritmust vettek fel, míg mások elveszítették a napi ciklusukat. A ritmikusságukat elvesztő gének között olyanok is voltak, amelyek a molekuláris óra működésében és az alvás időtartamának szabályozásában játszanak szerepet. Mindez tovább erősíti azt a képet, hogy az opioidhasználat cirkadián zavarokat okoz, és segít feltárni ezek mögöttes biológiai mechanizmusait.

A csoport egy másik kutatásban egy olyan fontos génre összpontosított, amely elveszítette ritmikusságát az opioidfüggő egyedekben. A gén neve NPAS2. Ez a molekuláris óra egyik kulcseleme, amely fontos szerepet játszik az alvás és a cirkadián szabályozás irányításában. Megállapították, hogy az NPAS2 blokkolása fokozta a fentanilkereső viselkedést egerekben. Érdekes módon azt is megfigyelték, hogy a nőstény egerek több alkalommal voltak hajlandók megnyomni a kart a fentanilért, mint a hímek, ami összhangban áll az embereknél dokumentált nemi különbségekkel az opioidfüggőségben. Egy másik vizsgálatban pedig azt is kimutatták, hogy az NPAS2 hiánya tovább súlyosbította az alvászavarokat a fentanilt kapó egerekben.

Az eredmények összességében megerősítik, hogy a cirkadián ritmusok fontos szerepet játszanak a függőségben. A jövőbeli kutatások tisztázhatják, hogy az NPAS2 célzása segíthet-e az opioidfüggőség tüneteinek kezelésében. A jó minőségű alvás nem csupán a friss ébredésről szól – akár a szerhasználat és a túladagolások csökkenéséhez is hozzájárulhat.”

