Újabb bravúr a zöld-fokiaktól a vb-n, Uruguay ellen is összejött a pontszerzés

A zöld-fokiak a 21. percben megszerezték a vezetést, az Oroszországban légióskodó Kevin Pina szabadrúgásból lőtte az ország történetének első vb-találatát. Uruguay az első félidő hajrájában a Szaúd-Arábia elleni mérkőzésen is eredményes Maximiliano Araújo, valamint Agustín Canobbio góljával fordított.

A második játékrészben már csak egy szabályos gól esett, de azt nem a dél-amerikai együttes jegyezte, hanem Hélio Varela, aki a 61. percben az uruguayi védelem és Fernando Muslera kapus hibáját kihasználva egyenlített, így a Zöld-foki-szigetek válogatottja a második vb-meccsén is pontot szerzett, soraiban a Puskás Akadémia középpályásával, Laros Duartéval, akit ezúttal a 71. percben cseréltek be.

A mérkőzés rövid összefoglalója