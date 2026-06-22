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Zöld-foki-szigetek új-zéland uruguay vb 2026 világbajnokság Egyiptom

Újabb bravúr a zöld-fokiaktól a vb-n, Uruguay ellen is összejött a pontszerzés

2026. június 22. 07:08

Egyiptom megszerezte első győzelmét a világbajnokságot történetében. A Zöld-foki-szigetek válogatottja a spanyolok elleni döntetlen után Uruguay ellen is pontot szerzett.

2026. június 22. 07:08
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Uruguay 2–2-es döntetlent játszott a Zöld-foki-szigetekkel, míg Egyiptom hátrányból felállva 3–1-re nyert Új-Zéland ellen az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló labdarúgó-világbajnokság csoportkörének második fordulójában a magyar idő szerint hétfő hajnalban játszott mérkőzéseken.

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Vozinha az uruguayiak ellen nem parádázott, de megint pontszerzésnek örülhetett (Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

H-csoport

A Zöld-foki-szigetek válogatottja az első forduló legnagyobb meglepetését okozta azzal, hogy gól nélküli döntetlent harcolt ki a végső győzelemre is esélyesnek tartott Spanyolországgal. A második körben Uruguay volt az újonc ellenfele, ezt a mérkőzést már a helyszínen tekinthette meg a csapat veterán kapusának, Vozinhának az édesanyja, aki a spanyolok elleni meccsen vízumproblémák miatt még nem lehetett jelen.

 

A zöld-fokiak a 21. percben megszerezték a vezetést, az Oroszországban légióskodó Kevin Pina szabadrúgásból lőtte az ország történetének első vb-találatát. Uruguay az első félidő hajrájában a Szaúd-Arábia elleni mérkőzésen is eredményes Maximiliano Araújo, valamint Agustín Canobbio góljával fordított.

A második játékrészben már csak egy szabályos gól esett, de azt nem a dél-amerikai együttes jegyezte, hanem Hélio Varela, aki a 61. percben az uruguayi védelem és Fernando Muslera kapus hibáját kihasználva egyenlített, így a Zöld-foki-szigetek válogatottja a második vb-meccsén is pontot szerzett, soraiban a Puskás Akadémia középpályásával, Laros Duartéval, akit ezúttal a 71. percben cseréltek be.

A mérkőzés rövid összefoglalója

 

A harmadik fordulóban Uruguay–Spanyolország és Zöld-foki-szigetek–Szaúd Arábia mérkőzéseket rendeznek szombat hajnalban.

A CSOPORT ÁLLÁSA

  1. spanyolország 4 pont
  2. uruguay 2
  3. zöld-foki-szigetek 2
  4. szaúd-arábia 1

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G-csoport

Ebben a négyesben az első három meccs egyaránt döntetlennel zárult (Belgium–Egyiptom 1–1, Irán–Új-Zéland 2–2, Belgium–Irán 0–0), így Új-Zéland és Egyiptom meccsének győztese nagy lépést tehetett a továbbjutás felé, már csak azért is, mert az új lebonyolítási rendszerben nagyon jó az esélye annak, hogy négy ponttal legalább a nyolc legjobb csoportharmadik egyikeként tovább lehet jutni.

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Az első negyedóra végén egy szöglet után Finn Surman fejesével az új-zélandiak szerezték meg a vezetést, és az előnyük a szünetig ki is tartott, a második félidőre azonban a „fáraók” megrázták magukat. Az 58. percben Musztafa Ziko szintén fejjel egyenlített, szűk tíz perccel később Mohamed Szalah góljával már Egyiptom vezetett, majd a Liverpooltól távozó legenda egy gólpasszt is kiosztott, a 82. percben Trézéguet az ő szöglete után fejelt a kapuba, így az észak-afrikai válogatott elkönyvelte első győzelmét a világbajnokságok történetében.

A mérkőzés rövid összefoglalója

Az egyiptomiaknak a csoportkör harmadik fordulójában Irán ellen már egy döntetlen is elég lesz a biztos továbbjutáshoz, ellenben Új-Zélandnak nyernie kellene Belgiummal szemben ahhoz, hogy továbbjuthasson az egyenes kieséses szakaszba.

A CSOPORT ÁLLÁSA

  1. egyiptom 4 pont
  2. irán 2
  3. beLgium 2
  4. új-zéland 1

Nyitókép: CHANDAN KHANNA / AFP

 

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