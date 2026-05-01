A nigériai Szoboszlai után itt a magyar Szalah

Afrikában találtak egy Szoboszlait – felszólították a Liverpoolt, hogy azonnal cselekedjen
Nigériából érkezne a magyar világklasszis utódja?
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője pénteken sajtótájékoztatót tartott. A holland tréner a nyáron távozó egyiptomi klasszisáról, Mohamed Szalahról szinte már magyar állampolgárként beszélt.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a Manchester United elleni vasárnapi rangadót (16.30 óra, Spíler1) felvezető sajtótájékoztatóján arról beszélt, néha elgondolkodik azon, hogy Mohamed Szalah valójában magyar nemzetiségű, mert olyan sok időt tölt együtt Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal.
Valóban vannak kedvenc magyar játékosaim… Mo – na, most majdnem Szalahhal kezdtem, de hát olyan szoros barátságot ápol Dominikkal és Milossal, hogy néha elgondolkodom, nem magyar-e ő is
– felelte a holland szakember a Nemzeti Sportnak arra a kérdésére, hogy milyen hírekkel szolgálhat a „kedvenc magyar játékosairól”. – Komolyra fordítva a szót: Szoboszlai Dominik mindig bevethető, amióta itt vagyok, a hétvégén is számolok vele, Kerkez Milosnak ugyanakkor kisebb gondjai voltak a fizikumával, szerdán idő előtt elhagyta az edzést, de ma vagy holnap már ismét számítok rá. Pécsi Ármin kiváló állapotban van, és néha már az őrületbe kergeti a csapattársait azzal, milyen könnyedén hozza ki hátulról a labdát, amikor megpróbálják letámadni.”
Slot az előző bajnokin, a Crystal Palace elleni találkozón a kispadon ülő magyar kapussal kapcsolatban hozzátette, a vasárnapi rangadón csak akkor nevezi a meccskeretbe, ha első számú kapuvédője, Alisson nem épül fel.
Ezt is ajánljuk a témában
A Liverpool trénere a sajtótájékoztatón kitért Szalahra is. Elmondta, hogy az egyiptomi támadó kisebb sérüléssel bajlódik, így a Manchester United ellen még biztosan nem játszhat, ám megerősítette, hogy még az idény vége előtt visszatérhet, vagyis a távozása előtt lesz még lehetősége a pályán elbúcsúzni a szurkolóktól.
Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP
Arne Slot pénteki sajtótájékoztatója vágatlanul