A nigériai Szoboszlai után itt a magyar Szalah

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a Manchester United elleni vasárnapi rangadót (16.30 óra, Spíler1) felvezető sajtótájékoztatóján arról beszélt, néha elgondolkodik azon, hogy Mohamed Szalah valójában magyar nemzetiségű, mert olyan sok időt tölt együtt Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal.

Valóban vannak kedvenc magyar játékosaim… Mo – na, most majdnem Szalahhal kezdtem, de hát olyan szoros barátságot ápol Dominikkal és Milossal, hogy néha elgondolkodom, nem magyar-e ő is

– felelte a holland szakember a Nemzeti Sportnak arra a kérdésére, hogy milyen hírekkel szolgálhat a „kedvenc magyar játékosairól”. – Komolyra fordítva a szót: Szoboszlai Dominik mindig bevethető, amióta itt vagyok, a hétvégén is számolok vele, Kerkez Milosnak ugyanakkor kisebb gondjai voltak a fizikumával, szerdán idő előtt elhagyta az edzést, de ma vagy holnap már ismét számítok rá. Pécsi Ármin kiváló állapotban van, és néha már az őrületbe kergeti a csapattársait azzal, milyen könnyedén hozza ki hátulról a labdát, amikor megpróbálják letámadni.”