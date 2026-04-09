Ligetvári Patrik bosszút állt Párizsban Szoboszlai Dominikért

Ligetvári nem kertelt – tényleg feltámadt halottaiból a Veszprém, és tönkreverte a francia sztárcsapatot
Nem sikerült a csoda a PSG-nek hazai pályán, így két magyar csapat lesz ott a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A One Veszprém a hazai nyolcgólos győzelem után Párizsban 35–35-ös döntetlent ért el.
Miután az odavágón 32–24-es győzelmet aratott, megnyugtató előnnyel készülhetett a párizsi visszavágóra a One Veszprém csapata a PSG ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a 8 közé jutásért rendezett párharcban. Egy nappal korábban két magyar játékosnak volt már jelenése a francia fővárosban: Szoboszlai Dominiknek és Kerkez Milosnak nem volt sok öröme benne, az angol Liverpoollal tükörsimán kikaptak a futball BL negyeddöntőjében.
Ezúttal egy magyar csapat, ugyanakkor csak egyetlen magyar játékos lépett pályára Ligetvári Patrik személyében.
Jól is kezdett a bakonyi alakulat, hiába került ki a keretből az utolsó pillanatban az előző mérkőzés legeredményesebb játékosa Hugo Descat személyében. A nyáron az éppen a PSG-be távozó Rodrigo Corrales ismét ihletett formában védett, így gyorsan 4 gólos előnyt dolgozott ki a vendégcsapat – vagyis összesítésben már 12 volt az előnye!
Eldőlt – gondolhattuk, de a franciák más véleményen voltak, és ahogy elkezdte pihentetni Xavi Pascual vezetőedző a kezdőjátékosokat (köztük Ligetvárit), zárkóztak fel a hazaiak. 12–12-nél egyenlítettek, majd a vezetést is átvették, végül Gasper Marguc belőtt időntúli hetese kellett ahhoz, hogy csak két gól legyen a szünetben a PSG előnye – de összesítésben még így is 6-tal vezetett a Veszprém.
Kicsit ijesztett rá csak a francia gárda a szünet után a vendégekre, két gyors gólt szerezve már csak négy volt összesítésben a hátrányuk. Nem bírtak azonban Corralesszel a kapuban, Nedim Remilivel pedig támadásban, így közel 10 perc elteltével 24–24-re egyenlített a Veszprém, amivel gyakorlatilag el is dőlt a párharc.
A PSG játékosain látszott, hogy innentől kezdve nem hittek a fordításban, már csak az volt a kérdés a találkozón, hogy sikerül-e kettős győzelemmel továbbjutnia a bakonyi alakulatnak. Végül nem jött össze, de ki bánta: 35–35-ös végeredménnyel zárult a mérkőzés.
A veszprémiek így 67–59-es összesítéssel jutottak a legjobb 8 közé a BL-ben, ahol a német Füchse Berlin vár rájuk. A tét már közvetlenül a final fourba jutás – ahogy a szerdán a Kielce ellen továbbjutó OTP Bank-Pick Szegednek is a címvédő Magdeburg ellen.
Férfi kézilabda Bajnokok Ligája
PSG (francia)–One Veszprém 35–35 (20–18)
Továbbjutott: a Veszprém 67–59-es összesítéssel
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás