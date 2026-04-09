Ligetvári Patrik bosszút állt Párizsban Szoboszlai Dominikért

Kicsit ijesztett rá csak a francia gárda a szünet után a vendégekre, két gyors gólt szerezve már csak négy volt összesítésben a hátrányuk. Nem bírtak azonban Corralesszel a kapuban, Nedim Remilivel pedig támadásban, így közel 10 perc elteltével 24–24-re egyenlített a Veszprém, amivel gyakorlatilag el is dőlt a párharc.

A PSG játékosain látszott, hogy innentől kezdve nem hittek a fordításban, már csak az volt a kérdés a találkozón, hogy sikerül-e kettős győzelemmel továbbjutnia a bakonyi alakulatnak. Végül nem jött össze, de ki bánta: 35–35-ös végeredménnyel zárult a mérkőzés.

A veszprémiek így 67–59-es összesítéssel jutottak a legjobb 8 közé a BL-ben, ahol a német Füchse Berlin vár rájuk. A tét már közvetlenül a final fourba jutás – ahogy a szerdán a Kielce ellen továbbjutó OTP Bank-Pick Szegednek is a címvédő Magdeburg ellen.