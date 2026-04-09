ONE Veszprém Ligetvári Patrik PSG

Ligetvári Patrik bosszút állt Párizsban Szoboszlai Dominikért

2026. április 09. 22:29

Nem sikerült a csoda a PSG-nek hazai pályán, így két magyar csapat lesz ott a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A One Veszprém a hazai nyolcgólos győzelem után Párizsban 35–35-ös döntetlent ért el.

null

Miután az odavágón 32–24-es győzelmet aratott, megnyugtató előnnyel készülhetett a párizsi visszavágóra a One Veszprém csapata a PSG ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a 8 közé jutásért rendezett párharcban. Egy nappal korábban két magyar játékosnak volt már jelenése a francia fővárosban: Szoboszlai Dominiknek és Kerkez Milosnak nem volt sok öröme benne, az angol Liverpoollal tükörsimán kikaptak a futball BL negyeddöntőjében.

Ezúttal egy magyar csapat, ugyanakkor csak egyetlen magyar játékos lépett pályára Ligetvári Patrik személyében.

Jól is kezdett a bakonyi alakulat, hiába került ki a keretből az utolsó pillanatban az előző mérkőzés legeredményesebb játékosa Hugo Descat személyében. A nyáron az éppen a PSG-be távozó Rodrigo Corrales ismét ihletett formában védett, így gyorsan 4 gólos előnyt dolgozott ki a vendégcsapat – vagyis összesítésben már 12 volt az előnye!

Eldőlt – gondolhattuk, de a franciák más véleményen voltak, és ahogy elkezdte pihentetni Xavi Pascual vezetőedző a kezdőjátékosokat (köztük Ligetvárit), zárkóztak fel a hazaiak. 12–12-nél egyenlítettek, majd a vezetést is átvették, végül Gasper Marguc belőtt időntúli hetese kellett ahhoz, hogy csak két gól legyen a szünetben a PSG előnye – de összesítésben még így is 6-tal vezetett a Veszprém.

Veszprém
Nedim Remili teljesítményére már Veszprémben sem lehetett panasz. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Nem nagyon hagytak kérdést a veszprémiek

Kicsit ijesztett rá csak a francia gárda a szünet után a vendégekre, két gyors gólt szerezve már csak négy volt összesítésben a hátrányuk. Nem bírtak azonban Corralesszel a kapuban, Nedim Remilivel pedig támadásban, így közel 10 perc elteltével 24–24-re egyenlített a Veszprém, amivel gyakorlatilag el is dőlt a párharc.

A PSG játékosain látszott, hogy innentől kezdve nem hittek a fordításban, már csak az volt a kérdés a találkozón, hogy sikerül-e kettős győzelemmel továbbjutnia a bakonyi alakulatnak. Végül nem jött össze, de ki bánta: 35–35-ös végeredménnyel zárult a mérkőzés.

A veszprémiek így 67–59-es összesítéssel jutottak a legjobb 8 közé a BL-ben, ahol a német Füchse Berlin vár rájuk. A tét már közvetlenül a final fourba jutás – ahogy a szerdán a Kielce ellen továbbjutó OTP Bank-Pick Szegednek is a címvédő Magdeburg ellen.

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája
PSG (francia)–One Veszprém 35–35 (20–18)
Továbbjutott: a Veszprém 67–59-es összesítéssel

***

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2026. április 09. 23:54
Látszott a frusztráltság a csigazabálókon. Egyikük egy sikertelen betörés után földhöz vágta a labdát, azt hittem fölrobban. Valóban nagyot égtek, de megérdemelték - férfi ágon a PSG játékosainak a legnagyobb az arca, a pofon jó helyre ment.
