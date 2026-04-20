Ünnepre készültek a Vasasnál, de a szurkolók nem azt kapták, amit vártak

Fellélegezhetnek a kispesti szurkolók: drámai sikere után nagyon közel került az NB I-hez a Honvéd
Az utolsó percben szerezték meg a győztes gólt.
A BVSC két góllal legyőzte idegenben a másodosztály éllovasát. A Vasas feljutása matematikailag még nem biztos az NB I-be.
Az éllovas Vasas 2–0-ra kikapott hazai pályán a BVSC-től a labdarúgó NB II 26. fordulójának hétfői záró mérkőzésén, így matematikailag még nem jutott fel az élvonalba.
A sárga-kékek a második félidőben Farkas Balázs és Csernik Kornél távoli lövésével döntötték el az összecsapást, melyen a fővárosi rivális győzelemmel bebiztosíthatta volna az NB I-es szereplését a következő szezonra. A BVSC bennmaradása ellenben biztossá vált.
Az angyalföldi együttes tíz veretlenül megvívott kör és sorozatban öt győzelem után maradtak alul, így a harmadik Kecskeméttel szemben tíz pontra csökkent az előnye, míg a második Budapest Honvéd egy pontra közelítette meg.
LABDARÚGÓ NB II
26. FORDULÓ
Vasas–BVSC 0–2 (Farkas B. 52., Csernik 60.)
