Ünnepre készültek a Vasasnál, de a szurkolók nem azt kapták, amit vártak

Az éllovas Vasas 2–0-ra kikapott hazai pályán a BVSC-től a labdarúgó NB II 26. fordulójának hétfői záró mérkőzésén, így matematikailag még nem jutott fel az élvonalba.

A sárga-kékek a második félidőben Farkas Balázs és Csernik Kornél távoli lövésével döntötték el az összecsapást, melyen a fővárosi rivális győzelemmel bebiztosíthatta volna az NB I-es szereplését a következő szezonra. A BVSC bennmaradása ellenben biztossá vált.