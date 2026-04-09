Varga Barnabás edzője ugyanazt mondja, mint Robbie Keane, de a végén mégis egy spanyolnak lehet igaza

Elképesztő balhé Varga Barnabásék meccsén: elkésett az AEK, egy németnek kellett rendet tenni
80 percet kapott a magyar csatár a rangadón.
Nagy mérkőzés vár az AEK Athénra a Konferencia-ligában. Varga Barnabás topligás csapat ellen bizonyíthat.
A labdarúgó Bajnokok Ligája keddi és szerdai játéknapja után csütörtökön Európa-liga- és Konferencia-liga mérkőzéseket rendeznek. A harmadik számú európai kupasorozatban a Varga Barnabást foglalkoztató görög AEK Athén is pályára lép.
A görög együttes úgy jutott be a legjobb nyolc csapat közé, hogy a selejtező második fordulójából indult.
Tavaly nyáron senki sem gondolta volna, hogy itt leszünk, de az álmok azért vannak, hogy megvalósítsuk őket”
– idézte Marko Nikolics vezetőedzőt a Magyar Nemzet. A tréner szavai ismerősen csenghetnek, ugyanis korábban a Ferencvárosi TC Európa-ligában történő menetelése kapcsán Robbie Keane vezetőedző is hasonló véleménnyel volt. Ő is úgy fogalmazott, hogy nem sokan gondolták volna, hogy ilyen jól fognak szerepelni a kupában, de végül így lett.
Visszatérve az AEK-re, a görög együttes egy topligás csapattal, a spanyol Rayo Vallecanóval küzd meg az elődöntőbe kerülésért. Nikolics így folytatta:
„A két csapat továbbjutási esélye ötven-ötven százalék, szeretnénk egy extra százalékot hozzátenni ehhez az athéni visszavágó előtt.”
A Rayo mestere, Inigo Pérez talán túlontúl is előre tekintett, és már a végső győzelemről beszélt.
„Képesek vagyunk megnyerni a Konferencia-ligát.”
Varga múlt vasárnap az Olympiakosz elleni idegenbeli győztes rangadón kezdőként 80 percet kapott, és nagy valószínűséggel a Rayo ellen is a kezdőben kap helyet. A klub színeiben eddig 14 tétmérkőzésen hat gólt és két gólpasszt jegyez, többek között már a 3. percben betalált a szlovén Celje elleni Kl-nyolcaddöntő első, idegenbeli felvonásán. Vargának az volt az első európai kupamérkőzése a görög gárdánál.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt is ajánljuk a témában
Az információt a Patrióta hozta nyilvánosságra. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke évek óta átverte a magyar választókat, tisztában volt Brüsszel valódi terveivel.