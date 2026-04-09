Ft
Ft
12°C
2°C
Ft
Ft
12°C
2°C
04. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 09.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Rayo Vallecano AEK Athén Varga Barnabás Konferencia-liga

Varga Barnabás edzője ugyanazt mondja, mint Robbie Keane, de a végén mégis egy spanyolnak lehet igaza

2026. április 09. 12:03

Nagy mérkőzés vár az AEK Athénra a Konferencia-ligában. Varga Barnabás topligás csapat ellen bizonyíthat.

A labdarúgó Bajnokok Ligája keddi és szerdai játéknapja után csütörtökön Európa-liga- és Konferencia-liga mérkőzéseket rendeznek. A harmadik számú európai kupasorozatban a Varga Barnabást foglalkoztató görög AEK Athén is pályára lép.

A görög együttes úgy jutott be a legjobb nyolc csapat közé, hogy a selejtező második fordulójából indult.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Tavaly nyáron senki sem gondolta volna, hogy itt leszünk, de az álmok azért vannak, hogy megvalósítsuk őket”

– idézte Marko Nikolics vezetőedzőt a Magyar Nemzet. A tréner szavai ismerősen csenghetnek, ugyanis korábban a Ferencvárosi TC Európa-ligában történő menetelése kapcsán Robbie Keane vezetőedző is hasonló véleménnyel volt. Ő is úgy fogalmazott, hogy nem sokan gondolták volna, hogy ilyen jól fognak szerepelni a kupában, de végül így lett.

Visszatérve az AEK-re, a görög együttes egy topligás csapattal, a spanyol Rayo Vallecanóval küzd meg az elődöntőbe kerülésért. Nikolics így folytatta:

„A két csapat továbbjutási esélye ötven-ötven százalék, szeretnénk egy extra százalékot hozzátenni ehhez az athéni visszavágó előtt.”

A Rayo mestere, Inigo Pérez talán túlontúl is előre tekintett, és már a végső győzelemről beszélt.

„Képesek vagyunk megnyerni a Konferencia-ligát.”

Topligás együttes vár Varga Barnabásékra
Topligás együttes vár Varga Barnabásékra

Varga a kezdőben?

Varga múlt vasárnap az Olympiakosz elleni idegenbeli győztes rangadón kezdőként 80 percet kapott, és nagy valószínűséggel a Rayo ellen is a kezdőben kap helyet. A klub színeiben eddig 14 tétmérkőzésen hat gólt és két gólpasszt jegyez, többek között már a 3. percben betalált a szlovén Celje elleni Kl-nyolcaddöntő első, idegenbeli felvonásán. Vargának az volt az első európai kupamérkőzése a görög gárdánál.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: aekfc.gr

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!