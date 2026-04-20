Elképesztő jelenetek a magyar futballpályán: fojtogatások, ütések, rúgások (VIDEÓ)

Botrányba fulladt egy mérkőzés a Heves vármegyei harmadosztályban. A Lokomotív SE játékosait megtámadták, a csapatbuszukat megrongálták Váraszón.
Botrányba fulladt vasárnap a Heves vármegyei harmadosztály 22. fordulójában rendezett Váraszó–Lokomotív SE (2–3) mérkőzés – írta meg a csakfoci.hu a vendégcsapat Facebook-oldalára felkerült beszámoló alapján. A lefújást követően elszabadultak az indulatok, és odáig fajult a helyzet, hogy a hazaiak megkergették Panyi Kristóf játékvezetőt.
„(…) Egy küzdős mérkőzésen 2–1-es hazai vezetés után sikerült 3–2-re megfordítanunk az állást, ami a végeredmény maradt – olvasható a Lokomotív SE bejegyzésében. – Miután megszereztük a vezetést, fokozódtak az indulatok, egyre parázsabb lett a hangulat, ami teljesen normális egy ilyen rangadón.
A lefújást követően viszont az ünneplésünk alatt egy hazai játékos támadólag lépett fel a játékosainkkal szemben. Ezt követően elszabadult a pokol. Próbáltuk csillapítani a helyzetet, ami sikerült is, mindaddig, amíg a hazai szurkolók, a játékosok és a rendezők be nem csatlakoztak melléjük. Ebben a helyzetben már a játékvezetői asszisztálás is kevés volt, ugyanis őt is megtámadták. A verbális bántalmazás mellett ütések, fojtogatások, rúgások érték játékosainkat és a játékvezetőt is. A lecsendesedést követően az öltöző előterében folytatódott az inzultálás.
Szerencsénkre jelen volt a HELASZ (Heves vármegyei Labdarúgó-szövetség – a szerk.) által delegált szövetségi ellenőr, aki megfelelően intézkedett, és rendőri beavatkozást kért, hogy testi épségünk veszélyeztetése nélkül elhagyhassuk a sportlétesítményt.”
A tizenöt csapatos bajnokságot két pont előnnyel vezető Lokomotív SE beszámolójából az is kiderül, hogy a távozáskor észrevették, az egyik buszuk hátsó kereke le van eresztve. A gumit a hazaiak közül segítettek felfújni.
A játékvezető a hivatalos jegyzőkönyv szerint a Váraszó két játékosának, Rostás Józsefnek és Vincze Kristófnak mutatta fel a piros lapot.