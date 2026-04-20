Elképesztő jelenetek a magyar futballpályán: fojtogatások, ütések, rúgások (VIDEÓ)

Szerencsénkre jelen volt a HELASZ (Heves vármegyei Labdarúgó-szövetség – a szerk.) által delegált szövetségi ellenőr, aki megfelelően intézkedett, és rendőri beavatkozást kért, hogy testi épségünk veszélyeztetése nélkül elhagyhassuk a sportlétesítményt.”

A tizenöt csapatos bajnokságot két pont előnnyel vezető Lokomotív SE beszámolójából az is kiderül, hogy a távozáskor észrevették, az egyik buszuk hátsó kereke le van eresztve. A gumit a hazaiak közül segítettek felfújni.

A játékvezető a hivatalos jegyzőkönyv szerint a Váraszó két játékosának, Rostás Józsefnek és Vincze Kristófnak mutatta fel a piros lapot.