Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
vármegyei labdarúgás Váraszó botrány

Elképesztő jelenetek a magyar futballpályán: fojtogatások, ütések, rúgások (VIDEÓ)

2026. április 20. 20:15

Botrányba fulladt egy mérkőzés a Heves vármegyei harmadosztályban. A Lokomotív SE játékosait megtámadták, a csapatbuszukat megrongálták Váraszón.

null

Botrányba fulladt vasárnap a Heves vármegyei harmadosztály 22. fordulójában rendezett Váraszó–Lokomotív SE (2–3) mérkőzés – írta meg a csakfoci.hu a vendégcsapat Facebook-oldalára felkerült beszámoló alapján. A lefújást követően elszabadultak az indulatok, és odáig fajult a helyzet, hogy a hazaiak megkergették Panyi Kristóf játékvezetőt.

 

„(…) Egy küzdős mérkőzésen 2–1-es hazai vezetés után sikerült 3–2-re megfordítanunk az állást, ami a végeredmény maradt – olvasható a Lokomotív SE bejegyzésében. – Miután megszereztük a vezetést, fokozódtak az indulatok, egyre parázsabb lett a hangulat, ami teljesen normális egy ilyen rangadón. 

A lefújást követően viszont az ünneplésünk alatt egy hazai játékos támadólag lépett fel a játékosainkkal szemben. Ezt követően elszabadult a pokol. Próbáltuk csillapítani a helyzetet, ami sikerült is, mindaddig, amíg a hazai szurkolók, a játékosok és a rendezők be nem csatlakoztak melléjük. Ebben a helyzetben már a játékvezetői asszisztálás is kevés volt, ugyanis őt is megtámadták. A verbális bántalmazás mellett ütések, fojtogatások, rúgások érték játékosainkat és a játékvezetőt is. A lecsendesedést követően az öltöző előterében folytatódott az inzultálás.

Szerencsénkre jelen volt a HELASZ (Heves vármegyei Labdarúgó-szövetség – a szerk.) által delegált szövetségi ellenőr, aki megfelelően intézkedett, és rendőri beavatkozást kért, hogy testi épségünk veszélyeztetése nélkül elhagyhassuk a sportlétesítményt.”

A tizenöt csapatos bajnokságot két pont előnnyel vezető Lokomotív SE beszámolójából az is kiderül, hogy a távozáskor észrevették, az egyik buszuk hátsó kereke le van eresztve. A gumit a hazaiak közül segítettek felfújni.

 

A játékvezető a hivatalos jegyzőkönyv szerint a Váraszó két játékosának, Rostás Józsefnek és Vincze Kristófnak mutatta fel a piros lapot.

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
galancza-2
2026. április 20. 21:21
squalline! beteg ember vagy, és futballgyilkos,kretén,bundázó,mixelő,élősködő hazai szaki. A futballszakmailag semmitérő foci akadémiák (pláne a felcsúti) brutlisan belejátszottak a fidesz totális vereségébe.
Válasz erre
0
1
Squalline
•••
2026. április 20. 21:06 Szerkesztve
Mindeközben a hétvégén a Puskás Akadémián ifimeccsek voltak, tehetséges fiatalokkal, külfölfi megfigyelőkkel, profi körülményekkel, családias baráti hangulattal. A fene tudja, a mandiner, a jobboldali média zászlóshajója sem erről, vagy valaha ilyenről tudósított-e. Vagy akart-e ott netalán ujságírói munkát végezni, mondjuk egy riport erejéig. Ja hogy dolgozni is kéne? Miközben kiküldött Gyenge úr Szoboszlai ytube video legutóbbi jelentése vajon megugrotta a délutáni 823 megtekintés után az 1000-et is? Majka millióihoz képest? Sebaj az nso - ban az nso fizetett trollok a tiszás trollokkal együtt évek óta biztosítják a mindenszarizmus békeharci hangulatát, lényegében egy tiszás céltáblává és dühöngővé válva. Ahol rendes magyar polgár jobb ha már bele sem olvas. XXL 2/3-ad? Legyen még pár? Nos itt tartunk. Gondoltam segítek az okkeresésben.
Válasz erre
0
0
fifi2015
2026. április 20. 20:43
Hát focizni nem tudnak de a karate már megy
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!