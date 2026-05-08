A húzással a Fidesz megnyert egy csatát, de – kis túlzással – mindent veszített. A pedofília bármelyik történelmi korban, bármelyik kultúrában a legbékésebb emberekből is elemi erejű felháborodást vált ki. Éppen ezért könnyű manipulációs fegyverként használni. A Fidesz is ezt próbálta meg 2021 júniusában, de a fegyver végül visszafelé sült el. Ha Gyurcsányék is megszavazhatták volna a 2021. évi LXXIX. törvényt: nincsen kegyelmi botrány, nincsen őrjöngő pedofideszezés, nem ég rá a kormányra a Szőlő utcai intézet ügye. Egyszerűen azért, mert ha akkor a Fidesz túllát a rövid távú politikai haszonszerzésen, ma Magyarországon senkiben sem fogalmazódna meg a gondolata sem annak, hogy ellenfele politikája – legyenek bármilyen kétes figurák a holdudvarában, költsön bármilyen keveset a gyermekvédelemre – a pedofíliát támogatja.
A politikai fegyverként használt pedofilellenes fellépés végül több kárt okozott 2024 és 2026 között a Fidesznek, mint amennyit 2021 nyarán a korabeli ellenzéknek. A 2021. évi LXXIX. törvénnyel időzített bomba ugyanis alapidentitásában találta el a magát kereszténydemokratának tartó, »családbarát Magyarországot« hirdető kormányoldalt.”