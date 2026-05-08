Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
Időzített bombát élesített a Fidesz, ami miatt szinte mindent elveszített

2026. május 08. 08:29

A politikai fegyverként használt pedofilellenes fellépés több kárt okozott 2024 és 2026 között a Fidesznek, mint amennyit 2021 nyarán a korabeli ellenzéknek.


Schiffer András
Index

„Úgy tűnt, hogy a 2021 tavaszán beterjesztett, a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot minden parlamenti frakció meg fogja szavazni. Ez így is lenne rendjén, hiszen egy egészséges társadalomban a pedofil-ellenes fellépés pártok feletti ügy, amelyet nemzeti konszenzus övez. Csakhogy a választás előtti évben, az ellenzéki előválasztási kampány kellős közepén a Fidesz semmit sem akart kevésbé, mint egy nemzeti konszenzust. Ezért toltak be egy homfób elemekkel tűzdelt, zárószavazás előtti módosító csomagot, amit a Jobbikon kívüli ellenzék nyilvánvalóan nem szavazhatott meg, de legalább Brüsszelben is kiverte a biztosítékot. A homfób módosító kapcsán írt 2021. június 12-i posztomat így zártam:

»Egyszerre mossák majd össze a homoszexuálisokat és az ellenzéket is a pedofilokkal. Így működik a Nemzeti Cinizmus Rendszere. Ne tessék csodálkozni, ha kitermeli a maga krumplilóbálós ellenzékét.«

A húzással a Fidesz megnyert egy csatát, de – kis túlzással – mindent veszített. A pedofília bármelyik történelmi korban, bármelyik kultúrában a legbékésebb emberekből is elemi erejű felháborodást vált ki. Éppen ezért könnyű manipulációs fegyverként használni. A Fidesz is ezt próbálta meg 2021 júniusában, de a fegyver végül visszafelé sült el. Ha Gyurcsányék is megszavazhatták volna a 2021. évi LXXIX. törvényt: nincsen kegyelmi botrány, nincsen őrjöngő pedofideszezés, nem ég rá a kormányra a Szőlő utcai intézet ügye. Egyszerűen azért, mert ha akkor a Fidesz túllát a rövid távú politikai haszonszerzésen, ma Magyarországon senkiben sem fogalmazódna meg a gondolata sem annak, hogy ellenfele politikája – legyenek bármilyen kétes figurák a holdudvarában, költsön bármilyen keveset a gyermekvédelemre – a pedofíliát támogatja.

A politikai fegyverként használt pedofilellenes fellépés végül több kárt okozott 2024 és 2026 között a Fidesznek, mint amennyit 2021 nyarán a korabeli ellenzéknek. A 2021. évi LXXIX. törvénnyel időzített bomba ugyanis alapidentitásában találta el a magát kereszténydemokratának tartó, »családbarát Magyarországot« hirdető kormányoldalt.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szemlelo-2
2026. május 08. 11:06
Ez a cikk elég gyengére sikerült. Amúgy puszta kíváncsiságból érdekelne, hogy a pedofilek között mekkora a homoszaxuálisok aránya. Ez hogy viszonyul a teljes népességben kimutatható arányhoz?
dryanflowd-
2026. május 08. 10:50 Szerkesztve
...ami miatt szinte mindent elveszített – l. Hódít a birkózás a gyermekotthonokban: "jönnek hozzánk gyerekek Böjte Csaba segítségével" valodihirek.hu/wp-content/uploads/2023/11/orban-viktor.jpg (Homochristianusok Klubja, KiDNePper-tagozat)
falcatus-2
2026. május 08. 10:35
re: desikerult "stabil Fidesz szavazó voltam, sőt az elején személyes melóval toltam a rendszert - csak hát nagyon nem erről volt szó!).." de nem sikerült itt balekot találnia. A szigeten már szétszéledtek a birkák? Vagy már nekik is tele a bendőjük a dedós megvezetési szándékokkal?
bagoly-29
2026. május 08. 10:35
Érthető, hiszen a fideszes vezetés javarészben sokgyerekes szülőkből, nagyszülőkből áll, mig az ellenzék főleg szinglikből, gyerektelenekből, vagy egyszülős egykékből áll! Ne is beszéljünk a "másságokról"! Mindenkinek az a drága, a féltenivalója amije van! A transzszexualizmus is azért volt vörös posztó a szemük előtt, mivel az érzékenyités/beavatkozás szintén főleg a gyerekek felé irányul. Ahogy a tömeges abortusz is! Ezek nem lehetnek alku tárgyai, ha nem akarunk a nyugati szemléletre hasonulni.
