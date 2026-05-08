„Úgy tűnt, hogy a 2021 tavaszán beterjesztett, a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot minden parlamenti frakció meg fogja szavazni. Ez így is lenne rendjén, hiszen egy egészséges társadalomban a pedofil-ellenes fellépés pártok feletti ügy, amelyet nemzeti konszenzus övez. Csakhogy a választás előtti évben, az ellenzéki előválasztási kampány kellős közepén a Fidesz semmit sem akart kevésbé, mint egy nemzeti konszenzust. Ezért toltak be egy homfób elemekkel tűzdelt, zárószavazás előtti módosító csomagot, amit a Jobbikon kívüli ellenzék nyilvánvalóan nem szavazhatott meg, de legalább Brüsszelben is kiverte a biztosítékot. A homfób módosító kapcsán írt 2021. június 12-i posztomat így zártam:

»Egyszerre mossák majd össze a homoszexuálisokat és az ellenzéket is a pedofilokkal. Így működik a Nemzeti Cinizmus Rendszere. Ne tessék csodálkozni, ha kitermeli a maga krumplilóbálós ellenzékét.«