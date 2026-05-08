05. 08.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
tisza manfred weber európai uniós forrás brüsszel Magyar Péter globalista európai bizottság

Nagy árat kell fizetnie Magyar Péternek a globalisták „barátságáért”

2026. május 08. 07:46

A Tisza-kormányt leginkább az uniós pénzeken keresztül lehet majd megfogni, aminek Brüsszelben alaposan megkérik majd az árát – fogalmazott Dornfeld László. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője, rávilágítva Magyar Péter és az EU kapcsolatára, azt mondta, a „vétó” szó biztosan nem hagyhatja el a száját a kormányfőnek.

Magyar Péter és Ursula von der Leyen
Gabay Dorka

Beigazolódni látszanak azon korábbi jóslatok, miszerint Magyar Péter miniszterelnökségével Brüsszel, valamint az európai globalista erők álma vált valóra, miként az is, hogy a Tisza elnöke ki van szolgáltatva az Európai Uniónak. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kezt fog Ursula von der Leyennel, az európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője figyel Brüsszelben. (Fotó: AFP)

Ezt támasztja alá többek közt az, hogy az április 12-i választás estéjén Magyar Péter büszkén számolt be arról, hogy elsők közt fogadhatta Manfred Weber, az Európai Néppárt elnökének, Emmanuel Macron, francia elnök, Mark Rutte, NATO főtitkár, valamint Friedrich Merz, német kancellár gratulációját. Két nappal később pedig már arról számolt be a leendő kormányfő, hogy „újabb fontos telefonbeszélgetést folytatott Ursula von der Leyen-nel, az Európai Bizottság elnökével”.  Az egyeztetésen többek közt arról volt szó Magyar Péter szerint, hogy „az Európai Bizottság szorosan együtt fog működni az új magyar kormánnyal, hogy a rendkívül szoros határidőn belül sikerüljön eredményeket elérni és a magyar emberek mielőbb hozzájuthassanak az őket megillető uniós fejlesztési forrásokhoz.” 

VON DER LEYEN, Ursula; MAGYAR Péter
Magyar Péter azonnal Ursula von der Leyennel egyeztetett (Fotó: Geert Vanden Wijngaert)

Április 29-én pedig, még mindig nem miniszterelnöki minőségében, Magyar Péter Brüsszelbe utazott, ahol Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, valamint António Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt személyesen. 

Hogy a „hasznos és konstruktív megbeszélés” konkrétan miről, azt nem árulta el a Tisza elnöke, így azt sem lehet tudni, mire jutottak a felek az unió 27 pontból álló követelésével kapcsolatban. 

Annyi azonban egyértelműen látszik, hogy Magyar Péter keze meg van kötve, amennyire várták az EU-ban, hogy ő vezessen kormányt, annyira ki is van szolgáltatva a globalista vezetőknek.

Magyar Péter és a legőszintébb gratulációk

Arra, hogy miről árulkodik, hogy az első telefonhívások a fenti, az Orbán-kormánnyal együttműködni nem tudó és nem is akaró politikai vezetőktől érkeztek, Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Mandinernek úgy reagált:

 az első reakciók mindig a legőszintébbek, így az, hogy a globalista erők képviselőitől zsebelhette be ezeket Magyar Péter, eléggé árulkodó.

 – Egyértelmű, hogy a Tisza választási szereplése kapcsán igazán nagy elvárások a globalista oldal képviselői részéről voltak, mind Brüsszelben, mind Kijevben és a nyugati-európai fővárosokban, hiszen számukra sokszor okozott nehézséget az, hogy Magyarország bizonyos ügyekben, mint például a háború támogatása vagy a szankciós politika, gyakran élt a vétó eszközével – fogalmazott Dornfeld László, hozzátéve, hazánk ráadásul egyfajta modellországgá vált a nyugati patrióták számára, így mint szimbólum is egyre veszélyesebb lett a hatalmukra. Eközben – mint mondta – az említett patrióta erők képviselői kifejezetten a Fideszt támogatták – az ő későbbi gratulációjuk nem is volt hát olyan őszinte. 

 A globalisták felfokozott várakozása tehát azt mutatja meg számunkra, hogy Magyar Péter felé komoly elvárásaik vannak konkrét területeken, ahol lépéseket várnak tőle 

– hangsúlyozta.

Szellemi öngyarmatosítás folyik

Az Alapjogokért Központ munkatársa kitért arra is, hogy Magyar Péter – azzal, hogy azonnal egyeztetésbe kezdett az EU vezetőivel – egyértelművé tette, hogy számára nagyon fontos az uniós viszony rendezése, mondhatni, ez volt a kampánya egyik fő ígérete. – Ezért mindenképp szimbolikus lépés ez, de azt hiszem más okokat is találhatunk, hiszen a korábbi kormányok mindegyike valamelyik állam vezetőjével tárgyalt először, például Lengyelországéval vagy épp Németországéval. Ez arra is rámutat, hogy mennyire átalakul az európai politika lényege, a szuverént már nem egy tagállam, hanem a brüsszeli apparátus élén kell keresni – hangsúlyozta. Jelezte, 

ez már gyakorlatilag az a birodalmi működés, amire régóta figyelmeztetnek a patrióták, ennek ilyen módon történő elismerése pedig igazi szellemi öngyarmatosítás. Ez az egész jól mutatja azt is, hogy milyen alávetett szerepet szánnak majd hazánknak, ha sikerrel járnak az ország sorba állításában.

Dornfeld László beszélt arról is, hogy 

Magyar Péter semmilyen konkrétumot nem árult el az eddigi egyeztetésekről, ami szerinte annak a jele, hogy nem olyan felhőtlen a viszony, mint azt a Tisza elnöke láttatni szeretné.

 – Kiszivárgott pletykák szerint kifejezetten feszültek az egyeztetések. Magyar egyszer már megjárta azzal, hogy idejekorán beszélt a tárgyalásokról, és azt mondta, hogy Brüsszelben rábólintottak, hogy nem kell kifizetnie az országnak a migrációs bírságot. Az Európai Bizottság szóvivője nem sokkal később leforrázó választ adott: szó sincs semmiféle megállapodásról, az országtól továbbra is elvárják a migrációs paktum betartását. A kampány során már jól bevált taktikához nyúl tehát Magyar Péter: ha nem mond semmit, abba bele sem lehet kötni – vélekedett.

Magyar Péter fogott ember

Az Alapjogokért Központ munkatársa úgy látja, hogy a Tisza túlnyerte magát a 2/3-os többség megszerzésével. – Ezt Brüsszelben is látják és aggodalommal tölti el őket. Ezért sem számítok arra, hogy gyors és látványos pénzeső lesz a részükről, hiszen tudják, hogy az új kormányt leginkább az uniós pénzeken keresztül lehet majd megfogni. Ehelyett lassú adagolásra számítok majd, aminek alaposan megkérik majd az árát. Magyar Péter száját például a „vétó” szó sosem hagyhatja majd el. 

A 27 „szupermérföldkő” pedig csak a kezdet: a gyermekvédelem, a migráció és Ukrajna EU-csatlakozása kapcsán is konkrét elvárásaik lesznek 

– sorolta. Hozzátette, alapvetően pozitívumnak tekinthetjük, ha az uniós forrásokat haza tudja hozni az új kormányzat – de hogy erre milyen áron kerül majd sor, az már egy egészen más kérdés. – Könnyedén lehet, hogy amit nyerünk a vámon, az majd elveszik a réven – mutatott rá Dornfeld László.

Összesen 16 komment

Zsolt75
2026. május 08. 08:28
Jé, van akinél pöti magasabb!
elégia
2026. május 08. 08:27
A brüsszeli pénz /néhány milliárd Euro/ nem old meg semmit. Akkor viszont el lehet gondolkodni, amikor Debrecenben, az oda telepített afrikai és közel-keleti férfiak esténként nőket fognak kergetni. Akkor is, amikor a Parlamenten kint lesz a szivárványos zászló, meg az ukrán. Kellett ez nekünk? Szerintem nem. Mert nincs az a pénz. Nem jó jövő elé nézünk: migration-gender-war.
kbexxx
•••
2026. május 08. 08:21 Szerkesztve
Magasról fog nagyot esni ,soha nem volt.még magát előélete alapján ennyire kiszolgáltatott képviselete kis hazánk ,valamint határontúliaknak! Alárendelt szerepet fog játszani ,az.Orbán tekintélyét bármennyire is tagadják , a szolgai kiszolgáltatottságán keresztül,ami a EPP tagság, és mentelmi jogosultság Keresztül, nem a semmire adták. ! A zsarolhatóság az amit Szeret az eu, és pedig ez Magyar egoista bünözésein szinte iskola példája a totális behódolás tankönyvi példájának!.Na lehet örülni ennek, a "( lekorlátolt,/ meg /) határozott hazai érdekérvenyesítésnek, a jövőben amikor az elvàrások teljesítése ,sem lesz garancia hogy Brüsszel Bármit teljesitsen , vagy támogasson, erre mondják hogy báb kormányunk a megfelelő zsinór rángatásra az elvárt módon reagál ,..És mindezt.azért, mert bünözésein átlépve, zsarolható ,és kiszolgáltatott minisztert ,akart , az isten adta nép ,az óhajtott változást immáron megkapta ,..kérdés mikor keseredik meg tölle a szája íze!???
Galerida
2026. május 08. 08:18
Nincs ingyenebéd! Rengeteg plusz pénzbe került Pétert a képességei miatt hatalomra segíteni és ezt a befektetést a kamatokkal és a kockázati felárral együtt behajtják RAJTUNK! Üzletben nincs barátság!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.