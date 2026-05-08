Nagy árat kell fizetnie Magyar Péternek a globalisták „barátságáért”

Beigazolódni látszanak azon korábbi jóslatok, miszerint Magyar Péter miniszterelnökségével Brüsszel, valamint az európai globalista erők álma vált valóra, miként az is, hogy a Tisza elnöke ki van szolgáltatva az Európai Uniónak.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kezt fog Ursula von der Leyennel, az európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője figyel Brüsszelben. (Fotó: AFP)

Ezt támasztja alá többek közt az, hogy az április 12-i választás estéjén Magyar Péter büszkén számolt be arról, hogy elsők közt fogadhatta Manfred Weber, az Európai Néppárt elnökének, Emmanuel Macron, francia elnök, Mark Rutte, NATO főtitkár, valamint Friedrich Merz, német kancellár gratulációját. Két nappal később pedig már arról számolt be a leendő kormányfő, hogy „újabb fontos telefonbeszélgetést folytatott Ursula von der Leyen-nel, az Európai Bizottság elnökével”. Az egyeztetésen többek közt arról volt szó Magyar Péter szerint, hogy „az Európai Bizottság szorosan együtt fog működni az új magyar kormánnyal, hogy a rendkívül szoros határidőn belül sikerüljön eredményeket elérni és a magyar emberek mielőbb hozzájuthassanak az őket megillető uniós fejlesztési forrásokhoz.”