Nagy árat kell fizetnie Magyar Péternek a globalisták „barátságáért”

Megtudtuk: Brüsszel nyomására távozhatott Magyar Péter sógora
A Mandiner információi szerint nagyon rossz szemmel nézték az Európai Néppártban, hogy a Tisza-vezér a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek.
A Tisza-kormányt leginkább az uniós pénzeken keresztül lehet majd megfogni, aminek Brüsszelben alaposan megkérik majd az árát – fogalmazott Dornfeld László. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője, rávilágítva Magyar Péter és az EU kapcsolatára, azt mondta, a „vétó” szó biztosan nem hagyhatja el a száját a kormányfőnek.
Beigazolódni látszanak azon korábbi jóslatok, miszerint Magyar Péter miniszterelnökségével Brüsszel, valamint az európai globalista erők álma vált valóra, miként az is, hogy a Tisza elnöke ki van szolgáltatva az Európai Uniónak.
Ezt támasztja alá többek közt az, hogy az április 12-i választás estéjén Magyar Péter büszkén számolt be arról, hogy elsők közt fogadhatta Manfred Weber, az Európai Néppárt elnökének, Emmanuel Macron, francia elnök, Mark Rutte, NATO főtitkár, valamint Friedrich Merz, német kancellár gratulációját. Két nappal később pedig már arról számolt be a leendő kormányfő, hogy „újabb fontos telefonbeszélgetést folytatott Ursula von der Leyen-nel, az Európai Bizottság elnökével”. Az egyeztetésen többek közt arról volt szó Magyar Péter szerint, hogy „az Európai Bizottság szorosan együtt fog működni az új magyar kormánnyal, hogy a rendkívül szoros határidőn belül sikerüljön eredményeket elérni és a magyar emberek mielőbb hozzájuthassanak az őket megillető uniós fejlesztési forrásokhoz.”
Április 29-én pedig, még mindig nem miniszterelnöki minőségében, Magyar Péter Brüsszelbe utazott, ahol Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, valamint António Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt személyesen.
Hogy a „hasznos és konstruktív megbeszélés” konkrétan miről, azt nem árulta el a Tisza elnöke, így azt sem lehet tudni, mire jutottak a felek az unió 27 pontból álló követelésével kapcsolatban.
Annyi azonban egyértelműen látszik, hogy Magyar Péter keze meg van kötve, amennyire várták az EU-ban, hogy ő vezessen kormányt, annyira ki is van szolgáltatva a globalista vezetőknek.
Arra, hogy miről árulkodik, hogy az első telefonhívások a fenti, az Orbán-kormánnyal együttműködni nem tudó és nem is akaró politikai vezetőktől érkeztek, Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Mandinernek úgy reagált:
az első reakciók mindig a legőszintébbek, így az, hogy a globalista erők képviselőitől zsebelhette be ezeket Magyar Péter, eléggé árulkodó.
– Egyértelmű, hogy a Tisza választási szereplése kapcsán igazán nagy elvárások a globalista oldal képviselői részéről voltak, mind Brüsszelben, mind Kijevben és a nyugati-európai fővárosokban, hiszen számukra sokszor okozott nehézséget az, hogy Magyarország bizonyos ügyekben, mint például a háború támogatása vagy a szankciós politika, gyakran élt a vétó eszközével – fogalmazott Dornfeld László, hozzátéve, hazánk ráadásul egyfajta modellországgá vált a nyugati patrióták számára, így mint szimbólum is egyre veszélyesebb lett a hatalmukra. Eközben – mint mondta – az említett patrióta erők képviselői kifejezetten a Fideszt támogatták – az ő későbbi gratulációjuk nem is volt hát olyan őszinte.
A globalisták felfokozott várakozása tehát azt mutatja meg számunkra, hogy Magyar Péter felé komoly elvárásaik vannak konkrét területeken, ahol lépéseket várnak tőle
– hangsúlyozta.
Az Alapjogokért Központ munkatársa kitért arra is, hogy Magyar Péter – azzal, hogy azonnal egyeztetésbe kezdett az EU vezetőivel – egyértelművé tette, hogy számára nagyon fontos az uniós viszony rendezése, mondhatni, ez volt a kampánya egyik fő ígérete. – Ezért mindenképp szimbolikus lépés ez, de azt hiszem más okokat is találhatunk, hiszen a korábbi kormányok mindegyike valamelyik állam vezetőjével tárgyalt először, például Lengyelországéval vagy épp Németországéval. Ez arra is rámutat, hogy mennyire átalakul az európai politika lényege, a szuverént már nem egy tagállam, hanem a brüsszeli apparátus élén kell keresni – hangsúlyozta. Jelezte,
ez már gyakorlatilag az a birodalmi működés, amire régóta figyelmeztetnek a patrióták, ennek ilyen módon történő elismerése pedig igazi szellemi öngyarmatosítás. Ez az egész jól mutatja azt is, hogy milyen alávetett szerepet szánnak majd hazánknak, ha sikerrel járnak az ország sorba állításában.
Dornfeld László beszélt arról is, hogy
Magyar Péter semmilyen konkrétumot nem árult el az eddigi egyeztetésekről, ami szerinte annak a jele, hogy nem olyan felhőtlen a viszony, mint azt a Tisza elnöke láttatni szeretné.
– Kiszivárgott pletykák szerint kifejezetten feszültek az egyeztetések. Magyar egyszer már megjárta azzal, hogy idejekorán beszélt a tárgyalásokról, és azt mondta, hogy Brüsszelben rábólintottak, hogy nem kell kifizetnie az országnak a migrációs bírságot. Az Európai Bizottság szóvivője nem sokkal később leforrázó választ adott: szó sincs semmiféle megállapodásról, az országtól továbbra is elvárják a migrációs paktum betartását. A kampány során már jól bevált taktikához nyúl tehát Magyar Péter: ha nem mond semmit, abba bele sem lehet kötni – vélekedett.
Az Alapjogokért Központ munkatársa úgy látja, hogy a Tisza túlnyerte magát a 2/3-os többség megszerzésével. – Ezt Brüsszelben is látják és aggodalommal tölti el őket. Ezért sem számítok arra, hogy gyors és látványos pénzeső lesz a részükről, hiszen tudják, hogy az új kormányt leginkább az uniós pénzeken keresztül lehet majd megfogni. Ehelyett lassú adagolásra számítok majd, aminek alaposan megkérik majd az árát. Magyar Péter száját például a „vétó” szó sosem hagyhatja majd el.
A 27 „szupermérföldkő” pedig csak a kezdet: a gyermekvédelem, a migráció és Ukrajna EU-csatlakozása kapcsán is konkrét elvárásaik lesznek
– sorolta. Hozzátette, alapvetően pozitívumnak tekinthetjük, ha az uniós forrásokat haza tudja hozni az új kormányzat – de hogy erre milyen áron kerül majd sor, az már egy egészen más kérdés. – Könnyedén lehet, hogy amit nyerünk a vámon, az majd elveszik a réven – mutatott rá Dornfeld László.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala