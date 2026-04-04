Szoboszlai triplázott: lábbal, fejjel, szólózva – külföldön is elaléltak tőle

A szlovénok elleni győzelem és a görögök elleni döntetlen között szokás szerint Telkiben edzett a magyar labdarúgó-válogatott. Nemzeti csapatunk tagjainak egy gyakorlat erejéig a focilabdát kosárlabdára kellett cserélniük, s bár legjobbjaink kézzel is jól céloztak, Szoboszlai Dominik ezt a feladatot is új szintre emelte. A csapatkapitány egy ízben a kosárlabdát is megküldte lábbal, az pedig tökéletes ívet leírva egyenesen a gyűrűben kötött ki – hiába, nem véletlenül érnek immár százmillió eurót azok a liverpooli lábak...

A magyarok soha nem pihennek – szó szerint

Kiemelt figyelem irányult a Liverpool játékosaira a válogatott szünetben Arne Slot üzengetése (és Marco Rossi visszaszólása) után, a Vörösök drukkerei így nem viselték a legjobban, hogy a két magyar sztár, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mindkét meccsen kezdő volt, ráadásul a későbbi, görögök elleni keddi találkozót végig is játszották.