Szoboszlai triplázott: lábbal, fejjel, szólózva – külföldön is elaléltak tőle

Nem örülnek Liverpoolban, hogy Szoboszlai barátja különleges bánásmódban részesül – a magyarokkal példálóznak
Nagy meccs következik.
Ezen a héten is a Liverpool magyar középpályása érdekelte a legjobban a Mandiner Sport olvasóit. Szoboszlai Dominik előbb Telkiben, majd a Puskás Arénában varázsolt, a görögök oda is voltak tőle rendesen. A top ötbe még Szoboszlai norvég barátja és egy 50 gólt kapó magyar csapat került be.
A szlovénok elleni győzelem és a görögök elleni döntetlen között szokás szerint Telkiben edzett a magyar labdarúgó-válogatott. Nemzeti csapatunk tagjainak egy gyakorlat erejéig a focilabdát kosárlabdára kellett cserélniük, s bár legjobbjaink kézzel is jól céloztak, Szoboszlai Dominik ezt a feladatot is új szintre emelte. A csapatkapitány egy ízben a kosárlabdát is megküldte lábbal, az pedig tökéletes ívet leírva egyenesen a gyűrűben kötött ki – hiába, nem véletlenül érnek immár százmillió eurót azok a liverpooli lábak...
Kiemelt figyelem irányult a Liverpool játékosaira a válogatott szünetben Arne Slot üzengetése (és Marco Rossi visszaszólása) után, a Vörösök drukkerei így nem viselték a legjobban, hogy a két magyar sztár, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mindkét meccsen kezdő volt, ráadásul a későbbi, görögök elleni keddi találkozót végig is játszották.
Főleg annak fényében voltak zabosak a szurkolók, hogy a norvég válogatottnál megmutatták, ők bezzeg tudják pihentetni a legnagyobb sztárjaikat tét nélküli felkészülési összecsapásokon! Így például Erling Haalandot is, aki idén már 43 tétmérkőzésnél és 30 gólnál jár, és a mostani két meccs közül csak az egyiken, a svájciak ellen játszott, ott is alig egy órát –
vagyis a Manchester City gólvágója alaposan rápihenhetett az éppen a Liverpool elleni, hétvégi FA-kupa-negyeddöntőre.
Nagy meccs következik.
Ám erre talán Marco Rossi idevágó szavaival tudnánk a legtalálóbban reagálni:
Nem csak én döntöm ezt el, nekem nem kötelező senkit sem játszatnom. Ha Dominik azt mondaná, szeretne pihenni, természetesen megengedném. De tudjuk, hogy ő ennek a válogatottnak a csapatkapitánya, számára a nemzeti mez a prioritás. Ha kímélni kellene az energiáit, akár neki, akár bárki másnak, megtehetné. Viszont számunkra a válogatott az elsődleges, most az, hogy jó meccseket hozzunk le.”
A görögök elleni gól nélküli döntetlen után az ottani lapok úgy értékelték, válogatottjuk jól helytállt Budapesten a szervezett magyarok ellen, a mieink közül pedig elsősorban Szoboszlai Dominik jó játékát dicsérték – az egyik portál egyenesen úgy fogalmazott (talán kissé túlzóan), hogy ő egymaga tette csapattá a magyar válogatottat. Természetesen
valamennyi lap kiemelten foglalkozott Szoboszlai varázslatos szólójával, amely annak ellenére a meccs fénypontja volt, hogy a befejezésre végül már nem maradt erő.
Ezen túlmenően a régi harcostársak találkozására is nagy hangsúlyt fektettek: megmutatták a tavaly még Liverpoolban játszó Kosztasz Cimikasz, valamint Szoboszlai és Kerkez újraegyesülését, de utóbbi például alkmaari excsapattársával, Vangelisz Pavlidisszel is összeborult a lefújást követően az öltözőfolyosón.
Ezt is ajánljuk a témában
Furcsa magyarázattal szolgált a görögök szövetségi kapitánya arról, hogy miért van ilyen sok néző nálunk.
A Kiskunhalasi FC U19-es csapata szavakkal nehezen megmagyarázható, 50–1-es vereséget szenvedett a Csólyospálos hasonló korosztályú együttesétől a Bács-Kiskun vármegyei bajnokság Közép csoportjában. A vendégek részéről mind a tizenöt játékos betalált (a kapusuk kétszer is…), a legeredményesebb a szünetben lecserélt, 17 éves Magyar Zalán volt, aki 12 gólt (!) szerzett, míg a hazai gárda csak kilenc emberrel állt ki, és az egyetlen találatát a 69. percben érte el.
Az MLSZ Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósának versenybizottsága a rendkívül egyoldalú, jóformán semmilyen sportértékkel nem bíró mérkőzés kapcsán vizsgálatot indított, és megállapította, hogy
a Kiskunhalasi FC U19-es korosztálya ebben az idényben már negyedik alkalommal állt ki létszámhiányosan, vagyis nem teljesítette a kötelezően versenyeztetendő utánpótláscsapat követelményeit. Ennek következtében az illetékes testület kizárta az együttest, törölte az eddigi eredményeit, és a tabella utolsó helyére sorolta.
A döntés részeként a játékosok szabadon átigazolhatóak a bajnokság utolsó három fordulója előtt.
Ezt is ajánljuk a témában
Döntött az MLSZ.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos már visszatértek a magyar válogatottól a Liverpoolhoz, amellyel a Manchester City elleni FA-kupa-negyeddöntőre készülnek. Két honfitársunk Arne Slot félelme ellenére teljesen egészségesen érkezett vissza a nemzeti csapattól, és a jelek szerint a formájukkal sincs gond, legalábbis az edzésen elég jól megy nekik a játék, és elég jól érzik egymást a pályán.
A Liverpool a hivatalos közösségi oldalán megosztott egy videót arról, hogy
Mindezt ellenfél nélkül, meglehetősen kényelmes tempóban, de ettől függetlenül szép összjáték volt.
Ezt is ajánljuk a témában
Szép jelenet az edzésen a két magyartól.
Ezt is ajánljuk a témában
