Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
heti összefoglaló válogatott Liverpool Kerkez Milos Erling Haaland Szoboszlai Dominik

Szoboszlai triplázott: lábbal, fejjel, szólózva – külföldön is elaléltak tőle

2026. április 04. 07:17

Ezen a héten is a Liverpool magyar középpályása érdekelte a legjobban a Mandiner Sport olvasóit. Szoboszlai Dominik előbb Telkiben, majd a Puskás Arénában varázsolt, a görögök oda is voltak tőle rendesen. A top ötbe még Szoboszlai norvég barátja és egy 50 gólt kapó magyar csapat került be.

2026. április 04. 07:17
null

A szlovénok elleni győzelem és a görögök elleni döntetlen között szokás szerint Telkiben edzett a magyar labdarúgó-válogatott. Nemzeti csapatunk tagjainak egy gyakorlat erejéig a focilabdát kosárlabdára kellett cserélniük, s bár legjobbjaink kézzel is jól céloztak, Szoboszlai Dominik ezt a feladatot is új szintre emelte. A csapatkapitány egy ízben a kosárlabdát is megküldte lábbal, az pedig tökéletes ívet leírva egyenesen a gyűrűben kötött ki – hiába, nem véletlenül érnek immár százmillió eurót azok a liverpooli lábak...

A magyarok soha nem pihennek – szó szerint

Kiemelt figyelem irányult a Liverpool játékosaira a válogatott szünetben Arne Slot üzengetése (és Marco Rossi visszaszólása) után, a Vörösök drukkerei így nem viselték a legjobban, hogy a két magyar sztár, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mindkét meccsen kezdő volt, ráadásul a későbbi, görögök elleni keddi találkozót végig is játszották.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

Főleg annak fényében voltak zabosak a szurkolók, hogy a norvég válogatottnál megmutatták, ők bezzeg tudják pihentetni a legnagyobb sztárjaikat tét nélküli felkészülési összecsapásokon! Így például Erling Haalandot is, aki idén már 43 tétmérkőzésnél és 30 gólnál jár, és a mostani két meccs közül csak az egyiken, a svájciak ellen játszott, ott is alig egy órát – 

vagyis a Manchester City gólvágója alaposan rápihenhetett az éppen a Liverpool elleni, hétvégi FA-kupa-negyeddöntőre.

Ám erre talán Marco Rossi idevágó szavaival tudnánk a legtalálóbban reagálni: 

Nem csak én döntöm ezt el, nekem nem kötelező senkit sem játszatnom. Ha Dominik azt mondaná, szeretne pihenni, természetesen megengedném. De tudjuk, hogy ő ennek a válogatottnak a csapatkapitánya, számára a nemzeti mez a prioritás. Ha kímélni kellene az energiáit, akár neki, akár bárki másnak, megtehetné. Viszont számunkra a válogatott az elsődleges, most az, hogy jó meccseket hozzunk le.”

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik szólója a görögök ellen gólt érdemelt volna / MTI/Purger Tamás

A görögök is elaléltak Szoboszlai szólójától

A görögök elleni gól nélküli döntetlen után az ottani lapok úgy értékelték, válogatottjuk jól helytállt Budapesten a szervezett magyarok ellen, a mieink közül pedig elsősorban Szoboszlai Dominik jó játékát dicsérték – az egyik portál egyenesen úgy fogalmazott (talán kissé túlzóan), hogy ő egymaga tette csapattá a magyar válogatottat. Természetesen 

valamennyi lap kiemelten foglalkozott Szoboszlai varázslatos szólójával, amely annak ellenére a meccs fénypontja volt, hogy a befejezésre végül már nem maradt erő.

Ezen túlmenően a régi harcostársak találkozására is nagy hangsúlyt fektettek: megmutatták a tavaly még Liverpoolban játszó Kosztasz Cimikasz, valamint Szoboszlai és Kerkez újraegyesülését, de utóbbi például alkmaari excsapattársával, Vangelisz Pavlidisszel is összeborult a lefújást követően az öltözőfolyosón.

Az 50 kapott gól után kizárták a magyar csapatot

A Kiskunhalasi FC U19-es csapata szavakkal nehezen megmagyarázható, 50–1-es vereséget szenvedett a Csólyospálos hasonló korosztályú együttesétől a Bács-Kiskun vármegyei bajnokság Közép csoportjában. A vendégek részéről mind a tizenöt játékos betalált (a kapusuk kétszer is…), a legeredményesebb a szünetben lecserélt, 17 éves Magyar Zalán volt, aki 12 gólt (!) szerzett, míg a hazai gárda csak kilenc emberrel állt ki, és az egyetlen találatát a 69. percben érte el.

Az MLSZ Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósának versenybizottsága a rendkívül egyoldalú, jóformán semmilyen sportértékkel nem bíró mérkőzés kapcsán vizsgálatot indított, és megállapította, hogy 

a Kiskunhalasi FC U19-es korosztálya ebben az idényben már negyedik alkalommal állt ki létszámhiányosan, vagyis nem teljesítette a kötelezően versenyeztetendő utánpótláscsapat követelményeit. Ennek következtében az illetékes testület kizárta az együttest, törölte az eddigi eredményeit, és a tabella utolsó helyére sorolta.

A döntés részeként a játékosok szabadon átigazolhatóak a bajnokság utolsó három fordulója előtt.

Kerkez beadásából Szoboszlai-gól

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos már visszatértek a magyar válogatottól a Liverpoolhoz, amellyel a Manchester City elleni FA-kupa-negyeddöntőre készülnek. Két honfitársunk Arne Slot félelme ellenére teljesen egészségesen érkezett vissza a nemzeti csapattól, és a jelek szerint a formájukkal sincs gond, legalábbis az edzésen elég jól megy nekik a játék, és elég jól érzik egymást a pályán.

A Liverpool a hivatalos közösségi oldalán megosztott egy videót arról, hogy 

  • Szoboszlai lekészíti a labdát
  • előtt Kerkeznek, 
  • a védő pedig ezután elmegy vele a bal szélen, majd 
  • középre teker, pont magyar csapattársa fejére, aki 
  • a kapuba bólint. 

Mindezt ellenfél nélkül, meglehetősen kényelmes tempóban, de ettől függetlenül szép összjáték volt.

Nyitókép: AFP

***

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orbandiktatura
2026. április 04. 10:00
Ahogy az ember regisztrál erre a faszszopó ZSIDÓ facebookra azonnal nyomják a pofájába az ellenzéki köcsög propagandát a 444-gyel az élen: i.ibb.co/JjH5Xb68/faszszopo-ZSIDOfacebook-444.png
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!