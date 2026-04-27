04. 27.
hétfő
Gera Zoltán Liverpool Szoboszlai Dominik

Szoboszlai szerződésében egy kikötésnek mindenképpen szerepelnie kell

2026. április 27. 17:27

Gera Zoltán szerint az új szerződésbe bele kellene építeni, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya többé ne játszhasson jobbhátvédet. Úgy véli, Szoboszlai már nem az a kaliberű játékos a Liverpoolnál, akit csak úgy „tologatni lehet” egyik pozícióból a másikba.

Zajlanak a tárgyalások Szoboszlai Dominikkel a liverpooli szerződésének a meghosszabbításáról. A magyar válogatott csapatkapitánya többször is elmondta már, hogy jól érzi magát és szívesen maradna a Vörösöknél, de egyelőre nem született meg az egyezség a 2028-ig szóló kontraktusa megújításáról. A Premier League-ben korábban a West Bromwich Albiont és a Fulhamet is erősítő Gera Zoltán a Spíler Tv stúdiójában elmondta, mire kell mindenképpen odafigyelnie Szoboszlainak az új szerződése megkötésekor.

„A teljesítménye nagyon komoly, vezére a csapatnak minden téren. Egyre inkább kinövi magát, meghatározó szerepet tölt be a klubon, a csapaton belül is, a többiek felnéznek rá, jövőbeli csapatkapitányként beszélnek róla, ezek nem véletlenek ecsetelte Gera a Premier előtt című műsorban. – 

Amit a klubnál biztosan le kell rendezni, hogy Dominik ne jobbhátvédet játsszon. Biztos vagyok benne, hogy ez egy kikötés lesz, ha a hosszabbításról van szó. Tudjuk, hogy az ilyen típusú, kaliberű játékosok a saját posztjukon akarnak játszani, nem beugró szerepben. Megoldja ezt is Dominik, de az ő státusza csapaton belül már nem az, hogy tologassák jobbra-balra, hanem hogy legyen az a pozíció, ahol ő a legjobban érzi magát, és az a középpályás vagy tízes poszt. Mindenképpen meg kell szervezni, hogy ne jobbhátvéd legyen.”

Gera hozzátette, ha Szoboszlai klubot váltana, akkor szerinte nem másik angol együtteshez, hanem inkább Spanyolországba, 

a Barcelonához vagy gyerekkori kedvenc csapatához, a Real Madridhoz igazolna. 

Nyitókép: PETER POWELL / AFP

 

