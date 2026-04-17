Folytatódik az adok-kapok: Szoboszlai most egy Bentley-vel viccelte meg barátját

Köztudott, hogy Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah között a pályán kívül is erős a kapocs, így érthetően a Liverpool magyar klasszisát is érzékenyen érintette az egyiptomi sztár közelmúltbeli bejelentése, miszerint az idény végén távozik a Vörösöktől. Ám ettől még van, ami nem változik: a két barát ugyanúgy ugratja egymást a mindennapokban, ahogyan azt eddig is tette.

Szoboszlai-szurka-piszka

A Tribuna cikke szerint Szoboszlai Dominik ezúttal egy luxusautó-kereskedés előtt állva viccelte meg egyiptomi klubtársát. A magyar válogatott csapatkapitánya egy Bentley-márkaszalonban látott meg egy Bentley-babakocsit, azonnal le is fotózta, és feltöltötte Instagram-történetébe, az alábbi kommentárral megjelölve Szalaht: