Folytatódik az adok-kapok: Szoboszlai most egy Bentley-vel viccelte meg barátját

Fájdalmas, új érzés, amivel Szoboszlainak is ismerkednie kell
Eddig még sosem történt vele ilyen.
A Liverpool magyar sztárja az Instagramon szúrt oda barátjának. Szoboszlai Dominik nemcsak a pályán belül, azon kívül is elemében van, imádják is érte a szurkolók.
Köztudott, hogy Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah között a pályán kívül is erős a kapocs, így érthetően a Liverpool magyar klasszisát is érzékenyen érintette az egyiptomi sztár közelmúltbeli bejelentése, miszerint az idény végén távozik a Vörösöktől. Ám ettől még van, ami nem változik: a két barát ugyanúgy ugratja egymást a mindennapokban, ahogyan azt eddig is tette.
A Tribuna cikke szerint Szoboszlai Dominik ezúttal egy luxusautó-kereskedés előtt állva viccelte meg egyiptomi klubtársát. A magyar válogatott csapatkapitánya egy Bentley-márkaszalonban látott meg egy Bentley-babakocsit, azonnal le is fotózta, és feltöltötte Instagram-történetébe, az alábbi kommentárral megjelölve Szalaht:
Rossz helyre parkoltál a járgányoddal"
– ugratta jóbarátját, aki 175 centiméteres magasságával és 70 kilójával a jelenlegi Liverpool-keret egyik legkisebb játékosának számít. Hogy Szalah hogyan reagált a nyilvános szurkálódásra, nem tudni, a drukkerek körében mindenesetre osztatlan sikert aratott a legújabb Szoboszlai-poén.
Mint ismert, a hétközi, PSG elleni Bajnokok Ligája-búcsúval végleg eldőlt, hogy a két éve Ligakupát, tavaly még Premier League-bajnoki címet nyerő Liverpool idén trófea nélkül zárja a szezont – ez Szoboszlai Dominikkel először fordul elő profi pályafutása során.
Az idény legjobbjának számító magyar középpályás szerződéshosszabbítási tárgyalásai ettől függetlenül előrehaladott fázisban járnak a legfrissebb hírek alapján, így
jelen állás szerint Szoboszlai Szalahhal ellentétben nem lép a távozás mezejére.
Más kérdés, Arne Slot vezetőedző szerint így is legalább 8-10 játékostól meg kell szabadulnia a klubnak a nyáron, az viszont már közel sem biztos, hogy az újabb nagy átalakítást is még a holland szakember menedzseli le...
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super
