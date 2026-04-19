Liverpoolban visszaeső Szoboszlairól írnak – ennek tudják be a gyengébb teljesítményét

Dráma Liverpoolban: a mérföldkőhöz érkező Szoboszlai kulcsszerepet vállalt csapata történelmi győzelmében
A magyar válogatott csapatkapitánya lett az egyik hős.
A Liverpool győzelme után a magyar válogatott csapatkapitányát is értékelték. Nem ez volt Szoboszlai legjobb meccse Angliában, de fontos gólpasszt jegyzett.
Ahogyan arról beszámoltunk, századik percben szerzett góllal a Liverpool idegenben 2–1-re legyőzte a városi rivális Evertont az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 33. fordulójában, vasárnap. Bár a győztes találatnál Szoboszlai Dominik adta a gólpasszt, a This is Anfield megjegyezte: ezúttal sem hozta azt a teljesítményt, amire képes.
A portál hatos osztályzatot adott neki, és a Sofascore is úgy látta, hogy sem felfelé, sem lefelé nem lógott ki a mezőnyből (6,8). Bár volt arra esély, hogy jobbhátvéd lesz, végül Szoboszlai a pálya közepén játszott. Összesen 77 labdaérintése volt, 58 passzából 54 volt pontos, ami 93 százalékos passzpontosságot jelent. Összesen két lövést jegyzett, de mindkettőt blokkolták – ezek összesített xG-je 0,06-os volt. A védekezést tekintve két szerelést mutatott be, valamint kilenc párharcból kettőt nyert meg.
Szoboszlai ismét nem hozta azt, amit tud, de összességében megbízható teljesítményt nyújtott”
– értékelt a This is Anfield.
Keményen dolgozott, viszont a támadó harmadban csak nagyon nehezen tudott érvényesülni, ami a hosszú idényének tudható be”
– utalt a cikk karra, hogy Szoboszlai szinte az összes mérkőzésen játszik és végig a pályán van, ami miatt már láthatók rajta a fáradság és tompaság jelei.
Az akarására azonban nem lehetett panasz, a portál egy másik cikke ki is emelte azt a jelenetet, amikor az első félidőben az egyik evertonossal küzdött a labdáért, és amely után egy kicsit elszabadultak az indulatok a pályán. Ez a jelentsor is csak felpaprikázta a szurkolókat, akik fantasztikus, igazi derbi hangulatot varázsoltak a stadionba.
A Liverpool Echo is osztályozta a játékosokat, itt Szoboszlai 7-est kapott. Azt írták róla, hogy a mélyebb szerepkörben rengeteg munkát végzett, és jól osztogatott, a második félidőben pedig sokat robotolt, példát mutatott, és a végén gólpasszt adott.
Nyitókép: Paul Ellis/AFP
***
