Ft
Ft
20°C
8°C
Ft
Ft
20°C
8°C
04. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Everton FC everton Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Liverpoolban visszaeső Szoboszlairól írnak – ennek tudják be a gyengébb teljesítményét

2026. április 19. 19:34

A Liverpool győzelme után a magyar válogatott csapatkapitányát is értékelték. Nem ez volt Szoboszlai legjobb meccse Angliában, de fontos gólpasszt jegyzett.

Ahogyan arról beszámoltunk, századik percben szerzett góllal a Liverpool idegenben 2–1-re legyőzte a városi rivális Evertont az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 33. fordulójában, vasárnap. Bár a győztes találatnál Szoboszlai Dominik adta a gólpasszt, a This is Anfield megjegyezte: ezúttal sem hozta azt a teljesítményt, amire képes.

Szoboszlai a századik bajnokiját játszotta a Liverpoolban
Szoboszlai a századik bajnokiját játszotta a Liverpoolban (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A portál hatos osztályzatot adott neki, és a Sofascore is úgy látta, hogy sem felfelé, sem lefelé nem lógott ki a mezőnyből (6,8). Bár volt arra esély, hogy jobbhátvéd lesz, végül Szoboszlai a pálya közepén játszott. Összesen 77 labdaérintése volt, 58 passzából 54 volt pontos, ami 93 százalékos passzpontosságot jelent. Összesen két lövést jegyzett, de mindkettőt blokkolták – ezek összesített xG-je 0,06-os volt. A védekezést tekintve két szerelést mutatott be, valamint kilenc párharcból kettőt nyert meg.

Szoboszlai ismét nem hozta azt, amit tud, de összességében megbízható teljesítményt nyújtott”

– értékelt a This is Anfield.

Keményen dolgozott, viszont a támadó harmadban csak nagyon nehezen tudott érvényesülni, ami a hosszú idényének tudható be”

– utalt a cikk karra, hogy Szoboszlai szinte az összes mérkőzésen játszik és végig a pályán van, ami miatt már láthatók rajta a fáradság és tompaság jelei.

Az akarására azonban nem lehetett panasz, a portál egy másik cikke ki is emelte azt a jelenetet, amikor az első félidőben az egyik evertonossal küzdött a labdáért, és amely után egy kicsit elszabadultak az indulatok a pályán. Ez a jelentsor is csak felpaprikázta a szurkolókat, akik fantasztikus, igazi derbi hangulatot varázsoltak a stadionba.

Szoboszlai példát mutatott

A Liverpool Echo is osztályozta a játékosokat, itt Szoboszlai 7-est kapott. Azt írták róla, hogy a mélyebb szerepkörben rengeteg munkát végzett, és jól osztogatott, a második félidőben pedig sokat robotolt, példát mutatott, és a végén gólpasszt adott.


Nyitókép: Paul Ellis/AFP

***

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2026. április 19. 20:01
Nagyon mélyen, hátul játszott most is. És a hozzá képest gyengébb teljesítményével sem lógott ki a többi közül. A szezon végére elfáradt. Gyakorlatilag szinte minden meccset végig játszotta. Talán egyszer cserélték le az utsó 15 percre. Két meccset pedig eltiltás miatt hagyott ki. Gyakorlatilag a szezon első kétharmadában egyedül vitte a hátán a csapatot. Remélem a hátralevő bajnokikon még sikerül lőnie legalább egy szabigólt, és ezzel beírja magát a PL történelmébe.
Válasz erre
0
0
Squalline
2026. április 19. 19:50
Olykor szinte belső védő pozícióban szorult hátra, hogy kisegítse a társakat. Így nem várható tőke csillogás. Egy ilyen lövőerejű játékost így játszatni, a szakmai stábot minősíti. S a végén a két védekező, Van Dijk és Szobi hozza a meccset. Ez mindent elmond a Liverpoolról. Ezzel az edzővel nem mennek semmire. Katasztrófa.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!