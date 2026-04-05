Összeesett az NB I-es meccsen Pintér Attila fia – ezek a legfrissebb hírek az állapotáról
2026. április 05. 16:51
A Zalaegerszeg szombaton a Kisvárda ellen folytatta szárnyalását az NB I-ben. A meccsen összeesett Pintér Attila korábbi szövetségi kapitány húszéves fia, a szabolcsi együttest erősítő Pintér Filip.
A szombati ZTE–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésen összeesett a vendégcsapat 20 éves játékosa, Pintér Filip. A korábbi szövetségi kapitány, Pintér Attila fiának állapotáról a meccs után a Facebookon adott hírt a kisvárdai klub.
„Pintér Filip jobban van, a saját lábán hagyta el a zalaegerszegi stadiont, a húsvéti ünnepeket otthonában töltheti. Játékosunk térde, combhajlata néhány perccel a második félidei beállítása után sérült meg, le kellett cserélni, jegelték a fájó testrészt, majd amikor a hosszabbítás kezdetén az öltözőbe kezdett bicegni, a játékoskijáró előtt összeesett, ápolásra szorult. Jöttek a mentők is, de szerencsére nem kellett közbeavatkozniuk. Pintér Filip sérüléséről később lesz meg a pontos diagnózis” – olvasható a várdaiak közösségi oldalán.
A szombat délutáni találkozót a Zalaegerszeg nyerte meg 2–0-ra. A hazaiak első gólja Ilja Popovics kapus nagy hibájából született, de a Kisvárda a Facebookon közzétett egy felvételt, amely azt bizonyítja, hogy közvetlenül a találatot megelőzően a ZTE egyik játékosa lesről lépett vissza a labdáért. A videobíró (VAR) azonban nem jelzett, így a gólt érvényben hagyták.
A Zalaegerszeg jelenleg harmadik a tabellán (jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a Debreceni VSC-t), míg a Kisvárda visszacsúszott a hetedik pozícióba, miután a vasárnapi program első meccsén a Puskás Akadémia 2–1-re legyőzte idegenben a kieső helyen álló Diósgyőrt.
