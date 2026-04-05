Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
ZTE FC Pintér Filip Pintér Attila Kisvárda NB I

Összeesett az NB I-es meccsen Pintér Attila fia – ezek a legfrissebb hírek az állapotáról

2026. április 05. 16:51

A Zalaegerszeg szombaton a Kisvárda ellen folytatta szárnyalását az NB I-ben. A meccsen összeesett Pintér Attila korábbi szövetségi kapitány húszéves fia, a szabolcsi együttest erősítő Pintér Filip.

2026. április 05. 16:51
null

A szombati ZTE–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésen összeesett a vendégcsapat 20 éves játékosa, Pintér Filip. A korábbi szövetségi kapitány, Pintér Attila fiának állapotáról a meccs után a Facebookon adott hírt a kisvárdai klub.

„Pintér Filip jobban van, a saját lábán hagyta el a zalaegerszegi stadiont, a húsvéti ünnepeket otthonában töltheti. Játékosunk térde, combhajlata néhány perccel a második félidei beállítása után sérült meg, le kellett cserélni, jegelték a fájó testrészt, majd amikor a hosszabbítás kezdetén az öltözőbe kezdett bicegni, a játékoskijáró előtt összeesett, ápolásra szorult. Jöttek a mentők is, de szerencsére nem kellett közbeavatkozniuk. Pintér Filip sérüléséről később lesz meg a pontos diagnózis” – olvasható a várdaiak közösségi oldalán.

A szombat délutáni találkozót a Zalaegerszeg nyerte meg 2–0-ra. A hazaiak első gólja Ilja Popovics kapus nagy hibájából született, de a Kisvárda a Facebookon közzétett egy felvételt, amely azt bizonyítja, hogy közvetlenül a találatot megelőzően a ZTE egyik játékosa lesről lépett vissza a labdáért. A videobíró (VAR) azonban nem jelzett, így a gólt érvényben hagyták.

 

A Zalaegerszeg jelenleg harmadik a tabellán (jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a Debreceni VSC-t), míg a Kisvárda visszacsúszott a hetedik pozícióba, miután a vasárnapi program első meccsén a Puskás Akadémia 2–1-re legyőzte idegenben a kieső helyen álló Diósgyőrt.

Nyitókép: Facebook / Kisvárda FC

ZTE–Kisvárda 2–0 – a mérkőzés összefoglalója

***

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!