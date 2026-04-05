Összeesett az NB I-es meccsen Pintér Attila fia – ezek a legfrissebb hírek az állapotáról

A szombati ZTE–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésen összeesett a vendégcsapat 20 éves játékosa, Pintér Filip. A korábbi szövetségi kapitány, Pintér Attila fiának állapotáról a meccs után a Facebookon adott hírt a kisvárdai klub.

„Pintér Filip jobban van, a saját lábán hagyta el a zalaegerszegi stadiont, a húsvéti ünnepeket otthonában töltheti. Játékosunk térde, combhajlata néhány perccel a második félidei beállítása után sérült meg, le kellett cserélni, jegelték a fájó testrészt, majd amikor a hosszabbítás kezdetén az öltözőbe kezdett bicegni, a játékoskijáró előtt összeesett, ápolásra szorult. Jöttek a mentők is, de szerencsére nem kellett közbeavatkozniuk. Pintér Filip sérüléséről később lesz meg a pontos diagnózis” – olvasható a várdaiak közösségi oldalán.