Meglepő kijelentést tettek a magyar válogatott szövetségi kapitányáról: ilyen valójában Marco Rossi

„Nagyon szerettem a taktikai meetingeken ülni, mert olyan jól beszél, úgy leköti az embert, pedig engem a taktikai meetingek nem szoktak lekötni. Élmény hallgatni.

Vele kapcsolatban professzor úr érzése van az embernek. Nagyon nyugodt, értelmes, kiegyensúlyozott ember. Ha volt valami, amit edzésen ki kellett javítania, azt is értelmesen, nyugodtan elmondta nekem.

Ez nagyon fontos egy játékosnak. Sokkal többet segít ezzel, mintha leüvöltené a fejünket. Ebből a szempontból is pozitívan csalódtam. Tudtam, hogy ilyen, de nyilván ezt meg is kell tapasztalni személyesen is. Ez nagyon jólesett” – fogalmazott Szűcs Tamás, aki minden edzésen azért dolgozik, hogy a folytatásban is számoljon vele a szövetségi kapitány.

A labdarúgó a Liverpoolban szárnyaló csapattársáról, a válogatott csapatkapitányáról, Szoboszlai Dominikról is elmondta a véleményét, akit egyetlen szóval tudott a legjobban jellemezni: példakép. Mint mondja, „amit Angliában elért, mindenki oda szeretne eljutni. Magyarországról indulva lehetetlennek tűnik, mégis megcsinálta.”