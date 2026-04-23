Marco Rossi magyar válogatott DVSC

Meglepő kijelentést tettek a magyar válogatott szövetségi kapitányáról: ilyen valójában Marco Rossi

2026. április 23. 16:17

Őszinte szavak a válogatott középpályásától. Kiderült, mivel lopta be magát Marco Rossi a Loki játékos szívébe.

2026. április 23. 16:17
A Debreceni VSC élvonalbeli labdarúgócsapatának középpályása, Szűcs Tamás volt a PodKex című podcastműsor vendége, aki márciusban bemutatkozhatott a magyar válogatottban. A 21 éves játékos a szlovénok elleni találkozón Schäfer Andrást váltotta a 63. percben, majd Marco Rossi szövetségi kapitány a görögök ellen is bizalmat szavazott csereként a kiválasztottjának.

Marco Rossi szövetségi kapitány a görögök elleni márciusi meccsen is csereként számított Szűcs Tamás játékára a válogatottban
Fotó: MTI/Purger Tamás

Az egész szezonban remek formában futballozó középpályás olyan meghatározó játékosa a Lokinak, aki előtt fényes jövő áll. A pályafutását Hajdúszoboszlón kezdte, majd megfordult a Honvédnál és Koppenhágában is, mielőtt Debrecenben berobbant volna a köztudatba. Itt figyelt fel rá Marco Rossi, aki a márciusi összetartáson lenyűgözte Szűcsöt. A tehetséges játékos elismerően beszélt róla a felvételen.

„Nagyon szerettem a taktikai meetingeken ülni, mert olyan jól beszél, úgy leköti az embert, pedig engem a taktikai meetingek nem szoktak lekötni. Élmény hallgatni.

Vele kapcsolatban professzor úr érzése van az embernek. Nagyon nyugodt, értelmes, kiegyensúlyozott ember. Ha volt valami, amit edzésen ki kellett javítania, azt is értelmesen, nyugodtan elmondta nekem.

Ez nagyon fontos egy játékosnak. Sokkal többet segít ezzel, mintha leüvöltené a fejünket. Ebből a szempontból is pozitívan csalódtam. Tudtam, hogy ilyen, de nyilván ezt meg is kell tapasztalni személyesen is. Ez nagyon jólesett” – fogalmazott Szűcs Tamás, aki minden edzésen azért dolgozik, hogy a folytatásban is számoljon vele a szövetségi kapitány.

A labdarúgó a Liverpoolban szárnyaló csapattársáról, a válogatott csapatkapitányáról, Szoboszlai Dominikról is elmondta a véleményét, akit egyetlen szóval tudott a legjobban jellemezni: példakép. Mint mondja, „amit Angliában elért, mindenki oda szeretne eljutni. Magyarországról indulva lehetetlennek tűnik, mégis megcsinálta.”

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
zakar zoltán béla
2026. április 23. 16:22
Nem Keane-os!
