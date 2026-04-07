magyar válogatott Pick-Szeged Mikler Roland Győr kézilabda

„Fake news, kitaláció” – tiszta vizet öntött a pohárba a magyar válogatott kapus

2026. április 07. 11:42

Mikler Roland cáfolta, hogy a nyáron Szegedről Győrbe igazolna. A világklasszis magyar kapus 41 évesen is űrformában véd, így továbbra is mindenféle találgatások övezik a jövőjét.

null

Vitán felül áll, hogy Mikler Roland a magyar kézilabdázás állócsillaga: a veterán kapusfenomén 41 évesen is csúcsformában véd, csütörtökön például az ő világklasszis teljesítménye adott alapot a Pick-Szegednek a Kielce elleni Bajnokok Ligája-bravúrhoz. 

Mikler Roland megint szenzációs teljesítményt nyújtott a magyar kapuban, a BL-odavágón kivédte a Kielce-játékosok szemét (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)

Mikler elképesztő produkcióval, 16 hárítással és 43%-os védési hatékonysággal vállalt oroszlánrészt a Kielce elleni háromgólos (26–23) diadalból, ezért aztán „jutalmul” edzője, Michael Apelgren pihenőt adott neki a szombati, Komló elleni bajnokin. „A pénteki edzéskor mondta az edzőnk az irodájában, hogy nem fogok játszani. 

Őszintén ki is jött belőlem, hogy „Ez az!” Lehet, hogy nem erre a válaszra számított, de éppen beteg a kislányom, és az egész éjjelt ébren töltöttük, úgyhogy nem sikerült teljesen kipihenni magamat”

 – vallotta be Mikler a Sport1-en a Harmadik félidő adásában.

A klasszis kapus ezt követően nézői kérdésre azt is megválaszolta, van-e valóságalapja annak, hogy az idény végeztével Győrbe igazoljon – március közepén ugyanis olyan információk jelentek meg az átigazolásokra szakosodott RT Handball weboldalon, hogy Kárpáti Krisztiánnal együtt a nyáron ő is az ETO-hoz igazolhat. 

Megmondom őszintén, nem tudom, ki találta ki. Fake news, valótlan dolog, kitaláció, nem igazolok Győrbe

 – szögezte le, nevetve hozzátéve, hacsak nem arról van szó, hogy még ő maga sem tud a saját átigazolásáról – ez esetben viszont Kárpáti Krisztiánt kell megkérdezni róla. Mikler szegedi szerződése ettől függetlenül lejár a nyáron, még nem tudni, hol folytatja (ha egyáltalán folytatja), annyit viszont elöljáróban elárult, 

nagy megtiszteltetésként érné, ha egyszer ő lehetne az alföldiek kapusedzője.

 A Pick-Szeged szerdán 18.45-től vívja Kielcében a BL-párharc visszavágóját, hétfő este pedig következik a Veszprém elleni bajnoki csúcsrangadó.

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

