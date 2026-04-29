Ezt nagyon elbaltázták Liverpoolban: már bánják, hogy elüldözték Szoboszlai társát

„A labdarúgás olyan, mint a vallás” – ezek miatt volt történelmi a párizsi BL-elődöntő
Óriási pillanat, amikor a két edző a meccs után összepacsizott egymással.
Steven Gerrard szerint a Bayern München ásza nagyon hiányzik a Liverpoolból. Már bánják, hogy Luis Díazt elengedték Németországba a nyáron.
Fantasztikus első idényt fut a Bayern Münchenben Luis Díaz: a Liverpooltól tavaly nyáron 75 millió euróért igazolt kolumbiai szélső 46 tétmeccsen 26 gólt és 21 gólpasszt jegyzett a bajor sztárcsapatban. Az évad csúcsmeccsén, kedd este a címvédő PSG ellen is betalált a Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásán, ráadásul gyönyörű labdaátvétele után világklasszis gólt lőtt.
Liverpoolban pedig igazán bánhatják, hogy elengedték/elüldözték a 29 éves játékost. Bár az érte kapott pénzből Szoboszlai Dominik klubja alaposan bevásárolt a nyáron, az óriási költés nem hozta meg a kívánt hatást. Egyelőre Florian Wirtz és Alexander Isak sem szolgálta meg a vételárát – legalábbis annyira biztosan nem, mint Luis Díaz Münchenben.
Az időzítés miatt morcosak.
Miközben a Vörösök a BL-ből már kiestek és a bajnokságban is csak azért hajtanak, hogy a következő szezonban ott lehessenek a legrangosabb európai kupasorozatban, addig a Bayern már megnyerte a Bundesligát, bejutott a kupadöntőbe és a BL elődöntőjében szerepel – Luis Díaz góljának köszönhetően a müncheni visszavágón „csak” egytalálatos hátrányt kell ledolgozni. A kolumbiai óriási szerepet vállalt a nemzetközi menetelésben is:
Mondjuk ez a szegény ember PSG–Bayernje lesz.
11 mérkőzésen 11 kanadai pontot termelt, vagyis átlagos minden BL-találkozón benne van egy gólban.
Ráadásul az igazán nagy meccseken vállal főszerepet: a PSG ellen még a ligaszakaszban duplázott, a Real Madrid elleni negyeddöntőben oda-vissza betalált, és kedd este Párizsban a klasszis gólja mellé még egy gólpasszt is kiosztott.
Nyilván nem egyetlen játékos távozásán múlik a Liverpool már-már tragikus idénye, de az biztos, hogy Luis Díaz nagyon hiányzik Arne Slot harmatgyenge támadósorából.
Nem csoda, hogy a liverpooli legenda, Steven Gerrard az Origo szerint így fogalmazott a televízióban:
Nagyon hiányzik nekünk. Luis Díaz mellett egy másodpercre sem lehet elaludni.”
Ezt kedd éjszaka is láthatta a világ a PSG ellen.
Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP