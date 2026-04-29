04. 29.
szerda
Szerzőink
Luis Díaz Liverpool Steven Gerrard

Ezt nagyon elbaltázták Liverpoolban: már bánják, hogy elüldözték Szoboszlai társát

2026. április 29. 16:55

Steven Gerrard szerint a Bayern München ásza nagyon hiányzik a Liverpoolból. Már bánják, hogy Luis Díazt elengedték Németországba a nyáron.

2026. április 29. 16:55
Fantasztikus első idényt fut a Bayern Münchenben Luis Díaz: a Liverpooltól tavaly nyáron 75 millió euróért igazolt kolumbiai szélső 46 tétmeccsen 26 gólt és 21 gólpasszt jegyzett a bajor sztárcsapatban. Az évad csúcsmeccsén, kedd este a címvédő PSG ellen is betalált a Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásán, ráadásul gyönyörű labdaátvétele után világklasszis gólt lőtt.

Luis Díaz labdaátvételei élményszámba mennek. Fotó: Ibrahim Ezzat / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Liverpoolban pedig igazán bánhatják, hogy elengedték/elüldözték a 29 éves játékost. Bár az érte kapott pénzből Szoboszlai Dominik klubja alaposan bevásárolt a nyáron, az óriási költés nem hozta meg a kívánt hatást. Egyelőre Florian Wirtz és Alexander Isak sem szolgálta meg a vételárát – legalábbis annyira biztosan nem, mint Luis Díaz Münchenben.

Miközben a Vörösök a BL-ből már kiestek és a bajnokságban is csak azért hajtanak, hogy a következő szezonban ott lehessenek a legrangosabb európai kupasorozatban, addig a Bayern már megnyerte a Bundesligát, bejutott a kupadöntőbe és a BL elődöntőjében szerepel – Luis Díaz góljának köszönhetően a müncheni visszavágón „csak” egytalálatos hátrányt kell ledolgozni. A kolumbiai óriási szerepet vállalt a nemzetközi menetelésben is: 

11 mérkőzésen 11 kanadai pontot termelt, vagyis átlagos minden BL-találkozón benne van egy gólban. 

Ráadásul az igazán nagy meccseken vállal főszerepet: a PSG ellen még a ligaszakaszban duplázott, a Real Madrid elleni negyeddöntőben oda-vissza betalált, és kedd este Párizsban a klasszis gólja mellé még egy gólpasszt is kiosztott.

Luis Díazt Steven Gerrard is siratja 

Nyilván nem egyetlen játékos távozásán múlik a Liverpool már-már tragikus idénye, de az biztos, hogy Luis Díaz nagyon hiányzik Arne Slot harmatgyenge támadósorából.

Nem csoda, hogy a liverpooli legenda, Steven Gerrard az Origo szerint így fogalmazott a televízióban:

Nagyon hiányzik nekünk. Luis Díaz mellett egy másodpercre sem lehet elaludni.”

Ezt kedd éjszaka is láthatta a világ a PSG ellen.

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. április 29. 18:45
Ráadásl ő marad volna, csak hoztak a helyére mást. Amúgy a progléma nyilvánvalóan a kopasz hollanddal van. A világ egyik legpotensebb keretét horták neki össze a világ pénzéből és már októberre elfogyott a kraft, megsérültek a játékosok és még a télen sem sikerült egy jobb bekket szerválni, hogy a csapat legjobbjának kelljen ott robotolni.
deniel
2026. április 29. 18:07
ezt már említettem tavaly hogy óriási hiba volt elűzni Diazt és helyette Gakpo szerencsétlenkedését nézni bár megjegyzem ezt a színvonalat a tegnapi mérkőzés esetében egy Liverpooli játékos sem tudta volna teljesíteni. Valójában ez volt a foci ez volt a játék. Sajnos ilyen mérkőzések nagyon-nagyon ritkán vannak mert kevés olyan csapat van olyan játékosokkal akik ezt tudják játszani. Köszönöm az összes játékosnak ezt a kiváló mérkőzést..
Squalline
2026. április 29. 17:18
Még szomorúbb volt, hogy a két csapat játékához képest a liverpool játékképe egy kisiskolás csapatéhoz hasonlít, míg Klopp alatt a világon senki sem lehetett biztos abban, hogy nem kap tőlük egy zakót. Ami a liverpoolnál max kisiklás volt Klopp alatt, az ma normalitás és tendencia. De sebaj, a vezetőség tárgyalásokba kezdett a kopasszal, mert hisz benne. Mint akik nem néznek olyan meccset ahol valóban futball nevű játékot játszanak. Diaz eladása ennek a "szakmai munkának" része, ahogy Szobi egyre láthatóbb "lezüllesztése" is.
Takagi
2026. április 29. 16:58
A legnagyobb hiba volt!
