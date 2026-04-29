Ezt nagyon elbaltázták Liverpoolban: már bánják, hogy elüldözték Szoboszlai társát

Luis Díazt Steven Gerrard is siratja

Nyilván nem egyetlen játékos távozásán múlik a Liverpool már-már tragikus idénye, de az biztos, hogy Luis Díaz nagyon hiányzik Arne Slot harmatgyenge támadósorából.

Nem csoda, hogy a liverpooli legenda, Steven Gerrard az Origo szerint így fogalmazott a televízióban:

Nagyon hiányzik nekünk. Luis Díaz mellett egy másodpercre sem lehet elaludni.”

Ezt kedd éjszaka is láthatta a világ a PSG ellen.