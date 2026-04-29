Atlético Madrid Arsenal RTL

Meglepett minden magyart az RTL, jön az ingyen Bajnokok Ligája

2026. április 29. 15:59

Az Atlético Madrid az Arsenal csapatát fogadja a Bajnokok Ligája szerda esti elődöntőjében. Az RTL főcsatornáján mindenki megnézheti ingyen a mérkőzést.

null

Kedd este az évad mérkőzését játszotta egymással a francia PSG és a német Bayern München a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének odavágóján: a címvédő végül 5–4-es győzelmet aratott a bajorok ellen, így a müncheni második mérkőzésen is hatalmas csatára van kilátás. Ezt a találkozót Magyarországon az RTL+ streamingszolgáltatáson keresztül követhették a csúcsfutball rajongói.

Az RTL főcsatornáján láthatjuk az Atlético Madrid–Arsenalt. Fotó: Ben STANSALL / AFP

Viszont van egy jó hírünk: a Blikk ugyanis arról számolt be, hogy 

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
a másik elődöntő szerda esti első felvonását, a spanyol Atlético Madrid és az angol Arsenal összecsapását már az RTL főcsatornáján nézhetjük, vagyis mindenki számára, ingyenesen hozzáférhetővé válik az élő közvetítés.

Apró szépséghiba, hogy ez a találkozó valószínűleg csak a két csapat szurkolóinak lesz izgalmas, legalábbis annyira látványosnak nem ígérkezik, mint az előrehozott döntőnek is beillő PSG–Bayern volt.

A „matracosok” és az „ágyúsok” összecsapása este 9-kor kezdődik, az RTL felvezető műsora pedig már 20.40-kor.

A jövő héten sem a csúcsmeccset adja az RTL

A visszavágók tekintetében a leosztás sajnos a jövő héten is ugyanez lesz: 

kedden az RTL-en mindenki láthatja az Arsenal–Atléticót, míg az igazán várt 5–4-es meccs második felvonását, a Bayern–PSG-t csak azok, akik rendelkeznek RTL+ előfizetéssel.

Bajnokok Ligája, elődöntő, 1. mérkőzés
Atlético Madrid (spanyol)–Arsenal (angol) 21.00 Tv: RTL

Nyitókép: Ben STANSALL / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
balatontihany-25
2026. április 29. 16:33
RTL=simlis, szemét banda!
0
0
papalimapapa
2026. április 29. 16:29
Érthetetlen, hogy a Gazdasági Versenyhivatal és a média hatóság hogyan hagyhatja szó nélkül, hogy az RTL ilyen módon diszkrimináljon sokszázezer, akár millió futballrajongót csupán kapzsi, önző üzleti érdekből. Tisztességtelen gyakorlat. Fel kell lépni ellene!
0
0
Bagolymondja
2026. április 29. 16:29
Nem kapcsolhatom oda a TV-t - néhány perc és lefüstölne.... Nincs szokva a szutyok, aljadék csatornához...
1
0
westend
2026. április 29. 16:10
ebben az évezredben még nem láttam egyszer sem retekklub adást. Ahogy most se fogok.
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!