Meglepett minden magyart az RTL, jön az ingyen Bajnokok Ligája

„A labdarúgás olyan, mint a vallás” – ezek miatt volt történelmi a párizsi BL-elődöntő
Óriási pillanat, amikor a két edző a meccs után összepacsizott egymással.
Az Atlético Madrid az Arsenal csapatát fogadja a Bajnokok Ligája szerda esti elődöntőjében. Az RTL főcsatornáján mindenki megnézheti ingyen a mérkőzést.
Kedd este az évad mérkőzését játszotta egymással a francia PSG és a német Bayern München a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének odavágóján: a címvédő végül 5–4-es győzelmet aratott a bajorok ellen, így a müncheni második mérkőzésen is hatalmas csatára van kilátás. Ezt a találkozót Magyarországon az RTL+ streamingszolgáltatáson keresztül követhették a csúcsfutball rajongói.
Viszont van egy jó hírünk: a Blikk ugyanis arról számolt be, hogy
a másik elődöntő szerda esti első felvonását, a spanyol Atlético Madrid és az angol Arsenal összecsapását már az RTL főcsatornáján nézhetjük, vagyis mindenki számára, ingyenesen hozzáférhetővé válik az élő közvetítés.
Apró szépséghiba, hogy ez a találkozó valószínűleg csak a két csapat szurkolóinak lesz izgalmas, legalábbis annyira látványosnak nem ígérkezik, mint az előrehozott döntőnek is beillő PSG–Bayern volt.
A „matracosok” és az „ágyúsok” összecsapása este 9-kor kezdődik, az RTL felvezető műsora pedig már 20.40-kor.
A visszavágók tekintetében a leosztás sajnos a jövő héten is ugyanez lesz:
kedden az RTL-en mindenki láthatja az Arsenal–Atléticót, míg az igazán várt 5–4-es meccs második felvonását, a Bayern–PSG-t csak azok, akik rendelkeznek RTL+ előfizetéssel.
Bajnokok Ligája, elődöntő, 1. mérkőzés
Atlético Madrid (spanyol)–Arsenal (angol) 21.00 Tv: RTL
Nyitókép: Ben STANSALL / AFP