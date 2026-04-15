Lisztes Krisztiánnal először történt ilyen a Fradiban, Robbie Keane rögtön meg is jegyezte

Győzelmével átvette a vezetést a tabellán a Fradi – jöhet a szuperrangadó, amire mindenki várt
Ismét hátrányból fordított a címvédő.
Először játszott ebben a naptári évben a Ferencvárosban, mert először volt teljesen fitt. Robbie Keane Lisztes Krisztiánról beszélt.
A Ferencváros hátrányból fordítva győzött kedd este a Puskás Akadémia ellen 2–1-re az NB I-ben, ezzel pedig átvette a vezetést az ETO-tól a tabellán – miközben vasárnap éppen a győrieknél vendégeskednek a bajnoki döntőnek is beillő találkozón. A mérkőzés után Gruber Zsombor nem volt elégedett a Fradi játékával, figyelmeztette is társait, hogy ennél majd több kell a hétvégén nevelőklubja ellen. A 21 éves támadó március elseje óta először lehetett kezdő, és csak a hajrában cserélte őt le Robbie Keane vezetőedző – a helyére Lisztes Krisztiánt küldte be, aki az évben először léphetett pályára az első csapatban.
A mérkőzés után meg is kérdezték az ír trénert az Eintracht Frankfurttól „visszabérelt” tehetségről, akinek az egész évadban is csak a harmadik meccse volt ez a felnőttek között.
Jól szállt be, ez volt az első alkalom, hogy tényleg teljesen fitt volt. Ha így játszik, segíthet nekünk a hajrában, ez nem rajtam, hanem Krisztiánon és az ő munkáján múlik”
– mondta el Lisztesről Keane a Magyar Nemzet szerint.
Az FTC-re még 5 vagy 6 mérkőzés vár ebben az idényben, attól függően, hogy a vasárnapi ETO elleni bajnoki után a jövő héten bejut-e szintén a győriek ellen a Magyar Kupa döntőjébe.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert