Lisztes Krisztiánnal először történt ilyen a Fradiban, Robbie Keane rögtön meg is jegyezte

A Ferencváros hátrányból fordítva győzött kedd este a Puskás Akadémia ellen 2–1-re az NB I-ben, ezzel pedig átvette a vezetést az ETO-tól a tabellán – miközben vasárnap éppen a győrieknél vendégeskednek a bajnoki döntőnek is beillő találkozón. A mérkőzés után Gruber Zsombor nem volt elégedett a Fradi játékával, figyelmeztette is társait, hogy ennél majd több kell a hétvégén nevelőklubja ellen. A 21 éves támadó március elseje óta először lehetett kezdő, és csak a hajrában cserélte őt le Robbie Keane vezetőedző – a helyére Lisztes Krisztiánt küldte be, aki az évben először léphetett pályára az első csapatban.

