Lékai Máté Kozármisleny kézilabda

Hoppá: szakdolgozatot ír a kollégája a Fradi népszerű játékosáról

2026. április 08. 22:58

Az élvonalbeli Kozármisleny női kézilabdázóinak csapatkapitánya számára kiemelten fontos a tanulás. Szakdolgozatát Lékai Mátéból írja.

2026. április 08. 22:58
null

A Kozármisleny női kézilabdacsapatának játékosa, Brettner Zsófia volt az M4 Sport Kézilabda Magazin Csapatkapitányok rovatának vendége. A baranyaiak átlövője egy egészen meglepő kijelentést tett az egyik „kollégájáról”, a Ferencvárosban játszó Lékai Mátéról a kamerák kereszttüzében.

A 27 éves kézilabdázó nem csak a pályán, de az iskolapadban is bizonyít, rövid időn belül három diplomája is lehet! Egerben rekreáció szakon végzett, jelenleg Pécsen kommunikáció- és médiatudomány szakon írja diplomamunkáját, s még ebben a félévben szeretné elvégezni a szintén megkezdett testnevelő tanári mesterszakot is.

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

A szakdolgozatomban azzal kezdtem el foglalkozni, hogyan válnak az élsportolók karrierjük után celebekké. Ezt próbálom megfogni, kutatni Lékai Máté példáján keresztül”

– mesélte Brettner.

A sportcsatorna Facebook-oldalán a cikk alatt egy hozzászóló szájára vette Lékai Máté és Kiss Ramóna kapcsolatát.

„Szomorú, hogy Máté is hova jutott, és hova juthatott volna anélkül a nő nélkül” – biggyesztette oda egy szomorú emotikon kíséretében az egyik hozzászóló. Több se kellett a válogatott korábbi ikonjának, nem hagyta annyiban a dolgot és válaszolt:

„Hova jutottam?” – tette fel a kérdést némi malíciával.

Lékai Máté az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb magyar kézilabdázója: a válogatottban 198 találkozón 592-szer talált be, részese volt az elmúlt évtizedek megannyi sikerének a férfiválogatottal, hiszen olimpiai 4. (2012), világbajnoki 5. (2021) és Európa-bajnoki 5. (2024), miközben klubjaiban (PLER, Szeged, Celje, Veszprém, Ferencváros) is kulcsszerepe volt a trófeagyűjtésben.

Fotó: MTI/Hatházi Tamás

massivement5
2026. április 09. 00:18
Büfé, ruhatár + melegedő. MCC foximaxira is menjen feltétlen.
