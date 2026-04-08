Hoppá: szakdolgozatot ír a kollégája a Fradi népszerű játékosáról

Mire nem jó egy magyar–román? A magyar válogatott visszavonuló ferencvárosi klasszisainak búcsúztatására!
Egyikük vitathatatlanul legendává vált.
Az élvonalbeli Kozármisleny női kézilabdázóinak csapatkapitánya számára kiemelten fontos a tanulás. Szakdolgozatát Lékai Mátéból írja.
A Kozármisleny női kézilabdacsapatának játékosa, Brettner Zsófia volt az M4 Sport Kézilabda Magazin Csapatkapitányok rovatának vendége. A baranyaiak átlövője egy egészen meglepő kijelentést tett az egyik „kollégájáról”, a Ferencvárosban játszó Lékai Mátéról a kamerák kereszttüzében.
Ezt is ajánljuk a témában
A 27 éves kézilabdázó nem csak a pályán, de az iskolapadban is bizonyít, rövid időn belül három diplomája is lehet! Egerben rekreáció szakon végzett, jelenleg Pécsen kommunikáció- és médiatudomány szakon írja diplomamunkáját, s még ebben a félévben szeretné elvégezni a szintén megkezdett testnevelő tanári mesterszakot is.
A szakdolgozatomban azzal kezdtem el foglalkozni, hogyan válnak az élsportolók karrierjük után celebekké. Ezt próbálom megfogni, kutatni Lékai Máté példáján keresztül”
– mesélte Brettner.
A sportcsatorna Facebook-oldalán a cikk alatt egy hozzászóló szájára vette Lékai Máté és Kiss Ramóna kapcsolatát.
„Szomorú, hogy Máté is hova jutott, és hova juthatott volna anélkül a nő nélkül” – biggyesztette oda egy szomorú emotikon kíséretében az egyik hozzászóló. Több se kellett a válogatott korábbi ikonjának, nem hagyta annyiban a dolgot és válaszolt:
„Hova jutottam?” – tette fel a kérdést némi malíciával.
Lékai Máté az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb magyar kézilabdázója: a válogatottban 198 találkozón 592-szer talált be, részese volt az elmúlt évtizedek megannyi sikerének a férfiválogatottal, hiszen olimpiai 4. (2012), világbajnoki 5. (2021) és Európa-bajnoki 5. (2024), miközben klubjaiban (PLER, Szeged, Celje, Veszprém, Ferencváros) is kulcsszerepe volt a trófeagyűjtésben.
Fotó: MTI/Hatházi Tamás
***
Ezt is ajánljuk a témában
Indul a kampányhajrá!