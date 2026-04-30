Bizalmi szavazás, négymilliárd forintos támogatás, akadémiai építkezés – ilyen volt a magyar sikersportág közgyűlése

A jelenlévők 9 igen, 110 nem szavazattal döntöttek arról, hogy a Szemán Róbert által kezdeményezett bizalmi szavazást nem veszik napirendre, holott Schmidt több alkalommal jelezte, kész elé állni.

Az elnök a szövetség 2025-ös szakmai tevékenységével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy „a tavalyi év hasonló sikersztori volt, mint az elmúlt évtizedek”. Megjegyezte, hogy az olimpia után volt ugyan kis keserűség, mert a sportág nem szerzett aranyérmet, ám tavaly a sportolók már ötkarikás számokban győztek, miközben az utánpótlás továbbra is rendkívül sikeres, ami jelzi a kajak-kenu erejét.

Schmidt Gábor közölte, hogy az elmúlt időszakban rengeteg olyan kormányzati intézkedés történt a sport világában, amely egyértelműen segítette az edzők munkáját: a nevelőedzők már nemcsak olimpiai érmek és helyezések után kapnak jutalmat, hanem felnőtt Eb-k és vb-k után is. Hozzátette: január elsejétől a világjátékokon szereplő maratoni és sárkányhajó szakág nevelőedzői is ugyanilyen jutalmazásban részesülnek.

Schmidt a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia kapcsán leszögezte: