04. 30.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
04. 30.
csütörtök
Sukoró Schmidt Gábor bizalmi szavazás Kajak-kenu

Bizalmi szavazás, négymilliárd forintos támogatás, akadémiai építkezés – ilyen volt a magyar sikersportág közgyűlése

2026. április 30. 14:46

A jelenlévők 9 igen, 110 nem szavazattal döntöttek arról, hogy a Szemán Róbert által kezdeményezett bizalmi szavazást nem veszik napirendre, holott Schmidt Gábor elnök több alkalommal jelezte, kész elé állni.

2026. április 30. 14:46
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség csütörtöki közgyűlésén – amelyet a sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián rendeztek – a résztvevők nagy többséggel úgy döntöttek, hogy nem kívánnak bizalmi szavazást indítani Schmidt Gábor elnökkel szemben.

SCHMIDT Gábor; SCHMIDT Ádám
Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár (j) és Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke, sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár / MTI/Czeglédi Zsolt

A 223 szavazásra jogosultnak több mint a fele, 142 fő volt jelen, így a közgyűlés határozatképes volt. 

A jelenlévők 9 igen, 110 nem szavazattal döntöttek arról, hogy a Szemán Róbert által kezdeményezett bizalmi szavazást nem veszik napirendre, holott Schmidt több alkalommal jelezte, kész elé állni.

Az elnök a szövetség 2025-ös szakmai tevékenységével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy „a tavalyi év hasonló sikersztori volt, mint az elmúlt évtizedek”. Megjegyezte, hogy az olimpia után volt ugyan kis keserűség, mert a sportág nem szerzett aranyérmet, ám tavaly a sportolók már ötkarikás számokban győztek, miközben az utánpótlás továbbra is rendkívül sikeres, ami jelzi a kajak-kenu erejét.

Schmidt Gábor közölte, hogy az elmúlt időszakban rengeteg olyan kormányzati intézkedés történt a sport világában, amely egyértelműen segítette az edzők munkáját: a nevelőedzők már nemcsak olimpiai érmek és helyezések után kapnak jutalmat, hanem felnőtt Eb-k és vb-k után is. Hozzátette: január elsejétől a világjátékokon szereplő maratoni és sárkányhajó szakág nevelőedzői is ugyanilyen jutalmazásban részesülnek.

Schmidt a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia kapcsán leszögezte: 

2017-2018-as döntés alapján épült meg, a szövetség nem vett részt az építésében, a létesítmény a Nemzeti Sportügynökség vagyonkezelésében és üzemeltetésében van, az akadémiát fenntartó alapítvány az akadémiai kormányrendeletnek megfelelően kap éves támogatást.

 

A felszólalók között voltak olyanok, akik szerint az akadémia több kárt okoz, mint amennyi hasznot hajt, mert a kis sportegyesületek számára aránytalanná vált a rendszer, és meg kellett volna akadályozni a megépítését. Ezzel kapcsolatban Sík Márton, a versenysport bizottság elnöke elmondta: az akadémia létrejötte számtalan értéket hozott létre, mert a sukorói helyszín mellett hat régióban összehangolt munkát végez és igyekszik megőrizni a magyar sportrendszerben a sportág kiemelt szerepét. Javasolta egy munkacsoport létrehozását ezzel kapcsolatban.

Reagálásában Schmidt Gábor úgy fogalmazott: 

nem kellett volna megakadályoznia a sukorói akadémia építését, ugyanis a tatai edzőtábor felújításáig minőségi felkészülést biztosít sok más sportágnak.

Ezt később kiegészítette azzal, hogy 

az akadémiai rendszer működtetésével 2019 óta a szövetség 4,060 milliárd forintot kapott, amelyet tagszervezeti és edzői támogatásokra, regionális programokra fordított.

Múlt héten szerdán, a szövetség elnöksége elutasította a Schmidt által saját személyét illetően kezdeményezett bizalmi szavazást és kiállt a szervezetet 2016 óta irányító sportvezető mellett. Az ügy előzménye, hogy az azt megelőző héten a Kolonics György Alapítvány kuratóriumi tagja, Szemán Róbert amellett, hogy lemondott tagságáról a szövetség civil kapcsolatok bizottságában, komoly kritikákkal illette és lemondásra szólította fel az MKKSZ első emberét. A csütörtöki közgyűlés a szakmai beszámolót nagy többséggel támogatta, mint ahogy azt is, hogy május végéig szakmai bizottság alakuljon, amely az akadémiai rendszer sportágra gyakorolt hatását fogja vizsgálni, valamint javaslatokat tesz a jövőre nézve.

(MTI)

Fotók: MTI/Krizsán Csaba

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
monuskaroly
2026. április 30. 15:26
Ezután nem lesz ezzel sem gond, senki nem kap semmit és úgy igazságos!!!!!!!
egonsamu-2
2026. április 30. 15:06
A kajak-kenu Magyarország sikersportága több évtizede. Nem kellene politikai viszálykodással lezülleszteni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.