Ezért ne panenkázz – kiverte a biztosítékot a fradistáknál a győri játékos tizenegyese (VIDEÓ)

Két nap, két tizenegyespárbaj – a Ferencváros lesz a ZTE ellenfele a Magyar Kupa-döntőben
Kispesten és az Üllői úton is szétlövésben dőlt el az elődöntő.
Az ünneplés előtt nekimentek a korábbi ferencvárosi játékosnak. Többen nem nézték jó szemmel a Fradinál a flegma megoldást.
Mint arról beszámoltunk, szerda este maratoni mérkőzés végén a Ferencváros jutott a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe, miután a 2–2-es eredményt követő gól nélküli hosszabbítás után hazai pályán tizenegyesekkel kiejtette az ETO FC-t. A szétlövésben Abu Fani és Joseph rontott a Fradi részéről, míg a vendégektől a csapatkapitány Vitális mellett Benbuali és a korábban a Népligetben szereplő Zeljko Gavrics is hibázott. Utóbbi kis nagyképűen, látványos, panenkás lövéssel próbálkozott, de a labda a lécről a gólvonal elé pattant. Kapta is az ívet a fradistáktól.
Nem volt túl sportszerű jelenet: Abu Fani után Corbu Marius is taszított egyet a csalódott győrin az ünneplés közben, utóbbit Szalai Gábor rángatta el a pályán, hogy foglalkozzon inkább az ünnepléssel. Alaposan felbőszítette tehát a ferencvárosi játékosokat a flegma megoldás, illetve a vasárnapi, ETO elleni vesztes aranyrangadó is dolgozott még a lelkekben. Mint ismert, a címvédő 1–0-ás vereséget szenvedett Győrött, így három fordulóval az NB I zárása előtt hárompontos hátrányban követi az éllovast a bajnoki tabellán.
Kubatov Gábor klubelnök közben példamutató sportszerűséggel üzent: a lefújás után a közösségi oldalán tett egy vicces megjegyzést, de azért gratulált is a kisalföldieknek a nagy küzdelem után
Sima meccs, »könnyű« továbbjutás! Gratulálok a Győrnek, nagy küzdelem volt!”
– írta Kubatov.
A Ferencváros és a Zalaegerszeg május 9-én szombaton a Puskás Arénában vívja majd a Magyar Kupa döntőjét.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert