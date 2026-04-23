Ezért ne panenkázz – kiverte a biztosítékot a fradistáknál a győri játékos tizenegyese (VIDEÓ)

Mint arról beszámoltunk, szerda este maratoni mérkőzés végén a Ferencváros jutott a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe, miután a 2–2-es eredményt követő gól nélküli hosszabbítás után hazai pályán tizenegyesekkel kiejtette az ETO FC-t. A szétlövésben Abu Fani és Joseph rontott a Fradi részéről, míg a vendégektől a csapatkapitány Vitális mellett Benbuali és a korábban a Népligetben szereplő Zeljko Gavrics is hibázott. Utóbbi kis nagyképűen, látványos, panenkás lövéssel próbálkozott, de a labda a lécről a gólvonal elé pattant. Kapta is az ívet a fradistáktól.

Gavric hibája sokba került az ETO-nak a Fradi otthonában, Borbély Balázs együttese kiesett a Magyar Kupából

Nagy feszültség szabadult fel a továbbjutás után a Fradinál

Nem volt túl sportszerű jelenet: Abu Fani után Corbu Marius is taszított egyet a csalódott győrin az ünneplés közben, utóbbit Szalai Gábor rángatta el a pályán, hogy foglalkozzon inkább az ünnepléssel. Alaposan felbőszítette tehát a ferencvárosi játékosokat a flegma megoldás, illetve a vasárnapi, ETO elleni vesztes aranyrangadó is dolgozott még a lelkekben. Mint ismert, a címvédő 1–0-ás vereséget szenvedett Győrött, így három fordulóval az NB I zárása előtt hárompontos hátrányban követi az éllovast a bajnoki tabellán.