A Fidesz azokat az értékeket óvja, védi, amelyeket a nagyszüleink és a szüleink oltottak belénk – Bölöni László a Mandinernek

Mégsem úgy alakult az életük, ahogy eltervezték.
Nem sokkal azután, hogy kikerültem Belgiumba, csődbe ment a klub. Egy évvel később aztán gyakorlatilag becsempésztek Franciaországba, és eladtak egy főváros melletti klubnak. Később Orléans-ban játszottam. Viszonylag gyorsan megtanultam a nyelvet, amivel elindult a beilleszkedésem, és határozottan örültem annak, hogy milyen helyen tudok élni és dolgozni. Szép ország, csodálatos kultúra és történelem, büszke voltam rá, hogy ott futballozhatok, és talpon tudok maradni. Ám azóta sokat változtak a dolgok arrafelé, ma már nem igazán látom az értéket a franciáknál.
A közelmúltban több alkalommal is felszólalt a Fidesz mellett. Miért tartotta időszerűnek a kiállást?
A magyarságomat védeni természetes számomra.
Akkor is kiálltam az elveim mellett, amikor kórusban szidtak a származásom miatt, belül végtelenül büszke voltam. Ettől csak különbnek éreztem magam. A hazámért tenni csodálatos dolog, ezért mindent beleadtam, és mindig a maximumot nyújtottam. Egy idő után ugyanis óhatatlanul foglalkoztatja az embert, hogy merre tart a hazája. Mi még a nagyszülők elmeséléséből ismertük meg a magyarok történetét, mert az iskolában nem taníthatták. A Fidesz-kormány azonban foglalkozni kezdett a külhoniakkal, hivatalosan elismerte, hogy mi is számítunk. Azokat az értékeket óvja, védi, amelyeket a nagyszüleink és a szüleink oltottak belénk. Korábban nem volt szabad hangosan beszélni róluk, de ezek az alapelvek gyerekkorunk óta bennünk élnek. Magyarul olvastuk az Egri csillagokat, a János vitézt, tanultunk, és kihúztuk magunkat a Himnusz hallatán. Ezeket képviseli a Fidesz-kormány a politikájában. Ha ilyen értékeket tapasztalok, akkor természetes, hogy mellé állok. Nem kaptam érte pénzt, sem munkahelyet, de azt mondom, ezeket az elveket tovább akarom vinni.