A Fidesz azokat az értékeket óvja, védi, amelyeket a nagyszüleink és a szüleink oltottak belénk – Bölöni László a Mandinernek

Már legalább tizenötször láttam, de annyi név, ország és csapat jön szembe, hogy még nekem is nehéz felidézni és feldolgozni a történteket. Szép lassan állt össze a sztori, amely nemcsak a futballról szól, hanem elsősorban az életről a labdarúgásba csomagolva. Úgy érzem, utat mutat, olyan szavak és mondatok vannak benne, amelyek drámai helyzetekre utalnak egy erdélyi fiatalember életében. Komolyabb, mint amit egy sportfilmről el tudunk képzelni.

Nosztalgiázó típus?

Nem mondom, hogy régen minden szebb és jobb volt. Azt hiszem, a realitás talaján állok. Értékelem a régi dolgokat, de a helyén tudom kezelni a mostani világot is.

A családja hogyan fogadta az alkotást?

A bemutatóra szerettem volna elvinni az édesanyámat, de végül úgy döntöttünk, nem kockáztatjuk meg. Már a 101. évét tapossa, úgyhogy csak apránként mutattuk meg neki a filmet, otthon, nyugodt körülmények között. A család történetét mindig szívesen idézi fel, de messzire elkalandozik, mert sokszor feltörnek az emlékek, és ilyenkor le is szoktam állítani a lejátszást. Voltak benne számára is ismeretlen részletek, azt mondta, ha tudja, hogy ennyi nehézségen kell átmennem, nem engedte volna, hogy futballozzak. Amit a legjobban sajnálok, hogy a testvérem még mindig nem tudta megnézni a filmet.