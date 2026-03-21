facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Robbie Keane Tóth Alex Ferencváros Bournemouth FTC

Hozott is, visz is: meglepte a Fradi-családot Tóth Alex (FOTÓK)

2026. március 21. 18:54

Pénteken még a Manchester Unitedet nézte a bournemouth-i kispadról... Tóth Alex villámlátogatást tett az Üllői úton, ahol adott is és kapott is ajándékot.

Péntek este még a Bournemouth Manchester United elleni meccskeretében szerepelt Tóth Alex, egy nappal később viszont már az Üllői úton lepte meg előző csapatát. A télen NB I-rekordösszegért a Premier League-be szerződött magyar válogatott középpályás adott és kapott is ajándékot.

Dibusz Dénes Tóth Alex
Tóth Alex az FTC egyik legnagyobb közelmúltbeli sikersztorija, a klubnál pedig mindenki imádja a mindig mosolygós fiatalembert (Fotó: Facebook/FTC)

Tóth Alexnek mindenki örült

Az elképesztő villámkarriert befutó húszéves játékos látogatásáról a Ferencváros tett közzé életképeket, ezeken jól látszik, hogy Tóth Alexet érthető módon kitörő örömmel fogadták excsapattársai. A mindig mosolygós játékos saját, 17-es számú Bournemouth-mezével lepte meg az FTC elöljáróit, így Kubatov Gábo elnököt, Nyíri Zoltán ügyvezető alelnököt és Hajnal Tamás sportigazgatót, cserében megkapta azt az ünnepi Fradi-mezt, amelyet a klub az 1848-49-es szabadságharc tiszteletére készíttetett, és a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntőben viselt. 

Tóth Alex természetesen Angliában sem feledkezett el a Ferencvárosról és Robbie Keane-nek, akiknek oly sokat köszönhet:

Követem az összes meccset, amit tudok. Próbálok a srácokkal is minél többet beszélni. Jó szívvel gondolok vissza a csapatra”

nyilatkozta a klubhonlapnak, a Fradi TV-nek pedig interjút is adott a szigetországi mindennapokról, ez kedden kerül majd adásba. 

