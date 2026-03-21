Hozott is, visz is: meglepte a Fradi-családot Tóth Alex (FOTÓK)

Péntek este még a Bournemouth Manchester United elleni meccskeretében szerepelt Tóth Alex, egy nappal később viszont már az Üllői úton lepte meg előző csapatát. A télen NB I-rekordösszegért a Premier League-be szerződött magyar válogatott középpályás adott és kapott is ajándékot.

Tóth Alex az FTC egyik legnagyobb közelmúltbeli sikersztorija, a klubnál pedig mindenki imádja a mindig mosolygós fiatalembert (Fotó: Facebook/FTC)

Tóth Alexnek mindenki örült

Az elképesztő villámkarriert befutó húszéves játékos látogatásáról a Ferencváros tett közzé életképeket, ezeken jól látszik, hogy Tóth Alexet érthető módon kitörő örömmel fogadták excsapattársai. A mindig mosolygós játékos saját, 17-es számú Bournemouth-mezével lepte meg az FTC elöljáróit, így Kubatov Gábo elnököt, Nyíri Zoltán ügyvezető alelnököt és Hajnal Tamás sportigazgatót, cserében megkapta azt az ünnepi Fradi-mezt, amelyet a klub az 1848-49-es szabadságharc tiszteletére készíttetett, és a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntőben viselt.