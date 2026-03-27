Felkészült a legrosszabbra: elnézést kért az ukrán néptől a volt Fradi-edző

Ukrajna, Románia és Írország is elszállt – ők folytatják a küzdelmet az utolsó kvótákért
Mutatjuk, mit kell tudni a folytatásról!
Már csak egyetlen mérkőzésre készül az ukránok szövetségi kapitánya. Szerhij Rebrov rendkívül csalódottan értékelt.
Mint arról beszámoltunk, csütörtökön rendezték a labdarúgó-világbajnokság európai pótselejtezőinek elődöntőit. Pályára lépett többek között a magyar válogatott csoportjából továbbjutó Írország, az elmúlt két vb-ről lemaradó Olaszország és az első körben alaposan leszereplő Svédország is. Utóbbi éppen a Szerhij Rebrov vezette ukránokon jutott túl.
Az ukránok tehetetlenek voltak Valenciában Gyökeres Viktor triplájával szemben, 3–1-re kikaptak, így elszálltak a vb-re jutási esélyeik. Nem véletlen, hogy rendkívül csalódottan értékelt a válogatott szövetségi kapitánya, a korábbi Fradi-edző, Szerhij Rebrov, aki úgy fogalmazott, egy mérkőzése maradt. Sokan arra következtetnek, a kiesés után meg vannak számlálva a napjai az ukrán kispadon. Mint ismert, keleti szomszédunkra egy mérkőzés vár még tavasszal, március 31-én Albánia ellen.
Lejár a szerződésem, majd meglátjuk. Egyelőre nem kaptam ajánlatot, mit is mondhatnék? Még van egy meccsem”
– fogalmazott a svédek elleni találkozó után lemondóan Rebrov, majd hozzátette:
„A hangulatom ugyanolyan, mint a szurkolóké, mint mindenkié. Sajnos kikaptunk, elveszítettünk egy nagyon fontos mérkőzést. Ugyanolyan csalódott vagyok, mint mindenki más. Ha most bemennének az öltözőbe, láthatnák, hogy senki nem beszél, mindenki érzi, hogy elszalasztottuk az esélyünket.
Egy nagyon fontos lehetőséget számunkra, és egész Ukrajna számára. Elnézést kérünk. Úgy gondolom, minden játékosban megvolt a győzni akarás, de sajnos ilyen a futball.
Hálás vagyok a fiúknak, mindent megtettek a pályán”
– számolt be a sajtótájékoztatóról az Ukrán Labdarúgó Szövetség hivatalos oldala.
Fotó: Michal Cizek/AFP
