Felkészült a legrosszabbra: elnézést kért az ukrán néptől a volt Fradi-edző

Rebrov elnézést kért az ukrán néptől

Az ukránok tehetetlenek voltak Valenciában Gyökeres Viktor triplájával szemben, 3–1-re kikaptak, így elszálltak a vb-re jutási esélyeik. Nem véletlen, hogy rendkívül csalódottan értékelt a válogatott szövetségi kapitánya, a korábbi Fradi-edző, Szerhij Rebrov, aki úgy fogalmazott, egy mérkőzése maradt. Sokan arra következtetnek, a kiesés után meg vannak számlálva a napjai az ukrán kispadon. Mint ismert, keleti szomszédunkra egy mérkőzés vár még tavasszal, március 31-én Albánia ellen.