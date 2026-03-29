„Sokra nem emlékszem, van egy képszakadás” – Angliában büntetik, Schön mégis bevállalta

Történelmi találkozó, 50 ezer ember és egy nagy visszatérő Budapesten – Magyarország–Szlovénia 1–0
Ilyenre még nem volt példa.
Egy tízes skálán egyest, maximum kettest adna félresikerült gólörömére Schön Szabolcs. A Magyarország–Szlovénia felkészülési mérkőzés hőse szinte semmire nem emlékszik a mindent eldöntő találatából.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a magyar labdarúgó-válogatottba hosszú idő után visszatérő Schön Szabolcs gólja döntött a Magyarország–Szlovénia felkészülési mérkőzésen. A 25 éves győri szélső – aki az angol harmadosztályú Bolton kölcsönjátékosaként szerepel az ETO FC-ben – a lefújást követően elárulta, rögtön beugrott neki a portugálok elleni találta a 2021-es Európa-bajnokságon, amit végül les miatt nem adtak meg. „A gólöröm nem igazán jött össze, a fű nem volt annyira vizes, mint kellett volna, ezért nem volt tökéletes a becsúszás, de ennyi most belefért” – jegyezte meg.
Érdekesség, hogy az angol élvonalbeli liga, a Premier League szerint a térden csúszás komoly sérülésveszélyt hordoz: gyep okozta horzsolások, ízületi húzódások vagy akár súlyosabb sérülések is előfordulhattak már az ünneplések során. Az Egyesült Királyságban ezért úgy gondolják, a játékosoknak „új, biztonságos módokat kell találniuk a gólöröm kifejezésére”. A PL-ben ezt annyira komolyan veszik, hogy januártól sárga lappal büntetik azt, aki megpróbálkozik vele – erről a liverpooli Szoboszlai Dominik is tudna mesélni...
Amikor Schönt a jelenetről kérdezte a Mandiner, így felelt:
Hogy hányast adnék a gólörömre egy tízes skálán?! Egyest, maximum kettest.
A ballábas futballista a vegyes zónában hiába próbálta felidézni a támadást és a befejezést, nem sikerült neki.
Őszintén szólva, nem sokra emlékszem, csak arra, hogy jön a labda, eltalálom, lepattan a földre, majd utána van egy képszakadás. Aztán a következő pillanatban már ott van mellettem mindenki, vezetünk és végül megnyerjük a meccset.
Schön Szabolcsnak ez volt a tizedik válogatott mérkőzése, de legutóbb 2024 novemberében lépett pályára címeres mezben. „Kellett egy jó kölcsönszerződés, hogy újra meghívót kapjak, illetve az előző két-három hónap nagyon jól sikerült Győrben” – magyarázta az okokat, majd hozzátette:
Hihetetlen az egész, gyerekkori álmom vált valóra: egy csodálatos stadionban, különleges emberek előtt tudtam gólt rúgni. Nagyon jól sikerült a beállásom, és szinte a harmadik labdaérintésemből sikerült betalálnom. Ez elképesztő érzés volt. Azt beszéltük a srácokkal korábban, hogy nálunk nincs olyan, hogy felkészülési mérkőzés, minden meccset meg akarunk nyerni
– összegzett a mértékadó Transfermarkt által egymillió euróra becsült játékos. Végezetül felidézte: a szünet után az ő lövésén kívül is volt még két-három nagy lehetőségük, éppen ezért az első félidei kiegyenlítettebb játék egyáltalán nem bosszantotta őket, mert tudták, ha nem kapnak gólt, biztosan szereznek egyet, és ez így is történt. Halkan azért azt is jegyezzük meg, hogy Szlovénia vezető gólját a VAR az első játékrészben les miatt érvénytelenítette...
A magyar labdarúgó-válogatott legközelebb kedden 19 órától a görögökkel játszik felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában. Arról a meccsről is élőben, szöveges tudósítással jelentkezik majd lapunk.
Fotók: MTI/Vasvári Tamás