„Sokra nem emlékszem, van egy képszakadás” – Angliában büntetik, Schön mégis bevállalta

Schön Szabolcsnak ez volt a tizedik válogatott mérkőzése, de legutóbb 2024 novemberében lépett pályára címeres mezben. „Kellett egy jó kölcsönszerződés, hogy újra meghívót kapjak, illetve az előző két-három hónap nagyon jól sikerült Győrben” – magyarázta az okokat, majd hozzátette:

Hihetetlen az egész, gyerekkori álmom vált valóra: egy csodálatos stadionban, különleges emberek előtt tudtam gólt rúgni. Nagyon jól sikerült a beállásom, és szinte a harmadik labdaérintésemből sikerült betalálnom. Ez elképesztő érzés volt. Azt beszéltük a srácokkal korábban, hogy nálunk nincs olyan, hogy felkészülési mérkőzés, minden meccset meg akarunk nyerni

– összegzett a mértékadó Transfermarkt által egymillió euróra becsült játékos. Végezetül felidézte: a szünet után az ő lövésén kívül is volt még két-három nagy lehetőségük, éppen ezért az első félidei kiegyenlítettebb játék egyáltalán nem bosszantotta őket, mert tudták, ha nem kapnak gólt, biztosan szereznek egyet, és ez így is történt. Halkan azért azt is jegyezzük meg, hogy Szlovénia vezető gólját a VAR az első játékrészben les miatt érvénytelenítette...

Magyarország–Szlovénia: Schön Szabolcs szinte semmire nem emlékszik a góljából, teljes képszakadásról beszélt

A magyar labdarúgó-válogatott legközelebb kedden 19 órától a görögökkel játszik felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában.