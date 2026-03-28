magyar válogatott Schön Szabolcs Osváth Attila Vitális Milán Bárány Donát

„A gólöröm most nem igazán jött össze” – a szlovéneknek lőtt győztes gól után egyből a portugálok jutottak Schön eszébe

2026. március 28. 20:39

Gratuláltak egymásnak a győzelemmel debütáló debreceniek, Marco Rossinak hálálkodtak a játékosok. Így értékelték a főszereplők a magyar–szlovén válogatott mérkőzést.

Szabó Péter

Mint arról beszámoltunk, Schön Szabolcs kései góljával a magyar labdarúgó-válogatott 1–0-ra legyőzte a szlovén együttest a Puskás Arénában – jól nyitotta tehát a 2026-os évet Marco Rossi szövetségi kapitány csapata. A magyar–szlovén csata után a főszereplők értékeltek.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar–szlovén: a főszereplők szemével

A meccset közvetítő M4 Sport kamerája előtt a főszereplők értékelték az évnyitó sikert, elsőként a találkozó egyetlen gólszerzője, Schön Szabolcs.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

„Hihetetlen az egész, gyerekkori álmom vált valóra: egy csodálatos stadionban, különleges emberek előtt tudtam gólt rúgni. Azt beszéltük a srácokkal, hogy nálunk nincs olyan, hogy felkészülési mérkőzés, minden meccset meg akarunk nyerni. A gólom után egyből beugrott a portugálok elleni gólom az 2021-es Eb-n, amit aztán nem adtak meg, itt most szerencsére nem jött közbe semmi.

A gólöröm nem igazán jött össze, a fű nem volt annyira vizes, mint kellett volna, ezért nem volt tökéletes a becsúszás, de ennyi most belefért”

– mosolygott Schön Szabolcs, aki szerencsére nem sérült bele a gólörömébe.

Vitális Milán először kezdett a nemzeti csapatban, megbízható játékával pedig újabb rajongókat szerzett a középpályás.

„Szeretném megköszönni a bizalmat a Mesternek, és köszönöm mindenkinek, aki segített, hogy ez megvalósuljon. Most a legfontosabb, hogy a csapat be tudta húzni a győzelmet. A szünetben megbeszéltük az első félidő tanulságait, és amilyen nehezen indult, a folytatásban olyan könnyen jöttek a helyzetek, ha pontosabbak vagyunk, több gólt is lőhettünk volna. Igyekszem elvégezni a piszkos munkát, a klubomban is megkapom a bizalmat,

a jövőben még többször szeretnék pályára lépni a válogatottban és minél többet fejlődni.

Biztos vagyok benne, hogy tanulok és jobb játékos leszek. Stabilnak kell maradnunk, mert ha nem kapunk gólt, akkor mindig jobb esélyünk van a győzelemre” – jegyezte meg Vitális Milán.

A gólpasszt jegyző Osváth Attila a második félidőben hozott lendületet a válogatottba.

„Örülünk a sikernek, fontos győzelem volt.

A félidőben kérte a Mester, hogy menjek előre és menjenek a beadások, örülök, hogy ezzel tudtunk nyerni.

A második félidőben jól játszottunk, összejöttek a dolgok, meg is lett az eredménye. Több nagy helyzetünk is volt, lőhettünk volna még gólt, de kimaradtak a helyzetek. Öröm ebben a csapatban szerepelni, az újoncoknak is könnyű beilleszkedni, mert nagyon befogadó a közeg” – fogalmazott Osváth Attila.

A remek formában lévő debreceni támadó, Bárány Donát debütált a magyar válogatottban, így a lefújás után madarat lehetett volna fogatni vele.

„Óriási mérföldkő a pályafutásomban, hogy pályára léphettem a nemzeti csapatban. Köszönöm az családomnak, az edzőimnek, a csapattársaimnak. A nagy helyzetemnél éreztem, hogy meg tudom előzni a védőt, az lett volna a pont az i-n, ha betalálok, de telibe találtam a kapust. Örülök, hogy így is megnyertük a mérkőzést.

Mindent beleadtam, egész életemben erre készültem.

Szűcs Tamással gratuláltunk egymásnak, különleges, hogy együtt tudtunk bemutatkozni a debreceni csapattársammal!” – értékelt Bárány Donát.

A hajrában dőlt el a magyar–szlovén válogatott csata a mieink javára
***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
yalaelnok
2026. március 28. 20:43
A lövés nagyon ravasz, tudatosan pattintott és így a kapus adott pozíciójában védhetetlen lövés volt. Nagyon jó megoldást választott Schön.
