„A gólöröm most nem igazán jött össze” – a szlovéneknek lőtt győztes gól után egyből a portugálok jutottak Schön eszébe

„Hihetetlen az egész, gyerekkori álmom vált valóra: egy csodálatos stadionban, különleges emberek előtt tudtam gólt rúgni. Azt beszéltük a srácokkal, hogy nálunk nincs olyan, hogy felkészülési mérkőzés, minden meccset meg akarunk nyerni. A gólom után egyből beugrott a portugálok elleni gólom az 2021-es Eb-n, amit aztán nem adtak meg, itt most szerencsére nem jött közbe semmi.

A gólöröm nem igazán jött össze, a fű nem volt annyira vizes, mint kellett volna, ezért nem volt tökéletes a becsúszás, de ennyi most belefért”

– mosolygott Schön Szabolcs, aki szerencsére nem sérült bele a gólörömébe.

Vitális Milán először kezdett a nemzeti csapatban, megbízható játékával pedig újabb rajongókat szerzett a középpályás.

„Szeretném megköszönni a bizalmat a Mesternek, és köszönöm mindenkinek, aki segített, hogy ez megvalósuljon. Most a legfontosabb, hogy a csapat be tudta húzni a győzelmet. A szünetben megbeszéltük az első félidő tanulságait, és amilyen nehezen indult, a folytatásban olyan könnyen jöttek a helyzetek, ha pontosabbak vagyunk, több gólt is lőhettünk volna. Igyekszem elvégezni a piszkos munkát, a klubomban is megkapom a bizalmat,