Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
03. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
álomcsapat Willi Orban RB Leipzig Szoboszlai Dominik Gulácsi Péter

Egy csapatba rakták Orbánt és Szoboszlait a világ legnagyobb sztárjaival

2026. március 27. 19:29

Megizzasztották a magyar válogatott korábbi kapusát. Gulácsi több magyart is beválogatott az álomcsapatába.

2026. március 27. 19:29
Rendhagyó sajtótájékoztatót tartott az RB Leipzig labdarúgócsapata, amelyen gyerekek kérdezhették az együttes magyar kapusát, Gulácsi Pétert – írja a Bild. Az eseményen szóba került a pályafutása, a legkedvesebb trófeája és az álomcsapata is.

Magyarok Gulácsi álomcsapatában

Gulácsi pályafutása eddigi legnagyobb sikerével, a 2022-es kupagyőzelemmel kapcsolatban elárulta, hatalmas megtiszteltetést jelentett számára csapatkapitányként felemelni azt a kupát, az egy olyan különleges pillanat volt, amely örökre vele marad – pont úgy, mint a világsztárok mezeiből álló gyűjteménye.

Az elmúlt évek során megszereztem Lionel Messi, Cristiano Ronaldo és Neymar mezét is – ezek igazi kincsek számomra”

– mesélte a rutinos kapus, aki a folytatást is Lipcsében tervezi, miután év elején meghosszabbította a szerződését a klubnál. Mint mondta, „ha rajta múlik, el tudja képzelni, hogy Lipcsében fejezze be a pályafutását”.

A gyerekek alaposan megizzasztották a 36. évében járó hálóőrt, az egyik legnehezebb kérdésük az volt, amikor Gulácsi álomcsapatára voltak kíváncsiak – amelybe saját magát nem válogathatta be. A kapuba példaképe, Petr Čech került, a védelemben Orban Willi mellett Alessandro Nesta, Mohamed Simakan és Marcel Halstenberg játszhatna. A középpályára Szoboszlai Dominik, Dani Olmo és Lamine Yamal kapott meghívót, a támadósorba pedig Lionel Messi, Cristiano Ronaldo és Kylian Mbappé került.

Gulácsi Péter álomcsapata:

Čech – Orban, Nesta, Simakan, Halstenberg – Szoboszlai, Olmo, Yamal – Messi, C. Ronaldo, Mbappé

Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

***

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!