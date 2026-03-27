Egy csapatba rakták Orbánt és Szoboszlait a világ legnagyobb sztárjaival

Orbán Viktor Veszprémben: Zelenszkij is elindult a magyar választáson (Videó)
A háborúból való kimaradás a legfontosabb vállalás a miniszterelnök szerint. Orbán Viktort hatalmas tömeg várta Veszprémben.
Megizzasztották a magyar válogatott korábbi kapusát. Gulácsi több magyart is beválogatott az álomcsapatába.
Rendhagyó sajtótájékoztatót tartott az RB Leipzig labdarúgócsapata, amelyen gyerekek kérdezhették az együttes magyar kapusát, Gulácsi Pétert – írja a Bild. Az eseményen szóba került a pályafutása, a legkedvesebb trófeája és az álomcsapata is.
Gulácsi pályafutása eddigi legnagyobb sikerével, a 2022-es kupagyőzelemmel kapcsolatban elárulta, hatalmas megtiszteltetést jelentett számára csapatkapitányként felemelni azt a kupát, az egy olyan különleges pillanat volt, amely örökre vele marad – pont úgy, mint a világsztárok mezeiből álló gyűjteménye.
Az elmúlt évek során megszereztem Lionel Messi, Cristiano Ronaldo és Neymar mezét is – ezek igazi kincsek számomra”
– mesélte a rutinos kapus, aki a folytatást is Lipcsében tervezi, miután év elején meghosszabbította a szerződését a klubnál. Mint mondta, „ha rajta múlik, el tudja képzelni, hogy Lipcsében fejezze be a pályafutását”.
A gyerekek alaposan megizzasztották a 36. évében járó hálóőrt, az egyik legnehezebb kérdésük az volt, amikor Gulácsi álomcsapatára voltak kíváncsiak – amelybe saját magát nem válogathatta be. A kapuba példaképe, Petr Čech került, a védelemben Orban Willi mellett Alessandro Nesta, Mohamed Simakan és Marcel Halstenberg játszhatna. A középpályára Szoboszlai Dominik, Dani Olmo és Lamine Yamal kapott meghívót, a támadósorba pedig Lionel Messi, Cristiano Ronaldo és Kylian Mbappé került.
Gulácsi Péter álomcsapata:
Čech – Orban, Nesta, Simakan, Halstenberg – Szoboszlai, Olmo, Yamal – Messi, C. Ronaldo, Mbappé
Fotó: AFP/Attila Kisbenedek
***
