Egy csapatba rakták Orbánt és Szoboszlait a világ legnagyobb sztárjaival

Rendhagyó sajtótájékoztatót tartott az RB Leipzig labdarúgócsapata, amelyen gyerekek kérdezhették az együttes magyar kapusát, Gulácsi Pétert – írja a Bild. Az eseményen szóba került a pályafutása, a legkedvesebb trófeája és az álomcsapata is.

Magyarok Gulácsi álomcsapatában

Gulácsi pályafutása eddigi legnagyobb sikerével, a 2022-es kupagyőzelemmel kapcsolatban elárulta, hatalmas megtiszteltetést jelentett számára csapatkapitányként felemelni azt a kupát, az egy olyan különleges pillanat volt, amely örökre vele marad – pont úgy, mint a világsztárok mezeiből álló gyűjteménye.