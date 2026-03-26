Rongyosra játsszák a Fradi elleni gólt az osztrákok, de a kapitány szerint nem ez volt a fordulópont

Huszonnégy éve nem történt ilyen az osztrákokkal – így reagált a történelmi estére Cser-Palkovics
Hatalmas siker!
A Volán bravúrja a magyar válogatottra is hatással van. Majoross Gergely szövetségi kapitány ugyanakkor kellemes teherként éli meg, hogy a Fehérvár játékosai csak később tudnak csatlakozni a májusi elit-világbajnokságra készülő kerethez.
Nem mindennapi bravúrt hajtott végre a Hydro Fehérvár AV19, amely szerdán 3–0-ra legyőzte a Klagenfurtot, így hat mérkőzésen, 4–2-es összesítéssel búcsúztatta a rekordbajnokot az osztrák bázisú jégkorongliga, az ICEHL negyeddöntőjében. A klagenfurtiak 2002 óta először nem jutottak a legjobb négy közé, a bajnokság történetében pedig még nem fordult elő, hogy az alapszakasz 10. helyezettje kvalifikálta magát az elődöntőbe – eddig. Ausztriában döbbenten állnak a történtek előtt, a Kleine Zeitung beszámolója alapján a vendégcsapat játékosait alig lehetett szóra bírni a kiesést követően.
A székesfehérváriak válogatott támadója, Hári János szerint „fent volt megírva” a forgatókönyv:
Majoross Gergelyt, férfiválogatottunk szövetségi kapitányát a Volán feltámadásáról faggattuk. „Abból a szempontból mindenképpen meglepetés a szereplésük, hogy az alapszakaszhoz képest a rájátszásban teljesen más arcát mutatja a csapat. Az is meglepő fordulat, hogy ilyen rövid idő alatt ekkora változáson tudtak keresztül menni, az meg pláne, hogy tizedik helyezettként sikerült kiverni a második Klagenfurtot. Ez egy olyan pálfordulás, amelynek az okait csak a főszereplők ismerik, vagy talán még ők sem. Mindenesetre örülünk a sikerüknek” – mondta a Mandinernek a 46 éves szakember.
Majoross úgy véli, az alapszakasz utáni selejtezőkörben a Vienna Capitals elleni második meccs volt az a pont, ahol valami átbillent. „Azt hiszem, az a 7–3-ra megnyert hazai találkozó jelentette a fordulópontot. Érezni lehetett, hogy hirtelen elkezd »ülni« minden” – tette hozzá.
A liga közösségi oldalán csodaszámba megy a Fehérvár megtáltosodása, a szlovén Anze Kuralt Fradi elleni gólját – amellyel a Fejér vármegyeiek az alapszakasz zárása előtt 34 másodperccel (!) kiegyenlítettek és bebiztosították 10. helyüket – rongyosra játsszák.
Én azt a mérkőzést is láttam, és őszintén: nekem egyáltalán nem tetszett a Volán teljesítménye. Az egy dolog, hogy a végén megszerezte azt az egy pontot, amire szüksége volt, de nem nézett ki jól a játék
– folytatta a kapitány, aki úgy gondolja, a Bécs elleni párharc kellős közepén érkezett az a bizonyos plusz, amikor kiszakadt a gólzsák.
A KAC elleni negyeddöntő pedig más okból kifolyólag nem indult jól, egy nullás osztrák vezetésnél orvosi vészhelyzet miatt félbeszakadt az összecsapás, miután a kispadnál újra kellett éleszteni a klagenfurtiak kanadai védőjátékosát, Jordan Murrayt. „Minden szempontból szerencsétlen eset volt, és most már talán sosem tudjuk meg, hogy ez mennyire zavarta meg a riválist. Ebben az időszakban a sikerhez kellett valamilyen óriási emocionális többlet, és ez végül a székesfehérváriakból jött ki” – fogalmazott Majoross Gergely.
Az osztrák sajtóban arról írnak, hogy a Volán egyfajta „flowba” került a playoff során, ennek a hullámnak a következménye az újabb diadal. A mieink szövetségi kapitánya ugyanakkor nem gondolja, hogy ezt egy ilyen egyszerű magyarázattal el lehet intézni. Szerinte nem létezik olyan, hogy az egyik nap semmi nem sikerül, aztán másnap meg véletlenszerűen minden bejön.
„Nem hinném, hogy volt egy olyan pillanat, amikor valaki felállt az öltözőben, és azt mondta, »ha ezt most nem hozzuk, vége a szezonnak, gyerünk, tegyünk fel mindent egy lapra!« Valószínűleg nem történt ilyen, hanem egyszerűen csak jött egy élmény, impulzus, ami elindította őket egy másik irányba”
– jelentette ki a korábbi kiváló csatár, aki játékosként hét magyar bajnoki címet nyert a fehérváriakkal.
Hozzáfűzte: az edzőváltás – amikor Kiss Dávid helyett a kanadai Ted Dentet nevezték ki az együttes élére november elején – sem hozott látványos változást. „Én abban hiszek, hogy a fej és az érzelmi állapot óriási hatással van mindenre, és szerintem most is ezt látjuk. Mert nem lett egyik napról a másikra frissebb vagy erősebb a társaság, nem lett több energiájuk, egyszerűen csak az érzelemviláguk más irányba fordította ezt a »hajót«. És talán épp ez az érdekes kérdés: mi volt az a dolog, ami ezt kiváltotta? Az is lehet, hogy ha megkérdeznénk a 20 játékost, 18 különböző választ kapnánk – és ez teljesen rendben van. Az én szemszögemből inkább az a fontos, hogy van‑e ebben valami, amiből tanulni lehet” – hangsúlyozta Majoross.
Mint ismert, a magyar férfi jégkorong-válogatott a tavalyi dániai elit-világbajnokságon történelmet írt, először vívta ki a bennmaradást a legmagasabb osztályban. A mieink a házigazda, a 2025-ös vb-döntőben ismét alulmaradó Svájc mellett a címvédő Egyesült Államok, valamint Finnország, Németország, Lettország, és a legutóbb már negyeddöntős Ausztria, illetve a divízió 1/A-ból a jobbik feljutó Nagy-Britannia ellen küzdhetnek meg májusban az A jelű zürichi csoportban. A kapitány kellemes tehernek nevezte, hogy a Hydro Fehérvár AV19 továbbjutása miatt több játékos is csak később csatlakozik a kerethez.
Ez totálisan felrúgott mindent. Eleve nehéz volt megtippelni, ki, mikor ér rá, de most aztán tényleg borult minden!
Hosszú távon ugyanakkor mindenki profitálhat ebből a helyzetből is, abban biztos vagyok.”
Majoross Gergely végezetül arról beszélt, hogy a Volán védekezése eltér a válogatottétól, így a közös pont inkább a hatékonyság lehet. „A góllövés óriási kihívás minden kiscsapat számára, hogy meccseket tudjon nyerni ezen a szinten. Természetesen nekünk is az lesz majd a vébén, ezért a magunk módján dolgozunk rajta. De nem gondolom, hogy a Fehérvár tapasztalataiból érdemben bármit át tudnánk venni.”
Ezek azok a képsorok, amiket soha nem akarunk látni...
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter