Rongyosra játsszák a Fradi elleni gólt az osztrákok, de a kapitány szerint nem ez volt a fordulópont

Majoross Gergelyt, férfiválogatottunk szövetségi kapitányát a Volán feltámadásáról faggattuk. „Abból a szempontból mindenképpen meglepetés a szereplésük, hogy az alapszakaszhoz képest a rájátszásban teljesen más arcát mutatja a csapat. Az is meglepő fordulat, hogy ilyen rövid idő alatt ekkora változáson tudtak keresztül menni, az meg pláne, hogy tizedik helyezettként sikerült kiverni a második Klagenfurtot. Ez egy olyan pálfordulás, amelynek az okait csak a főszereplők ismerik, vagy talán még ők sem. Mindenesetre örülünk a sikerüknek” – mondta a Mandinernek a 46 éves szakember.

Majoross úgy véli, az alapszakasz utáni selejtezőkörben a Vienna Capitals elleni második meccs volt az a pont, ahol valami átbillent. „Azt hiszem, az a 7–3-ra megnyert hazai találkozó jelentette a fordulópontot. Érezni lehetett, hogy hirtelen elkezd »ülni« minden” – tette hozzá.

A liga közösségi oldalán csodaszámba megy a Fehérvár megtáltosodása, a szlovén Anze Kuralt Fradi elleni gólját – amellyel a Fejér vármegyeiek az alapszakasz zárása előtt 34 másodperccel (!) kiegyenlítettek és bebiztosították 10. helyüket – rongyosra játsszák.