Történelmet írtak: a magyar bombázó úgy készül, jövőre eggyel többen lesznek

Elmaradt a visszavágás, ezúttal ötméteresekkel győzte le Hollandia a magyar válogatottat az Eb-döntőben
Ezüstérmek szezonja ez a magyar póló számára.
Sorozatban másodszor játszott döntőt nagy tornán a magyar női vízilabda-válogatott. A csapat és a szövetségi kapitány egymásra talált, tele vagyunk fiatalokkal, így biztatóan készülhetünk a hazai vb-re és a 2028-as olimpiára.
Ünnepélyes keretek között köszöntötte a funchali Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett magyar női vízilabda-válogatottat Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár. Cseh Sándor szövetségi kapitány együttese a férfiakhoz hasonlóan a vb után az Eb-n is döntőt játszott, ilyenre pedig nem volt példa korábban.
„Őszinte szívvel gratulálok ehhez a megnyert, szépen csillogó ezüstéremhez. Jár az elismerés a válogatott tagjainak, a szövetségi kapitánynak, az elnöknek. A vb-ezüst és az Eb-ezüst azt mutatja, hogy nagyon jó úton jár a válogatott és miután olimpia fókuszú a sportág, ez igazán kiemelkedő siker.
A 15 fős keretből tízen is 2000 után születtek, hárman pedig húsz év alattiak, így ebből a szempontból is nagyon sok lehetőség van még a csapatban.
A jövő évi, hazai rendezésű világbajnokságon a szurkolók is ott állnak majd a válogatott mögött, az is egy újabb állomás a 2028-as olimpia előtt, ahol bízunk benne, hogy minél több sportolónknak valósulhat élete álma” – kezdte Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.
Korábban nem fordult elő a magyar sporttörténelemben, hogy egymás után két tornán játsszon döntőt a magyar férfi és női vízilabda-válogatott. Mindegyik finálé végén ezüstérmet nyertünk, ennek ellenére ezek olyan biztató eredmények, amelyekre lehet építeni.
A Magyar Vízilabda-szövetség elnöke, Madaras Norbert érthetően elégedetten értékelte az elmúlt heteket.
„Ha visszagondolunk, hogy mi volt a cél 2024 őszén, nagyon jó úton vagyunk. Új válogatottakat akartunk építeni és fiataloknak lehetőséget adni. Mondhatjuk, majdnem tele az a bizonyos pohár, élnek a fiatalok a lehetőséggel.
Büszke vagyok a lányokra, hogy igazi csapat lett belőlük. Remek közösség alakult, ami továbbvihet a folytatásban”
– jelentette ki a játékosként olimpiai bajnoki aranyérmes vízilabdázó, a szövetség jelenlegi elnöke.
Cseh Sándor szerint ennél többet nem tehettek volna.
„Abból a szempontból is különleges volt ez a torna, hogy úgy lettünk ezüstérmesek, hogy nem veszítettük el a döntőt. Ez is mutatja, hogy teljesen kimaxolta magát a csapat, odaadásban, játékban, lelkesedésben, ám azt is hozzá kell tenni, innentől még nehezebb lesz a csúcs közelében maradni. A fejemben már körvonalazódik a következő fél év, fontos feladatok várnak ránk. Nagyon nehéz időszak jön” – tekintett előre a sikerkapitány, Cseh Sándor.
Keszthelyi Rita, a válogatott csapatkapitánya elmesélte: olyan élmények érték Funchalban, amelyek korábban egyáltalán nem.
„Sanyi vezetésével nagyon könnyű volt csapattá válni. Egyértelműek az egyéni feladatok, ez pedig egységgé érik. A játékosoktól intelligenciára van szükség, mert adott esetben más szerep jut ránk, mint a klubunkban, de mindenkiben van annyi alázat, hogy elfogadja a feladatkörét.
Nem mindig könnyű leküzdeni az egódat a cél érdekében, de olyan edzőnk van, aki mindent elmagyaráz, sokat tanít nekünk. Pedagógusként, edzőként egyaránt.
Kicsit mintha az iskolában ülnénk, korábban nem volt ilyen élményem. Ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy nap mint nap tanulhatunk valami újat. Nem igazán szeretem az ezüstérmeket, de ahogy játszottunk és amilyen utat megjártunk, az nagyon büszkévé tesz. Nem az érem számít, hanem maga a meccs, az egymásért való küzdelem, ahogy felálltunk, úgy érzem, az klasszisteljesítmény volt. Ha a mostani ezüst az ára, hogy két év múlva a dobogó tetejére állhatunk Los Angelesben, akkor aláírom, de előbb a hazai világbajnokságon szeretnénk megkoronázni a fejlődésünket” – fogalmazott Keszthelyi.
A Mandiner kérdésére a hollandok elleni Eb-döntőt két góllal és a szétlövésben egy értékesített ötméteressel záró rutinosnak számító Garda Krisztina felelve elmondta, már nagyon várja, hogy hazai medencében is bizonyíthasson ez a fiatal csapat.
„Teljesen más szemszögből közelítjük meg a szövetségi kapitánnyal a taktikai és a technikai megbeszéléseket és ez minden játékosnak nagyon sok újat tud adni. Tele vagyunk tehetséges magyar fiatalokkal, szép reményeink vannak a jövőre nézve.
Frissítik a hangulatot, máshogy állnak a feladatokhoz, máshogy gondolkodnak, és ezzel sokszor megmosolyogtatnak.
Megvannak a keretek, mikor van ideje egy poénos feladatnak, akár egy vízirögbinek, akár egy pöttyös labdás bemelegítésnek és mikor a kőkemény munkának. Olyan fiatalok vannak a keretben, akiknek céljaik vannak, ezért szó nélkül beleállnak a munkába” – mesélte az olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes dunaújvárosi vízilabdázó, aki a hazai rendezésű világbajnokságra is előretekintett:
„Túl vagyunk már néhány hazai világversenyen, és olyan a közösségünk, hogy megfogjuk egymás kezét, és együtt belemegyünk a harcba. Akármi történik, azt pozitívan akarjuk felfogni, nem akarjuk, hogy nyomasztó legyen a hazai pálya terhe. Ahogy Sanyi is elmondta a híressé vált időkérésében, csak a saját dolgunkkal akarunk foglalkozni, ne a játékvezetői ítéletekkel.
Ha kijön több ezer ember szurkolni az csak pozitívan hathat ránk, mert azért jönnek, hogy eggyel többen legyünk a medencében.
A csapat egy része még nem játszott hazai világversenyt, de 2022-ben az elveszített vb-döntő után is renetegen tapsoltak, ami napokig tartó libabőrös élményt jelentett” – közölte a bombagóljairól ismert Garda Krisztina.
Cseh Sándornak sikerült megnyugtatnia a lányokat.
Fotó: a szerző felvétele