Történelmet írtak: a magyar bombázó úgy készül, jövőre eggyel többen lesznek

„Sanyi vezetésével nagyon könnyű volt csapattá válni. Egyértelműek az egyéni feladatok, ez pedig egységgé érik. A játékosoktól intelligenciára van szükség, mert adott esetben más szerep jut ránk, mint a klubunkban, de mindenkiben van annyi alázat, hogy elfogadja a feladatkörét.

Nem mindig könnyű leküzdeni az egódat a cél érdekében, de olyan edzőnk van, aki mindent elmagyaráz, sokat tanít nekünk. Pedagógusként, edzőként egyaránt.

Kicsit mintha az iskolában ülnénk, korábban nem volt ilyen élményem. Ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy nap mint nap tanulhatunk valami újat. Nem igazán szeretem az ezüstérmeket, de ahogy játszottunk és amilyen utat megjártunk, az nagyon büszkévé tesz. Nem az érem számít, hanem maga a meccs, az egymásért való küzdelem, ahogy felálltunk, úgy érzem, az klasszisteljesítmény volt. Ha a mostani ezüst az ára, hogy két év múlva a dobogó tetejére állhatunk Los Angelesben, akkor aláírom, de előbb a hazai világbajnokságon szeretnénk megkoronázni a fejlődésünket” – fogalmazott Keszthelyi.

Garda: Eggyel többen leszünk a medencében

A Mandiner kérdésére a hollandok elleni Eb-döntőt két góllal és a szétlövésben egy értékesített ötméteressel záró rutinosnak számító Garda Krisztina felelve elmondta, már nagyon várja, hogy hazai medencében is bizonyíthasson ez a fiatal csapat.