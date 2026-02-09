Ft
02. 09.
hétfő
téli olimpia Lindsey Vonn alpesi sí Egyesült Államok

Szörnyű hírre ébredt Amerika, alig tértek magukhoz az emberek a drámai felvételek láttán (VIDEÓ)

2026. február 09. 11:45

Lindsey Vonn vasárnap óriásit bukott a téli olimpián. Az amerikai sportoló bal lábszára eltört, emiatt meg kellett műteni, de a térde és a válla is sérült.

2026. február 09. 11:45
null

Stabil az állapota és „jó kezekben van” az amerikai Lindsey Vonn, aki észak-amerikai idő szerint vasárnap hajnalban hatalmasat bukott a milánói-cortinai téli olimpia lesiklóversenyén.

Az olimpiai és kétszeres világbajnok, a világkupa szakági pontversenyében listavezető Vonn számára csupán másodpercekig tartott a verseny, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A 41 éves alpesi síző súlyos térdsérüléssel állt rajthoz, ugyanis a világkupasorozat múlt pénteki állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódása és porcsérülése is van.

A kórházba szállítás és a tüzetes orvosi vizsgálatok után az amerikai olimpiai csapat annyit közölt, hogy Vonn „állapota stabil” és „jó kezekben van”. A kórház vasárnap este jelentette be, hogy 

az amerikai sztár bal lába a bukás következtében eltört, és emiatt meg kellett műteni.

Egyelőre nagyon kevés információnk van, semmit sem tudunk biztosra mondani, további vizsgálatok várnak rá, de úgy tűnik, az alsó lábszára tört vagy repedt el, emellett elszakadt a belső oldalszalag, illetve zúzódott, részlegesen ficamodott a válla

– idézte az m4sport.hu Vonn-nal kapcsolatban Alex Hödlmosert, az amerikaiak edzőjét.

A klasszis édesapja is megszólalt: „Szomorú nap, szörnyen érezzük magunkat. Ennek az esésnek semmi köze a térdszalagjához, a kapunál beütötte a vállát, ez okozta a bukást” – nyilatkozta összetörten Alan Kildow.

A viadalt Vonn honfitársa, Breezy Johnson nyerte a német Emma Aicher és az olasz Sofia Goggia előtt.

Nyitókép: FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP

 

