Szörnyű hírre ébredt Amerika, alig tértek magukhoz az emberek a drámai felvételek láttán (VIDEÓ)

Stabil az állapota és „jó kezekben van” az amerikai Lindsey Vonn, aki észak-amerikai idő szerint vasárnap hajnalban hatalmasat bukott a milánói-cortinai téli olimpia lesiklóversenyén.

Az olimpiai és kétszeres világbajnok, a világkupa szakági pontversenyében listavezető Vonn számára csupán másodpercekig tartott a verseny, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba.