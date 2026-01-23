Ft
Európa-bajnokság Varga Zsolt vízilabda

„Kezeljük a helyén” – az Eb-döntőbe jutó vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint fiai nagy dolgokra hivatottak

2026. január 23. 19:40

A magyar válogatott 15–12-re győzött Görögország ellen az Európa-bajnokságon, így bejutott a döntőbe. Így értékeltek a fantasztikus siker után vízilabdacsapatunk főszereplői!

2026. január 23. 19:40
null

Mint beszámoltunk róla, a magyar férfi vízilabda-válogatott a második félidőben mutatott parádés játékának köszönhetően 15–12-re győzött Görögország ellen az Európa-bajnokság elődöntőjében. A találkozón a magyar válogatott kiválóan használta ki az emberelőnyös lehetőségeit, kilenc fórból nyolcat értékesített, míg hátrányban a görögök 12 próbálkozásából hetet elhárított. 

„Nagyon sokat foglalkoztunk a felkészülés alatt a védekezéssel, nagyjából a trebinjei tornára tudtuk összerakni pontosan, ami sok energiát emésztett fel. Az emberelőnyöket pedig inkább a mérkőzéseken tudtuk gyakorolni, és idő kérdése volt, hogy optimálisan működjön” – nyilatkozta Varga Zsolt szövetségi kapitány az MTI-nek a vegyes zónában.

A szakember megjegyezte, a görögök ugyan kiválóan játszottak eddig a tornán, de bízott abban, hogy a viadal hetedik mérkőzésére a hatalmas testű játékosaik fáradtabbak lesznek. 

„Ha bírjuk a saját ritmusunkat, akkor ez elkerülhetetlen volt számukra. Persze kulcs volt ezen kívül, hogy hátul jöttek a bravúrok Vogel Somától. Elöl sikerült elérnünk, hogy Argiropulusz korán megkapta a két hibáját, ez is egy óriási meló volt. Nagyon fiatal, még mindig épülő a csapatunk. 

Ezekben a fiúkban benne van az, hogy nagy dolgokat vigyenek véghez, amit már tavaly nyáron a világbajnokságon is bizonyítottak. Fontos, hogy az elvárások maradjanak normálisak velük szemben. Kezeljük helyén azt, hogy a jelenlegi vízilabdában hat-hét csapat bármikor nyerhet”

 – fűzte hozzá az MTI kérdésére szövetségi kapitány.

vízilabda
Ünnepelnek a magyar vízilabda-válogatott tagjai. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Jansik Szilárd szerint ült vízilabda-válogatottunk taktikája

A csapat játékosa, Jansik Szilárd óriási mosollyal nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt.

„Tényleg nagy a mosoly, nagyon boldog vagyok, hogy sikerült bejutnunk a döntőbe. 

Rengeteget melóztunk ezért decemberben és januárban, de igazából inkább azt mondanám, hogy huszonöt-huszonhat éve, mert ötéves korunk óta ilyen pillanatokért dolgozunk.

Nagybetűs csapatként működtünk ma, mert biztosak voltunk benne, hogy mivel ez a hetedik mérkőzés, lesznek hibák, lesznek hullámvölgyek. De mi hittünk egymásban, és tudtuk, ha betartjuk végig a taktikai utasításokat, akkor ők két-három negyed után el fognak fáradni, mert nagyobb testűek és sokkal többet úsztattuk őket, mint a korábbi ellenfeleik. Ez volt a taktikánk nagy része, mert tudtuk, hogy kisebb testűek és gyorsabbak vagyunk. Tudtuk, ha ezt tartjuk is, nem fogják bírni a végéig. És ez így is lett, úgyhogy ez iszonyatosan jó taktika volt a stáb részéről, a mi részünkről meg az, hogy a végletekig betartottuk, és hiába vezettek az elején, mi végig csináltuk, és tudtuk, hogy a végén fizetni fog – és fizetett is.”

A magyar válogatott vasárnap Olaszországgal vagy a házigazda szerbekkel találkozik a fináléban.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

