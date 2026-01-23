„Kezeljük a helyén” – az Eb-döntőbe jutó vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint fiai nagy dolgokra hivatottak

A csapat játékosa, Jansik Szilárd óriási mosollyal nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt.

„Tényleg nagy a mosoly, nagyon boldog vagyok, hogy sikerült bejutnunk a döntőbe.

Rengeteget melóztunk ezért decemberben és januárban, de igazából inkább azt mondanám, hogy huszonöt-huszonhat éve, mert ötéves korunk óta ilyen pillanatokért dolgozunk.

Nagybetűs csapatként működtünk ma, mert biztosak voltunk benne, hogy mivel ez a hetedik mérkőzés, lesznek hibák, lesznek hullámvölgyek. De mi hittünk egymásban, és tudtuk, ha betartjuk végig a taktikai utasításokat, akkor ők két-három negyed után el fognak fáradni, mert nagyobb testűek és sokkal többet úsztattuk őket, mint a korábbi ellenfeleik. Ez volt a taktikánk nagy része, mert tudtuk, hogy kisebb testűek és gyorsabbak vagyunk. Tudtuk, ha ezt tartjuk is, nem fogják bírni a végéig. És ez így is lett, úgyhogy ez iszonyatosan jó taktika volt a stáb részéről, a mi részünkről meg az, hogy a végletekig betartottuk, és hiába vezettek az elején, mi végig csináltuk, és tudtuk, hogy a végén fizetni fog – és fizetett is.”

A magyar válogatott vasárnap Olaszországgal vagy a házigazda szerbekkel találkozik a fináléban.