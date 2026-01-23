„Kezeljük a helyén” – az Eb-döntőbe jutó vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint fiai nagy dolgokra hivatottak

Ez aztán szép volt fiúk – a veretlent legyőzve jutott Európa-bajnoki döntőbe a magyar válogatott!
A magyar vízilabda-válogatott 15–12-re nyert Görögország ellen.
A magyar válogatott 15–12-re győzött Görögország ellen az Európa-bajnokságon, így bejutott a döntőbe. Így értékeltek a fantasztikus siker után vízilabdacsapatunk főszereplői!
Mint beszámoltunk róla, a magyar férfi vízilabda-válogatott a második félidőben mutatott parádés játékának köszönhetően 15–12-re győzött Görögország ellen az Európa-bajnokság elődöntőjében. A találkozón a magyar válogatott kiválóan használta ki az emberelőnyös lehetőségeit, kilenc fórból nyolcat értékesített, míg hátrányban a görögök 12 próbálkozásából hetet elhárított.
„Nagyon sokat foglalkoztunk a felkészülés alatt a védekezéssel, nagyjából a trebinjei tornára tudtuk összerakni pontosan, ami sok energiát emésztett fel. Az emberelőnyöket pedig inkább a mérkőzéseken tudtuk gyakorolni, és idő kérdése volt, hogy optimálisan működjön” – nyilatkozta Varga Zsolt szövetségi kapitány az MTI-nek a vegyes zónában.
A szakember megjegyezte, a görögök ugyan kiválóan játszottak eddig a tornán, de bízott abban, hogy a viadal hetedik mérkőzésére a hatalmas testű játékosaik fáradtabbak lesznek.
„Ha bírjuk a saját ritmusunkat, akkor ez elkerülhetetlen volt számukra. Persze kulcs volt ezen kívül, hogy hátul jöttek a bravúrok Vogel Somától. Elöl sikerült elérnünk, hogy Argiropulusz korán megkapta a két hibáját, ez is egy óriási meló volt. Nagyon fiatal, még mindig épülő a csapatunk.
Ezekben a fiúkban benne van az, hogy nagy dolgokat vigyenek véghez, amit már tavaly nyáron a világbajnokságon is bizonyítottak. Fontos, hogy az elvárások maradjanak normálisak velük szemben. Kezeljük helyén azt, hogy a jelenlegi vízilabdában hat-hét csapat bármikor nyerhet”
– fűzte hozzá az MTI kérdésére szövetségi kapitány.
A csapat játékosa, Jansik Szilárd óriási mosollyal nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt.
„Tényleg nagy a mosoly, nagyon boldog vagyok, hogy sikerült bejutnunk a döntőbe.
Rengeteget melóztunk ezért decemberben és januárban, de igazából inkább azt mondanám, hogy huszonöt-huszonhat éve, mert ötéves korunk óta ilyen pillanatokért dolgozunk.
Nagybetűs csapatként működtünk ma, mert biztosak voltunk benne, hogy mivel ez a hetedik mérkőzés, lesznek hibák, lesznek hullámvölgyek. De mi hittünk egymásban, és tudtuk, ha betartjuk végig a taktikai utasításokat, akkor ők két-három negyed után el fognak fáradni, mert nagyobb testűek és sokkal többet úsztattuk őket, mint a korábbi ellenfeleik. Ez volt a taktikánk nagy része, mert tudtuk, hogy kisebb testűek és gyorsabbak vagyunk. Tudtuk, ha ezt tartjuk is, nem fogják bírni a végéig. És ez így is lett, úgyhogy ez iszonyatosan jó taktika volt a stáb részéről, a mi részünkről meg az, hogy a végletekig betartottuk, és hiába vezettek az elején, mi végig csináltuk, és tudtuk, hogy a végén fizetni fog – és fizetett is.”
A magyar válogatott vasárnap Olaszországgal vagy a házigazda szerbekkel találkozik a fináléban.
