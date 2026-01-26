Ft
Európa-bajnokság vízilabda Szerbia

A győzteseknek mindent szabad? A szerbek hőse bírózott és nyafogó magyarokról beszélt az Eb-döntő után

2026. január 26. 07:42

Milan Glusacs szerint a játékvezetőket is le kellett győzniük. Meglehetősen furcsa nyilatkozatot tett a vízilabda Európa-bajnokság döntőjének szerb hőse.

2026. január 26. 07:42
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: az egész Európa-bajnokságon remekül játszó magyar férfi vízilabda-válogatott a döntőben 10–7-re kikapott a házigazda Szerbiától, így ezüstéremmel zárta a tornát. A finálé MVP-je az FTC légiósa, Dusan Mandics lett, aki 4 gólt is szerzett a mérkőzésen, de Milan Glusacs is remekelt a kapuban, a lövések 61 százalékát hárította.

„Csodálatos érzés, nem is tudom, mit mondjak, elöntöttek az érzelmek. Ez egy igazi győztes csapat, amely mindenki ellen nyert, beleértve a bírókat is" – idézi Glusacs meglehetősen furcsa nyilatkozatát a Magyar Nemzet azok után, hogy a magyarok elleni középdöntőben nem kis játékvezetői hátszelet kaptak, ráadásul az elődöntőben piros lappal kiállított Nikola Jaksics medencébe ugorhatott a fináléban is. 

vízilabda
Dusan Mandics lett a vízilabda-Eb döntőjének MVP-je / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Majd – mintegy saját nyafogásával szembe menve – közölte, hogy 

mi nem vagyunk olyanok, mint a magyarok: nem nyafogunk, és támogatóan összetartunk egymásért. Csak azok tudják, min mentünk keresztül, akik velünk együtt átélték a történteket."

A szerb vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya megmagyarázta

Az utóbbi mondatot Uros Sztevanovics szövetségi kapitány megmagyarázta. Kiderült, hogy a csapat fele az olaszok elleni elődöntő reggele óta betegséggel küzdött. Mandics és a döntőről hiányzó Milos Csuk lázas volt, Jaksics hányással küzdött – utóbbinak eredetileg játszania sem kellett volna az eltiltása miatt.

A szerb válogatott lett a vízilabda története során az első, amely sorozatban harmadik hazai rendezésű Európa-bajnokságon szerzett aranyérmet.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

röviden
2026. január 26. 08:16
2026. január 26. 07:59
bekeev-2025
2026. január 26. 07:59
2026. január 26. 07:56
lesmiserables
2026. január 26. 07:56
2026. január 26. 07:45
bekeev-2025
2026. január 26. 07:45
Persze, hogy a győztesnek mindent szabad. Ha a magyarok nyertek volna most ők kárörvendenének.
