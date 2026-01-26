A győzteseknek mindent szabad? A szerbek hőse bírózott és nyafogó magyarokról beszélt az Eb-döntő után

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: az egész Európa-bajnokságon remekül játszó magyar férfi vízilabda-válogatott a döntőben 10–7-re kikapott a házigazda Szerbiától, így ezüstéremmel zárta a tornát. A finálé MVP-je az FTC légiósa, Dusan Mandics lett, aki 4 gólt is szerzett a mérkőzésen, de Milan Glusacs is remekelt a kapuban, a lövések 61 százalékát hárította.