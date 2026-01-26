A győzteseknek mindent szabad? A szerbek hőse bírózott és nyafogó magyarokról beszélt az Eb-döntő után

Varga Zsolt az újabb ezüstérem után: „A döntőket gyakorolni kell”
A kapitány szerint ugyanakkor jó úton járunk.
Milan Glusacs szerint a játékvezetőket is le kellett győzniük. Meglehetősen furcsa nyilatkozatot tett a vízilabda Európa-bajnokság döntőjének szerb hőse.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: az egész Európa-bajnokságon remekül játszó magyar férfi vízilabda-válogatott a döntőben 10–7-re kikapott a házigazda Szerbiától, így ezüstéremmel zárta a tornát. A finálé MVP-je az FTC légiósa, Dusan Mandics lett, aki 4 gólt is szerzett a mérkőzésen, de Milan Glusacs is remekelt a kapuban, a lövések 61 százalékát hárította.
„Csodálatos érzés, nem is tudom, mit mondjak, elöntöttek az érzelmek. Ez egy igazi győztes csapat, amely mindenki ellen nyert, beleértve a bírókat is” – idézi Glusacs meglehetősen furcsa nyilatkozatát a Magyar Nemzet azok után, hogy a magyarok elleni középdöntőben nem kis játékvezetői hátszelet kaptak, ráadásul az elődöntőben piros lappal kiállított Nikola Jaksics medencébe ugorhatott a fináléban is.
Pedig piros lapot kapott az elődöntőben.
Majd – mintegy saját nyafogásával szembe menve – közölte, hogy
mi nem vagyunk olyanok, mint a magyarok: nem nyafogunk, és támogatóan összetartunk egymásért. Csak azok tudják, min mentünk keresztül, akik velünk együtt átélték a történteket.”
Az utóbbi mondatot Uros Sztevanovics szövetségi kapitány megmagyarázta. Kiderült, hogy a csapat fele az olaszok elleni elődöntő reggele óta betegséggel küzdött. Mandics és a döntőről hiányzó Milos Csuk lázas volt, Jaksics hányással küzdött – utóbbinak eredetileg játszania sem kellett volna az eltiltása miatt.
A szerb válogatott lett a vízilabda története során az első, amely sorozatban harmadik hazai rendezésű Európa-bajnokságon szerzett aranyérmet.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka