Szoboszlai először lenyomta a német világsztárt, majd a Premier League-ben is dobogóra állt

Örömtáncot jár a német sajtó: Szoboszlai Dominik „végzetes” bakiján kárörvendenek
A németek egyhangúan állítják: Wirtz és Szoboszlai között egyre csökken a teljesítménybeli különbség.
Bár Florian Writzet a kreativitása miatt szerződtette súlyos pénzekért a Liverpool, magyar csapattársa lenyomja őt a statisztikák szerint. Ez egész Premier League-ben Szoboszlai Dominik a harmadik legjobb középpályás.
Ha kreativitás a Liverpoolban, akkor Florian Wirtz – gondolnánk, hiszen elsősorban éppen ez az a tulajdonsága a németnek, amiért hatalmas összegért szerződtették a nyáron. Igen ám, de mint arra a Rousing The Cop cikke felhívja a figyelmet, ha a számokat nézzük, van nála kreatívabb játékos Arne Slot csapatában, méghozzá Szoboszlai Dominik.
„Lehet, hogy hétfő este hibázott, de Szoboszlai Dominik Arne Slot legmegbízhatóbb játékosa ebben a szezonban” – írja a magyar válogatott csapatkapitányáról a cikk szerzője. – „Míg Wirtznek időre volt szüksége, hogy elérje azt a szintet, amit vártunk tőle, addig Szoboszlai az egész évadban nagyszerűen teljesített.
Ő egy igazi gép, aki a legtöbb meccsen két játékos futómunkáját is elvégzi, de kulcsfontosságú szerepe van a Liverpool kreatív játékában is.”
Szoboszlai ugyanis a WhoScored szerint ebben a szezonban több sikeres passzt adott be a pálya utolsó harmadába, mint bármelyik másik Premier League-játékos (354), míg Wirtz ezen a listán a harmadik helyen áll (337). Átlagban kicsit több progresszív passzt is ad (6,29/90 perc), mint német csapattársa (6,18), és a két sztár fej-fej mellett halad a lövésteremtő akciók tekintetében.
A szerző arra a megállapításra jutott, hogy ez persze csak a Liverpool javára válhat, és az biztos, hogy mindkét klasszis kihagyhatatlan a csapatból ebben a szezonban.
Mindeközben a givemesport listázta az angol bajnokság legjobb középpályásait – meg sem lepődünk azon, hogy Szoboszlai igen előkelő helyet foglal el a 20-as rangsorban.
Miközben Wirtz a 17., addig a magyar a legjobb liverpooliként a 3. helyet foglalja el a listán.
„Arne Slot a múlt szezonban arra buzdította Szoboszlait, hogy érjen el több gólt és gólpasszt, és pontosan ezt kezdte el tenni a bajnoki címet hozó évad kulcsfontosságú szakaszában” – méltatja a cikk honfitársunkat. – „A Tottenham, a Manchester City és a Newcastle ellen is létfontosságú gólokat szerzett, és hihetetlen munkamoráljával is segítette a csapatot. A korábbi RB Leipzig-játékost az előző évad elején néhány gyenge teljesítménye miatt sokan kritizálták, de egy kis alkalmazkodási időszak után a huszonnégyéves futballista bizonyította, megéri a pénzét. A most zajló szezonban eddig a középpályán és a jobbhátvéd poszton is rendkívül sokoldalúnak bizonyult.”
Szoboszlai legközelebb szombaton bizonyíthat a Liverpool–Burnley-n az angol bajnokságban.
Nyitókép: ARNE DEDERT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP