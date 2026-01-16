Szoboszlai először lenyomta a német világsztárt, majd a Premier League-ben is dobogóra állt

Szoboszlai Dominik a Liverpool legkreatívabb játékosa. Fotó: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Szoboszlai ugyanis a WhoScored szerint ebben a szezonban több sikeres passzt adott be a pálya utolsó harmadába, mint bármelyik másik Premier League-játékos (354), míg Wirtz ezen a listán a harmadik helyen áll (337). Átlagban kicsit több progresszív passzt is ad (6,29/90 perc), mint német csapattársa (6,18), és a két sztár fej-fej mellett halad a lövésteremtő akciók tekintetében.

A szerző arra a megállapításra jutott, hogy ez persze csak a Liverpool javára válhat, és az biztos, hogy mindkét klasszis kihagyhatatlan a csapatból ebben a szezonban.

Szoboszlai a bajnokság 3. legjobb középpályása

Mindeközben a givemesport listázta az angol bajnokság legjobb középpályásait – meg sem lepődünk azon, hogy Szoboszlai igen előkelő helyet foglal el a 20-as rangsorban.