01. 16.
péntek
01. 16.
péntek
florian wirtz Liverpool Szoboszlai Dominik

Szoboszlai először lenyomta a német világsztárt, majd a Premier League-ben is dobogóra állt

2026. január 16. 09:26

Bár Florian Writzet a kreativitása miatt szerződtette súlyos pénzekért a Liverpool, magyar csapattársa lenyomja őt a statisztikák szerint. Ez egész Premier League-ben Szoboszlai Dominik a harmadik legjobb középpályás.

2026. január 16. 09:26
null

Ha kreativitás a Liverpoolban, akkor Florian Wirtz – gondolnánk, hiszen elsősorban éppen ez az a tulajdonsága a németnek, amiért hatalmas összegért szerződtették a nyáron. Igen ám, de mint arra a Rousing The Cop cikke felhívja a figyelmet, ha a számokat nézzük, van nála kreatívabb játékos Arne Slot csapatában, méghozzá Szoboszlai Dominik.

„Lehet, hogy hétfő este hibázott, de Szoboszlai Dominik Arne Slot legmegbízhatóbb játékosa ebben a szezonban” – írja a magyar válogatott csapatkapitányáról a cikk szerzője. – „Míg Wirtznek időre volt szüksége, hogy elérje azt a szintet, amit vártunk tőle, addig Szoboszlai az egész évadban nagyszerűen teljesített. 

Ő egy igazi gép, aki a legtöbb meccsen két játékos futómunkáját is elvégzi, de kulcsfontosságú szerepe van a Liverpool kreatív játékában is.”

Szoboszlai
Szoboszlai Dominik a Liverpool legkreatívabb játékosa. Fotó: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Szoboszlai ugyanis a WhoScored szerint ebben a szezonban több sikeres passzt adott be a pálya utolsó harmadába, mint bármelyik másik Premier League-játékos (354), míg Wirtz ezen a listán a harmadik helyen áll (337). Átlagban kicsit több progresszív passzt is ad (6,29/90 perc), mint német csapattársa (6,18), és a két sztár fej-fej mellett halad a lövésteremtő akciók tekintetében.

A szerző arra a megállapításra jutott, hogy ez persze csak a Liverpool javára válhat, és az biztos, hogy mindkét klasszis kihagyhatatlan a csapatból ebben a szezonban.

Szoboszlai a bajnokság 3. legjobb középpályása

Mindeközben a givemesport listázta az angol bajnokság legjobb középpályásait – meg sem lepődünk azon, hogy Szoboszlai igen előkelő helyet foglal el a 20-as rangsorban. 

Miközben Wirtz a 17., addig a magyar a legjobb liverpooliként a 3. helyet foglalja el a listán.

„Arne Slot a múlt szezonban arra buzdította Szoboszlait, hogy érjen el több gólt és gólpasszt, és pontosan ezt kezdte el tenni a bajnoki címet hozó évad kulcsfontosságú szakaszában” – méltatja a cikk honfitársunkat. – „A Tottenham, a Manchester City és a Newcastle ellen is létfontosságú gólokat szerzett, és hihetetlen munkamoráljával is segítette a csapatot. A korábbi RB Leipzig-játékost az előző évad elején néhány gyenge teljesítménye miatt sokan kritizálták, de egy kis alkalmazkodási időszak után a huszonnégyéves futballista bizonyította, megéri a pénzét. A most zajló szezonban eddig a középpályán és a jobbhátvéd poszton is rendkívül sokoldalúnak bizonyult.”

Szoboszlai legközelebb szombaton bizonyíthat a Liverpool–Burnley-n az angol bajnokságban.

Nyitókép: ARNE DEDERT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

