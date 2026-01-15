Örömtáncot jár a német sajtó: Szoboszlai Dominik „végzetes” bakiján kárörvendenek

Az első hónapjaiban szenvedett és még hazájában is sok kritikát kapott, december végén azonban megszerezte az első gólját az új klubjában, és a Barnsley elleni már a harmadik találata volt.

Noha a magyar válogatott csapatkapitánya a kapu előtt nincs ilyen formában, a Barnsley ellen is a mérkőzés egyik legjobbja volt, a vezetést jelentő gólja pedig már a hatodik volt az idény során a Vörösök színeiben.

A Bild a tudósításában azt írta, hogy

a magyar játékos „égbekiáltó hibája” után „Wirtz mentette meg a Liverpoolt a harmadosztályú csapat ellen”.

A cikk bevezetésében is a gólt és gólpasszt is szerzett középpályás méltatása szerepelt: „A Vörösök sokáig remegtek, de aztán jön Wirtz!”