liverpool szoboszlai wirtz hiba

Örömtáncot jár a német sajtó: Szoboszlai Dominik „végzetes” bakiján kárörvendenek

2026. január 15. 07:16

A németek egyhangúan állítják: Wirtz és Szoboszlai között egyre csökken a teljesítménybeli különbség.

2026. január 15. 07:16
null

Mint ismert, a Liverpool hétfőn 4-1 es győzelmet aratott haza pályán a Barnsley ellen. A mérkőzés mindkét legemlékezetesebb momentuma Szoboszlai Dominikhoz köthető. A magyar válogatott csapatkapitánya szerzett egy igen látványos bombagólt, majd 2–0-s vezetésnél a saját 16-osán belül odasarkalta a labdát az ellenfélnek, amiből aztán gól született.

A német lapok „örömmámorban úsznak” Szoboszlai hibája miatt

A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy a német lapok egyhangúan állítják: a tendencia alapján Wirtz és Szoboszlai között egyre apad a Liverpoolban nyújtott teljesítménybeli különbség. Ismert ugyanis, hogy mióta a német tehetség áttette a székhelyét Liverpoolba, még nem termett számár sok babér. 

Az első hónapjaiban szenvedett és még hazájában is sok kritikát kapott, december végén azonban megszerezte az első gólját az új klubjában, és a Barnsley elleni már a harmadik találata volt. 

Noha a magyar válogatott csapatkapitánya a kapu előtt nincs ilyen formában, a Barnsley ellen is a mérkőzés egyik legjobbja volt, a vezetést jelentő gólja pedig már a hatodik volt az idény során a Vörösök színeiben. 

A Bild a tudósításában azt írta, hogy 

a magyar játékos „égbekiáltó hibája” után „Wirtz mentette meg a Liverpoolt a harmadosztályú csapat ellen”.

A cikk bevezetésében is a gólt és gólpasszt is szerzett középpályás méltatása szerepelt: „A Vörösök sokáig remegtek, de aztán jön Wirtz!”

A Kicker már tényszerűbben, de szintén nagyon megdicsérte a Leverkusen egykori játékosát, a német Sky és a Sport.de pedig tündöklésnek nevezte a nem mellesleg 2-1-nél egy ziccert is kihagyó Wirtz teljesítményét, miközben Szoboszlai hibáját – a 4-1-es győzelem ellenére – mindkét lap kárörvendve végzetesnek titulálta.

Szoboszlai Dominikékra szombaton újabb bajnoki vár, ugyanis a kieső-jelölt Burnley látogat az Anfieldre.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Adam Vaughan

polárüveg
2026. január 15. 09:04
Egyelőre csak ilyen örömök maradtak a német szövetségeseinknek.
Marhagulya
2026. január 15. 08:08
A németek azt felejtik el, hogy Domi ha 2x játszott a posztján ebben az időszakban. Valmint két olyan labdát adott a Wirtz-nek, hogy csak be kellett volna rúgnia, de az egyiket elbaszta, a másikból lett a 4.gól. Tehát kulcspasszokkal járul hozzá a sikerhez és nem mellesleg lőtt egy hónap gólját.
hgyulap
2026. január 15. 08:07
Mire számítottunk fegyverbarátainktól?
Szerintem
2026. január 15. 07:31
Ez legyen a németek legnagyobb öröme a gazdasági összeomlás és a kalifátussá alámerülés küszöbén.
