Örömtáncot jár a német sajtó: Szoboszlai Dominik „végzetes” bakiján kárörvendenek

„Elfogadhatatlan” – megnyílt a liverpooli öltöző Szoboszlai hibája után
Előbb Arne Slot, majd Andy Robertson is néhány keresetlen szót intézett a magyar középpályás felé.
A németek egyhangúan állítják: Wirtz és Szoboszlai között egyre csökken a teljesítménybeli különbség.
Mint ismert, a Liverpool hétfőn 4-1 es győzelmet aratott haza pályán a Barnsley ellen. A mérkőzés mindkét legemlékezetesebb momentuma Szoboszlai Dominikhoz köthető. A magyar válogatott csapatkapitánya szerzett egy igen látványos bombagólt, majd 2–0-s vezetésnél a saját 16-osán belül odasarkalta a labdát az ellenfélnek, amiből aztán gól született.
A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy a német lapok egyhangúan állítják: a tendencia alapján Wirtz és Szoboszlai között egyre apad a Liverpoolban nyújtott teljesítménybeli különbség. Ismert ugyanis, hogy mióta a német tehetség áttette a székhelyét Liverpoolba, még nem termett számár sok babér.
Az első hónapjaiban szenvedett és még hazájában is sok kritikát kapott, december végén azonban megszerezte az első gólját az új klubjában, és a Barnsley elleni már a harmadik találata volt.
Noha a magyar válogatott csapatkapitánya a kapu előtt nincs ilyen formában, a Barnsley ellen is a mérkőzés egyik legjobbja volt, a vezetést jelentő gólja pedig már a hatodik volt az idény során a Vörösök színeiben.
A Bild a tudósításában azt írta, hogy
a magyar játékos „égbekiáltó hibája” után „Wirtz mentette meg a Liverpoolt a harmadosztályú csapat ellen”.
A cikk bevezetésében is a gólt és gólpasszt is szerzett középpályás méltatása szerepelt: „A Vörösök sokáig remegtek, de aztán jön Wirtz!”
A Kicker már tényszerűbben, de szintén nagyon megdicsérte a Leverkusen egykori játékosát, a német Sky és a Sport.de pedig tündöklésnek nevezte a nem mellesleg 2-1-nél egy ziccert is kihagyó Wirtz teljesítményét, miközben Szoboszlai hibáját – a 4-1-es győzelem ellenére – mindkét lap kárörvendve végzetesnek titulálta.
Szoboszlai Dominikékra szombaton újabb bajnoki vár, ugyanis a kieső-jelölt Burnley látogat az Anfieldre.
Nyitókép forrása: MTI/EPA/Adam Vaughan