A spanyolok szerint magyar falba ütköztek Belgrádban

a spanyol csapat vereségének fő oka a gyenge emberelőnyös játék, a kihagyott büntetők és a Vogel Soma nevű fal volt.

Maga a főszereplő egyébként elképesztően szerényen vette tudomásul a gratulációkat, mi több, a lefújás után elmondta, nem volt teljesen elégedett a teljesítményével:

Az utolsó spanyol gólban éreztem a felelősségemet, ezért extra motivált voltam az ötmétereseknél.”

Vogel Soma számára komoly elégtételt jelenthet az eddigi Eb-szereplés, hiszen a tavalyi, szingapúri világbajnokságon sérülés miatt nem lehetett ott a végül ezüstérmesként záró magyar válogatottban – remélhetőleg ezt most egy szépen csillogó (arany)éremmel feledtetheti!