magyar válogatott vízilabda Spanyolország vízilabda Eb

A spanyolok szerint magyar falba ütköztek Belgrádban

2026. január 21. 13:25

Nemcsak itthon méltatják a magyar pólóválogatottat fenomenális teljesítménnyel Eb-elődöntőbe vezető Vogel Somát. A legnagyobb spanyol lapok is csak elismeréssel tudnak szólni az FTC kapusának világklasszis produkciójáról.

2026. január 21. 13:25
null

Mint ismert, a magyar férfi vízilabda-válogatott heroikus csatában, ötméteresekkel legyőzte a világ- és Európa-bajnoki címvédő spanyol csapatot a belgrádi kontinensviadal negyeddöntőjében. A mieink négy közé jutásában főszerepet vállalt a kapus Vogel Soma, aki már a rendes játékidőben is kivédett két ötméterest, a büntetőpárbaj során pedig további kettőt. Míg itthon lassan elkezdik önteni a szobrát, addig Spanyolországban szomorúan, de ugyancsak szuperlatívuszokban beszélnek az FTC világklasszis hálóőréről.

Spanyol lapszemle: Vogel, a fal

Két tekintélyes spanyol lap, az El País és a Marca is kiemeli, hogy a címvédő válogatott ezúttal nem tudta megtalálni az ellenszert kapusunkra. Az El País konkrétan úgy fogalmaz, hogy

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

 a spanyol csapat vereségének fő oka a gyenge emberelőnyös játék, a kihagyott büntetők és a Vogel Soma nevű fal volt. 

Maga a főszereplő egyébként elképesztően szerényen vette tudomásul a gratulációkat, mi több, a lefújás után elmondta, nem volt teljesen elégedett a teljesítményével: 

Az utolsó spanyol gólban éreztem a felelősségemet, ezért extra motivált voltam az ötmétereseknél.”

Vogel Soma számára komoly elégtételt jelenthet az eddigi Eb-szereplés, hiszen a tavalyi, szingapúri világbajnokságon sérülés miatt nem lehetett ott a végül ezüstérmesként záró magyar válogatottban – remélhetőleg ezt most egy szépen csillogó (arany)éremmel feledtetheti!

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

kiborg-2
2026. január 21. 16:27
A szerbeknél legalább 2-vel több játékosra kell számítani :-(
csulak
2026. január 21. 15:58
hajra Magyarok, a neheze most jon ugyhogy elore az aranyig !
Gentry69
2026. január 21. 13:45
Beszarás volt az egész meccs, a végétől meg egy agyvérzéssel kombinált infarktust hordtam ki lábon.
tikkadt-szocske
2026. január 21. 13:32
Az utolsó másodpercben majdnem belevágtam a távirányítót a tv- be. Hepiend lett, Soma hozta a formáját.
