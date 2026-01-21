A spanyolok szerint magyar falba ütköztek Belgrádban

Ennél nehezebb út tényleg nem volt: drámai meccs után Eb-elődöntős a magyar válogatott! (VIDEÓ)
Vogel Soma nevét lassan imába foglalhatjuk – a mieink ötméteresekkel verték a spanyolokat.
Nemcsak itthon méltatják a magyar pólóválogatottat fenomenális teljesítménnyel Eb-elődöntőbe vezető Vogel Somát. A legnagyobb spanyol lapok is csak elismeréssel tudnak szólni az FTC kapusának világklasszis produkciójáról.
Mint ismert, a magyar férfi vízilabda-válogatott heroikus csatában, ötméteresekkel legyőzte a világ- és Európa-bajnoki címvédő spanyol csapatot a belgrádi kontinensviadal negyeddöntőjében. A mieink négy közé jutásában főszerepet vállalt a kapus Vogel Soma, aki már a rendes játékidőben is kivédett két ötméterest, a büntetőpárbaj során pedig további kettőt. Míg itthon lassan elkezdik önteni a szobrát, addig Spanyolországban szomorúan, de ugyancsak szuperlatívuszokban beszélnek az FTC világklasszis hálóőréről.
a spanyol csapat vereségének fő oka a gyenge emberelőnyös játék, a kihagyott büntetők és a Vogel Soma nevű fal volt.
Maga a főszereplő egyébként elképesztően szerényen vette tudomásul a gratulációkat, mi több, a lefújás után elmondta, nem volt teljesen elégedett a teljesítményével:
Az utolsó spanyol gólban éreztem a felelősségemet, ezért extra motivált voltam az ötmétereseknél.”
Vogel Soma számára komoly elégtételt jelenthet az eddigi Eb-szereplés, hiszen a tavalyi, szingapúri világbajnokságon sérülés miatt nem lehetett ott a végül ezüstérmesként záró magyar válogatottban – remélhetőleg ezt most egy szépen csillogó (arany)éremmel feledtetheti!
