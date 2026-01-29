Nyáron távozik a Ferencváros vezetőedzője!

Rendesen belehúzott a Ferencváros az európai kupában – minden idők legerősebb mezőnyét emlegetik
Három magyar válogatott játékos törhet borsot az orruk alá.
Sikerkorszakot élt meg vele a Ferencváros, most mégis távozik. Nyártól már nem Pásztor István az FTC férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője.
Az FTC hivatalos honlapján jelentette be, hogy a nyáron távozik a klubtól a férfi kézilabdacsapat vezetőedzője, Pásztor István.
Negyedik ferencvárosi szezonja végén távozik a férfi NB I-es együttesünk éléről Pásztor István”
– kezdődik a közlemény. – „A korábbi válogatott szélső 2022 nyarán érkezett a Népligetbe, és irányításával a csapat a nemzetközi porondra is kiléphetett, az Európa-ligában és az Európa-kupában is szerepelhetett. A hazai sorozatokban a legnagyobb sikere, hogy a 2024/25-ös évadban a korábbi negyedik helyek után bronzérmes lett az NB I-ben, míg a most futó szezonban együttesünk féltávnál a negyedik helyen áll.
Vezetőedzőnk ferencvárosi fejezete ugyanakkor még közel sem zárult le, a következő hónapokban sok közös feladat vár rá és a csapatra; együtt elszántan dolgoznak azért, hogy elérjék a kitűzött célokat.”
A Fradinak ősszel nem sikerült továbbjutnia az El csoportköréből, a magyar bajnoki tabellán pedig a 4. helyen áll, a hátránya tetemesnek mondható, 7 pont a harmadik Tatabánya mögött.
Nyitókép: fradi.hu