Nyáron távozik a Ferencváros vezetőedzője!

Az FTC hivatalos honlapján jelentette be, hogy a nyáron távozik a klubtól a férfi kézilabdacsapat vezetőedzője, Pásztor István.

Negyedik ferencvárosi szezonja végén távozik a férfi NB I-es együttesünk éléről Pásztor István”

– kezdődik a közlemény. – „A korábbi válogatott szélső 2022 nyarán érkezett a Népligetbe, és irányításával a csapat a nemzetközi porondra is kiléphetett, az Európa-ligában és az Európa-kupában is szerepelhetett. A hazai sorozatokban a legnagyobb sikere, hogy a 2024/25-ös évadban a korábbi negyedik helyek után bronzérmes lett az NB I-ben, míg a most futó szezonban együttesünk féltávnál a negyedik helyen áll.