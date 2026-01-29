Ft
Ferencváros kézilabda Pásztor István

Nyáron távozik a Ferencváros vezetőedzője!

2026. január 29. 10:59

Sikerkorszakot élt meg vele a Ferencváros, most mégis távozik. Nyártól már nem Pásztor István az FTC férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője.

2026. január 29. 10:59
null

Az FTC hivatalos honlapján jelentette be, hogy a nyáron távozik a klubtól a férfi kézilabdacsapat vezetőedzője, Pásztor István.

Negyedik ferencvárosi szezonja végén távozik a férfi NB I-es együttesünk éléről Pásztor István”

 – kezdődik a közlemény. – „A korábbi válogatott szélső 2022 nyarán érkezett a Népligetbe, és irányításával a csapat a nemzetközi porondra is kiléphetett, az Európa-ligában és az Európa-kupában is szerepelhetett. A hazai sorozatokban a legnagyobb sikere, hogy a 2024/25-ös évadban a korábbi negyedik helyek után bronzérmes lett az NB I-ben, míg a most futó szezonban együttesünk féltávnál a negyedik helyen áll.

Vezetőedzőnk ferencvárosi fejezete ugyanakkor még közel sem zárult le, a következő hónapokban sok közös feladat vár rá és a csapatra; együtt elszántan dolgoznak azért, hogy elérjék a kitűzött célokat.”

PÁSZTOR István
Pásztor István az Európa-ligában is irányíthatta a Fradit. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Pásztor István a szezon végéig marad

A Fradinak ősszel nem sikerült továbbjutnia az El csoportköréből, a magyar bajnoki tabellán pedig a 4. helyen áll, a hátránya tetemesnek mondható, 7 pont a harmadik Tatabánya mögött.

Nyitókép: fradi.hu

