Díjazzák a legjobbakat – élő közvetítés az Operaházban zajló Nemzeti Sport Gáláról!

A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Hétfő este Budapesten, az Operaházban rendezik a 68. Nemzeti Sport Gálát, amelyen 2025 legjobb magyar sportolóit díjazzák. Összesen nyolc kategóriában hirdetnek győztest, eldől többek között, hogy ki lesz az év férfi és női sportolója, valamint melyek lesznek az év csapatai az egyéni sportágakban és a hagyományos csapatsportokban, továbbá kiderül, hogy a magyar szurkolók melyik eseményt választották meg az év sportpillanatának.
Az est két házigazdája Gubik Petra színésznő és B. Németh Péter sportriporter. A rendezvény díszvendége Szerhij Bubka, az ukránok legendás rúdugrója és Jean-Marie Pfaff, a Bayern München labdarúgócsapatának korábbi klasszis kapusa. A gála kezdetén a jelenlévők elénekelték a Himnuszt – amelyet a Jászai Mari-díjas színész, operetténekes, érdemes művész Dolhai Attila adott elő –, majd a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György mondott beszédet.
Először Détári Lajos hirdette ki az év fogyatékos csapatát, amelynek a szervátültetett asztalitenisz vegyes párost választották meg. A díjat a duó férfi tagja, Bácsi Bernát egedül vette át, partnerét, Jakucs Edinát ugyanis jelenleg kórházban kezelik. Ezt követően Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívő ökölbe feszített kézzel jelentette be, hogy az egyéni sportágak csapatai között a Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összetételű férfi kardcsapat végzett az első helyen.
Az év fogyatékos női sportolójának 2019 és 2023 után harmadszor választották meg Ekler Luca paraatlétát.
A NEMZETI SPORT GÁLA DÍJAZOTTJAI
Nyitókép: MTI / Illyés Tibor