Díjazzák a legjobbakat – élő közvetítés az Operaházban zajló Nemzeti Sport Gáláról!

Először Détári Lajos hirdette ki az év fogyatékos csapatát, amelynek a szervátültetett asztalitenisz vegyes párost választották meg. A díjat a duó férfi tagja, Bácsi Bernát egedül vette át, partnerét, Jakucs Edinát ugyanis jelenleg kórházban kezelik. Ezt követően Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívő ökölbe feszített kézzel jelentette be, hogy az egyéni sportágak csapatai között a Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összetételű férfi kardcsapat végzett az első helyen.

Az év fogyatékos női sportolójának 2019 és 2023 után harmadszor választották meg Ekler Luca paraatlétát.

