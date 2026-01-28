Ft
Marek Hamsik Diego Maradona DVTK Napoli Besztercebánya

Miskolcon tűnt fel az ember, aki Maradona rekordját is megdöntötte – a legjobb magyarról beszélt

2026. január 28. 18:53

A diósgyőri labdarúgó-akadémián adott interjút az egykori szlovák klasszis. Nápolyban még Maradona gólcsúcsát is átadta a múltnak Marek Hamsik.

2026. január 28. 18:53
null

Igazi legenda tette tiszteletét Miskolcon: múlt pénteken a 138-szoros szlovák válogatott, Marek Hamsík látogatott a borsodi vármegyeszékhelyre. Az egykori Napoli-ikon, aki még az argentin félistenként tisztelt Diego Maradona gólrekordját is megdöntötte az olasz klubnál, jelenleg a besztercebányai U15-ös csapat edzőjeként dolgozik. Emiatt utazott Miskolcra, ahol a Diósgyőri VTK elleni felkészülési mérkőzést követően adott interjút a Borsod Online-nak.

Hamsik, Maradona
Marek Hamsik nápolyi mezben megdöntötte Maradona gólrekordját!
Fotó: Carlo Hermann/AFP

Megdöntötte Maradona rekordját

Hamsik 2007 és 2019 között 520 találkozón szerepelt az olasz Napoliban, amelyből 408 élvonalbeli, Serie A-s találkozó volt. A szlovák középpályás

2017-ben szerezte meg 116. gólját nápolyi színekben, amellyel átadta a múltnak Maradona legendás gólrekordját.

„Nem sikerült megnyerni a scudettót, a bajnokságot, ennek ellenére boldog vagyok a karrieremet illetően. Utána játszottam Kínában, Törökországban, a Trabzonspornál, nem változtatnék semmin sem. Nagyon élveztem a Nápolyban töltött éveket, sok szeretet kaptam ott, ez volt a fő oka annak, hogy nem változtattam, nem váltottam más klubhoz, hiszen boldog voltam, semmi sem hiányzott.

Minden fantasztikus volt, a focitól kezdve, a magánéleten át egészen az időjárásig, az ételekig. Csodálatos volt az élet, nagyon szeretik ott a futballistákat,

és amikor látod ezt a szeretetet, az tökéletes” – indokolta meg Hamsik, miért maradt tucatnyi évig Nápolyban, ahol volt egy magyar csapattársa is. A jelenleg Kisvárdán futballozó Novothny Soma, akivel a mai napig tartja a kapcsolatot.

Ó, persze, Soma, még mindig tartjuk a kapcsolatot... Jó srác, meghívott az esküvőjére, de akadt valami dolgom, és nem tudtam részt venni rajta”

– mesélte, majd a jelenleg legmagasabban jegyzett magyar labdarúgóról, Szoboszlai Dominikról is véleményt mondott.

„Ő a jelenlegi legjobb magyar játékos, nagyon erős, tetszik a játékstílusa, technikailag rendben van, gyors, és amikor kell, a fizikai erejét is megmutatja. Kedvelem, szerintem nagyon jó játékos... Salzburgban nőtt fel igazából, ahol fizikailag sokat erősödött, nincsenek problémái a futásával, már most is jó játékos” – hangsúlyozta a szlovák válogatott másodedzőjeként is dolgozó Hamsik.

Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP

