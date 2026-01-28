Miskolcon tűnt fel az ember, aki Maradona rekordját is megdöntötte – a legjobb magyarról beszélt

Súlyos vádakat fogalmazott meg Maradona fia: megölték az isteni Diegót?
A minden idők egyik legjobb futballistájaként számon tartott argentin legenda 60 éves korában hunyt el.
A diósgyőri labdarúgó-akadémián adott interjút az egykori szlovák klasszis. Nápolyban még Maradona gólcsúcsát is átadta a múltnak Marek Hamsik.
Igazi legenda tette tiszteletét Miskolcon: múlt pénteken a 138-szoros szlovák válogatott, Marek Hamsík látogatott a borsodi vármegyeszékhelyre. Az egykori Napoli-ikon, aki még az argentin félistenként tisztelt Diego Maradona gólrekordját is megdöntötte az olasz klubnál, jelenleg a besztercebányai U15-ös csapat edzőjeként dolgozik. Emiatt utazott Miskolcra, ahol a Diósgyőri VTK elleni felkészülési mérkőzést követően adott interjút a Borsod Online-nak.
Hamsik 2007 és 2019 között 520 találkozón szerepelt az olasz Napoliban, amelyből 408 élvonalbeli, Serie A-s találkozó volt. A szlovák középpályás
2017-ben szerezte meg 116. gólját nápolyi színekben, amellyel átadta a múltnak Maradona legendás gólrekordját.
„Nem sikerült megnyerni a scudettót, a bajnokságot, ennek ellenére boldog vagyok a karrieremet illetően. Utána játszottam Kínában, Törökországban, a Trabzonspornál, nem változtatnék semmin sem. Nagyon élveztem a Nápolyban töltött éveket, sok szeretet kaptam ott, ez volt a fő oka annak, hogy nem változtattam, nem váltottam más klubhoz, hiszen boldog voltam, semmi sem hiányzott.
Minden fantasztikus volt, a focitól kezdve, a magánéleten át egészen az időjárásig, az ételekig. Csodálatos volt az élet, nagyon szeretik ott a futballistákat,
és amikor látod ezt a szeretetet, az tökéletes” – indokolta meg Hamsik, miért maradt tucatnyi évig Nápolyban, ahol volt egy magyar csapattársa is. A jelenleg Kisvárdán futballozó Novothny Soma, akivel a mai napig tartja a kapcsolatot.
Ó, persze, Soma, még mindig tartjuk a kapcsolatot... Jó srác, meghívott az esküvőjére, de akadt valami dolgom, és nem tudtam részt venni rajta”
– mesélte, majd a jelenleg legmagasabban jegyzett magyar labdarúgóról, Szoboszlai Dominikról is véleményt mondott.
„Ő a jelenlegi legjobb magyar játékos, nagyon erős, tetszik a játékstílusa, technikailag rendben van, gyors, és amikor kell, a fizikai erejét is megmutatja. Kedvelem, szerintem nagyon jó játékos... Salzburgban nőtt fel igazából, ahol fizikailag sokat erősödött, nincsenek problémái a futásával, már most is jó játékos” – hangsúlyozta a szlovák válogatott másodedzőjeként is dolgozó Hamsik.
A számot korábban visszavonultatták a klubnál.
Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP