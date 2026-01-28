Miskolcon tűnt fel az ember, aki Maradona rekordját is megdöntötte – a legjobb magyarról beszélt

és amikor látod ezt a szeretetet, az tökéletes” – indokolta meg Hamsik, miért maradt tucatnyi évig Nápolyban, ahol volt egy magyar csapattársa is. A jelenleg Kisvárdán futballozó Novothny Soma, akivel a mai napig tartja a kapcsolatot.

Ó, persze, Soma, még mindig tartjuk a kapcsolatot... Jó srác, meghívott az esküvőjére, de akadt valami dolgom, és nem tudtam részt venni rajta”

– mesélte, majd a jelenleg legmagasabban jegyzett magyar labdarúgóról, Szoboszlai Dominikról is véleményt mondott.

„Ő a jelenlegi legjobb magyar játékos, nagyon erős, tetszik a játékstílusa, technikailag rendben van, gyors, és amikor kell, a fizikai erejét is megmutatja. Kedvelem, szerintem nagyon jó játékos... Salzburgban nőtt fel igazából, ahol fizikailag sokat erősödött, nincsenek problémái a futásával, már most is jó játékos” – hangsúlyozta a szlovák válogatott másodedzőjeként is dolgozó Hamsik.