Erre nem számítottunk: Hollandia feladta a leckét a magyaroknak

A hollandok a házigazda és olimpiai bajnok szerbekre már ráijesztettek, és most ellenünk is jól játszottak. A magyar csapat álmoskásan kezdett, ellenfelünk pedig egymás után dobálta a gólokat. Folyamatosan tapadt, és még akkor sem szakadt le, amikor a mieink három góllal elléptek.

A végére azért bőven kijött a két csapat közötti tudásbeli különbség, de ezért vért kellett izzadni. A végén a holland játékos négyperces kiállítása pecsételte meg az ellenfél sorsát.

Varga Zsolt a játékkal nem, de az eredménnyel elégedett lehet. A magyar válogatott öt góllal nyert, de egyáltalán nem volt ez egy sima mérkőzés.

Folytatás vasárnap az olimpiai bajnok Szerbia ellen, aztán a világbajnok Spanyolország következik – ez a két meccs dönt arról, hogy bejutunk-e a legjobb négy közé.

Varga Zsolt szövetségi kapitány a lefújás után elismerte, a kötelezőt ezzel hozták, a neheze viszont most következik. A meccs legjobbja, Fekete Gergő is úgy véli, az Európa-bajnokság csak most kezdődik.