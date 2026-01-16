Erre nem számítottunk: Hollandia feladta a leckét a magyaroknak

„Meglátták az ellenfelek is” – ez lehet a magyar válogatott nagy fegyvere az Európa-bajnokságon
Tanácstalanok a lövők.
Nem volt könnyű, de nyertünk. A magyar válogatott továbbra is hibátlan a kontinenstornán.
A magyar válogatott, ha nem is könnyen, de 16–11-re legyőzte Hollandiát a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntős szakaszában, és ezzel továbbra is hibátlan mérleggel rendelkezik.
Férfi vízilabda
Európa-bajnokság, középdöntős szakasz
Magyarország–Hollandia 16–11 (4–4, 4–2, 3–4, 5–1)
Az eredmény alakulása: 0–1, 2–1, 2–3, 3–3, 3–4, 6–4, 6–5, 8–5, 8–8, 10–8, 10–10, 12–10, 12–11, 16–11
A hollandok a házigazda és olimpiai bajnok szerbekre már ráijesztettek, és most ellenünk is jól játszottak. A magyar csapat álmoskásan kezdett, ellenfelünk pedig egymás után dobálta a gólokat. Folyamatosan tapadt, és még akkor sem szakadt le, amikor a mieink három góllal elléptek.
A végére azért bőven kijött a két csapat közötti tudásbeli különbség, de ezért vért kellett izzadni. A végén a holland játékos négyperces kiállítása pecsételte meg az ellenfél sorsát.
Varga Zsolt a játékkal nem, de az eredménnyel elégedett lehet. A magyar válogatott öt góllal nyert, de egyáltalán nem volt ez egy sima mérkőzés.
Folytatás vasárnap az olimpiai bajnok Szerbia ellen, aztán a világbajnok Spanyolország következik – ez a két meccs dönt arról, hogy bejutunk-e a legjobb négy közé.
Varga Zsolt szövetségi kapitány a lefújás után elismerte, a kötelezőt ezzel hozták, a neheze viszont most következik. A meccs legjobbja, Fekete Gergő is úgy véli, az Európa-bajnokság csak most kezdődik.
A magyar válogatott a spanyolok előtt vezeti a középdöntős csoportját, de a szerbek még játszanak a fordulóban.
A magyar válogatott fehér sapkában játszik, a hollandok kékben.
Mi hoztuk el a labdát, de az első akcióból nem sikerült gólt szerezni. A túloldalon a hollandok viszont igen (0–1).
A második támadásból, emberelőnyből már sikerült betalálni, Fekete Gergő lőtte ki a felsőt (1–1). Csoma Kristóf védett, majd elvettük a labdát, aztán Manhercz Krisztián fejezett be (2–1).
A következő holland lövés főlé ment. A magyar csapat utána nem tudta gólra váltani az emberelőnyét. Fekete kiállítása után előbb szépen blokkoltunk, aztán Csoma védett, de harmadszorra már egyenlíteni tudtak (2–2). Nálunk egy kontrát fújtak, Csoma bravúrt mutatott be, majd a hollandok egy újabb kiállítást kaptak. Csoma azonban ismét védett!
A mieink ismét emberelőnybe kerültek, de nem sikerült gólra váltani. Egyelőre akadozik a gépezet.
A hollandok nagy gólt dobtak (2–3). Egy hosszú támadás végén sikerült Nagy Ákos révén egyenlítenünk (3–3). A hollandok viszont éles szögből ismét eredményesek voltak (3–4). Az utolsó támadásból sikerült újra egyenlítenünk, Manhercz a gólszerző (4–4).
Ezúttal ellenfelünk hozta el a labdát. Az emberelőnyös támadásukat sikerült kivédekezni. A mi első támadásukból sem született gól. A labda gyorsan visszakerült hozzánk, Varga Vince pedig emberelőnyből betalált (5–4).
Sok a kiállítás, a hollandok viszont ezt sem tudták gólra váltani. A túloldalon egy gyönyörű akció végén Angyal Dániel fejezett be (6–4). Először van két gól a két csapat között.
Megtörni látszanak a hollandok? Kettős emberelőnyben elvesztették a labdát. Aztán kontrát fújtak ránk, és szépítettek (6–5). Manchercz a másik oldalon ötméterest harcolt ki, Vigvári Vince betig értékesítette (7–5).
Manchercz hátul jól védekezett, Vigvári Vince pedig újabb gólt dobott (8–5). A hollandok időt is kértek, nem volt még három gól a két csapat között.
Az időkérés után nem tudtak betalálni, majd visszakapták a labdát, de Vigvári Vendel labdát szerzett. A támadásunkból nem született gól. Az övéjükből sem, Csoma védett, de aztán megint kontrát fújtak ránk ,majd egy kiállítást is, de Csoma ismét védett. Aztán Fekete lövése szállt fölé, majf a hollandok ötméterest kaptak, és ki is használták (8–6). Az utolsó támadás ebben a negyedben is a miénk volt, de nem sikerült betalálni. 8–6 a szünetben!
A hollandok hozták el a labdát, és sikerült betalálniuk (8–7). Angyal Dániel bejátszása után labdát szereztek a hollandok, de akciójukból nem sikerült egyenlíteniük. Utána Manhercz lövését védte a kapus. A hollandok aztán egyenlítettek (8–8).
Sokak kellett várni az újabb magyar gólra, de magvan: Nagy Ádámnak egy kis szerencséje is volt, de a lényeg a gól (9–8).
A hollandok a kapufát találták el, majd a túloldalon Nagy Ádám is, aztán Fekete fejezett be (10–8). Csikorog a szekér, de halad!
A hollandok ismét be tudtak találni (10–9). Utána labdát veszítettünk, de Csoma védett. Aztán megint egyenlítettek... (10–10)
A harmadik negyed utolsó percében Hollandia az előny megszerzéséért támadott, de nem sikerült, a gyors kontrából nekünk azonban igen (11–10). Vismeg Zsombor a gólszerző. Az utolsó támadásukból nem született gól.
Most is a hollandok hozták el a labdát, de nem tudták kihasználni. Vigvári Vince remek gólt szerzett (12–10). Aztán nagyot védekeztünk!
Varga Zsolt szövetségi kapitány időt kért! Ha ebből a támadásból betalálnánk, nagyon nagy lépést tennénk a győzelem felé. De nem sikerült Vigvári Vince lövése a blokkba ment, majd a túloldalon ötméterest kaptak a hollandok, amit be is dobtak.
Ez most megint egy nehezebb időszak, kontrát fújtak ránk. De aztán mi is kontrát kaptunk, és fekete büntetett (13–11). A következő támadásuk végén Csoma védett nagyot. Vigvári Vince éles szögből betalált, ismét három gól van közte (14–11)!
Manhercz kapott az arcába, és vérzik is, felszakadt a szemöldöke. A VAR dolgozik, és büntetett: ötméteres és négyperces kiállítás. Fekete bedobta a büntetőt, ezzel valószínűleg el is dőlt (15–11).
A hollandok emberhátrányban nem tudtak veszélyes helyzetet kialakítani, mi meg elpasszultuk a labdát. Majd Fekete újra betalált (16–11).
Az utolsó pillanatok már nem hoztak izgalmat, nyertünk! 16–11
A magyar csapat eddig a tornán legyőzte a franciákat (15–7), a montenegróiakat (13–10) és a máltaiakat is (21–6). Most a hollandok következnek, akik úgy állnak egy ponttal, hogy az olimpiai bajnok házigazda szerbeket majdnem legyőzték, és csak ötméteresekkel maradtak alul. Ettől függetlenül a mai mérkőzés nagy esélyesének a magyar válogatott számít, amely legutóbb tétmeccsen tavaly tavasszal tíz góllal (21–11) verte a riválisát.
Időközben a spanyolok nyolc góllal legyőzték Montenegrót, és a középdöntős csoport élére álltak, viszont, ha a mieink nyernek, visszaelőznek. Spanyolországnak van már egy veresége Szerbia ellen, míg a szerbek a hollandok ellen már elhullajtottak egy pontot. Az elődöntőbe a hat fős csoport első két helyezettje jut, a többiek helyosztót játszanak. A másik ágon Olaszország, Görögország és Horvátország emelkedik ki.
