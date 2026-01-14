„Meglátták az ellenfelek is” – ez lehet a magyar válogatott nagy fegyvere az Európa-bajnokságon

Varga még elárulta: 15 gólos győzelem ide vagy oda, a találkozó után még egy szárazföldi edzés vár a magyar válogatott tagjaira.

Vogel Soma újra a vízilabda-válogatott kapujában

Fontos momentuma volt a találkozónak, hogy az a Vogel Soma tempózott végig a kapuban, aki az első két találkozóról lemaradt szemsérülése miatt, illetve a tavalyi ezüstéremmel véget ért világbajnokságot is kénytelen volt kihagyni.

„Nagyon vártam már ezt a pillanatot, mert rég játszottam nagy világversenyen” – mosolygott a Ferencváros kapusa. – „Nagyon hiányzott már ez az érzés. Az elején kicsit szoknom kellett a közeget és az uszodát, meg valamennyire az atmoszférát is, bár ennél biztosan lesz még tüzesebb a hangulat.”

A riporter ezután arra kérte, értékelje az őt helyettesítő Csoma Kristóf teljesítményét az első két mérkőzésről.