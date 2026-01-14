Ft
Vogel Soma Európa-bajnokság vízilabda

„Meglátták az ellenfelek is” – ez lehet a magyar válogatott nagy fegyvere az Európa-bajnokságon

2026. január 14. 14:48

Két magabiztos kapusuk lehet a magyarok nagy fegyvere az Európa-bajnokságon Vogel Soma szerint. A Ferencváros hálóőre Málta ellen védett először a vízilabda-válogatottban ezen a kontinenstornán.

2026. január 14. 14:48
Mint beszámoltunk róla, Máltát könnyedén, 21–6-ra győzte le a magyar férfi vízilabda-válogatott a belgrádi Európa-bajnokságon, így hibátlan mérleggel jutott be a középdöntőbe. A mérkőzés után Varga Zsolt szövetségi kapitány elégedetten nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt.

„Fontos cél volt, hogy a lehető legkevesebb energiával tudjuk lehozni ezt a mérkőzést” – kezdte a szakember. – „Nagy szükség lesz még a folytatásban a mentális energiákra. Összességében jól nézett ki a meccs, elégedett lehetek. Ha megmarad bennünk ez a hit, hogy a védekezéssel meccseket tudunk nyerni, akkor a helyünkön vagyunk.”

vízilabda
Varga Zsolt elégedett volt a magyar vízilabda-válogatott teljesítményével. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Varga még elárulta: 15 gólos győzelem ide vagy oda, a találkozó után még egy szárazföldi edzés vár a magyar válogatott tagjaira.

Vogel Soma újra a vízilabda-válogatott kapujában

Fontos momentuma volt a találkozónak, hogy az a Vogel Soma tempózott végig a kapuban, aki az első két találkozóról lemaradt szemsérülése miatt, illetve a tavalyi ezüstéremmel véget ért világbajnokságot is kénytelen volt kihagyni.

„Nagyon vártam már ezt a pillanatot, mert rég játszottam nagy világversenyen” – mosolygott a Ferencváros kapusa. – „Nagyon hiányzott már ez az érzés. Az elején kicsit szoknom kellett a közeget és az uszodát, meg valamennyire az atmoszférát is, bár ennél biztosan lesz még tüzesebb a hangulat.”

A riporter ezután arra kérte, értékelje az őt helyettesítő Csoma Kristóf teljesítményét az első két mérkőzésről.

Tökéletesen elégedett vagyok vele, jó volt nézni és átélni a védéseit. Nagy fegyverünk, hogy két olyan kapusunk is van, aki magabiztosan tud védeni. Meglátták ezt az ellenfelek is, Montenegrónak a lövői például tanácstalanok voltak, ami persze a védekezés érdeme is.”

A magyar válogatott pénteken Hollandia vagy Spanyolország ellen kezdi meg a középdöntőt, majd vasárnap a házigazda szerbek következnek 10 ezer őrjöngő hazai szurkoló előtt.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

