„Meglátták az ellenfelek is” – ez lehet a magyar válogatott nagy fegyvere az Európa-bajnokságon

21 gólt lőve maradt hibátlan az Eb-n a magyar válogatott – egyre közelebb a 10 ezer őrjöngő szerb előtti szuperrangadó
Csak a különbség volt kérdés.
Két magabiztos kapusuk lehet a magyarok nagy fegyvere az Európa-bajnokságon Vogel Soma szerint. A Ferencváros hálóőre Málta ellen védett először a vízilabda-válogatottban ezen a kontinenstornán.
Mint beszámoltunk róla, Máltát könnyedén, 21–6-ra győzte le a magyar férfi vízilabda-válogatott a belgrádi Európa-bajnokságon, így hibátlan mérleggel jutott be a középdöntőbe. A mérkőzés után Varga Zsolt szövetségi kapitány elégedetten nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt.
„Fontos cél volt, hogy a lehető legkevesebb energiával tudjuk lehozni ezt a mérkőzést” – kezdte a szakember. – „Nagy szükség lesz még a folytatásban a mentális energiákra. Összességében jól nézett ki a meccs, elégedett lehetek. Ha megmarad bennünk ez a hit, hogy a védekezéssel meccseket tudunk nyerni, akkor a helyünkön vagyunk.”
Varga még elárulta: 15 gólos győzelem ide vagy oda, a találkozó után még egy szárazföldi edzés vár a magyar válogatott tagjaira.
Fontos momentuma volt a találkozónak, hogy az a Vogel Soma tempózott végig a kapuban, aki az első két találkozóról lemaradt szemsérülése miatt, illetve a tavalyi ezüstéremmel véget ért világbajnokságot is kénytelen volt kihagyni.
„Nagyon vártam már ezt a pillanatot, mert rég játszottam nagy világversenyen” – mosolygott a Ferencváros kapusa. – „Nagyon hiányzott már ez az érzés. Az elején kicsit szoknom kellett a közeget és az uszodát, meg valamennyire az atmoszférát is, bár ennél biztosan lesz még tüzesebb a hangulat.”
A riporter ezután arra kérte, értékelje az őt helyettesítő Csoma Kristóf teljesítményét az első két mérkőzésről.
Tökéletesen elégedett vagyok vele, jó volt nézni és átélni a védéseit. Nagy fegyverünk, hogy két olyan kapusunk is van, aki magabiztosan tud védeni. Meglátták ezt az ellenfelek is, Montenegrónak a lövői például tanácstalanok voltak, ami persze a védekezés érdeme is.”
A magyar válogatott pénteken Hollandia vagy Spanyolország ellen kezdi meg a középdöntőt, majd vasárnap a házigazda szerbek következnek 10 ezer őrjöngő hazai szurkoló előtt.
