Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Arne Slot Liverpool Szoboszlai Dominik

„Örülök, hogy visszatér” – Arne Slot elárulta, hogyan rendezte a sarkazós hibát Szoboszlaival

2026. január 16. 11:36

Arne Slot sajtótájékoztatón árulta el, hogyan rendezte Szoboszlai Dominikkel a Barnsley elleni hibáját. A szombati Liverpool–Burnley előtt Mohamed Szalah is szóba került.

2026. január 16. 11:36
null

Szombaton Liverpool–Burnley mérkőzést rendeznek a Premier League-ben, így egy nappal a találkozó előtt Arne Slot vezetőedző megtartotta ilyenkor szokásos sajtótájékoztatóját. Szóba kerültek a Vörösök csapatának magyar játékosai is, például Szoboszlai Dominik, aki hétfőn a Barnsley ellen lőtt egy fantasztikus gólt, majd egy flegma sarkazással gólpasszt adott saját 16-osán belül az ellenfélnek.

Ezt is ajánljuk a témában

„Beszéltem erről Dommal, minden el van intézve” 

– kezdte a holland tréner. – „Nem ez volt a legjobb meccse, de azért voltak jó momentumai is, lőtt egy nagyszerű gólt és volt egy hihetetlen beadása Wirtznek. Az a pillanata valóban nem sikerült a legjobban.” 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

Kerkez Milos is szóba került, azt mondta, nem tudni még, kezdő lesz-e a szombati mérkőzésen.

Liverpool–Burnley
A Liverpool–Burnley alatt Mohamed Szalah még az Afrika-kupa bronzmérkőzésén fog játszani. Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A fő témát viszont ezúttal Mohamed Szalah szolgáltatta, aki szombaton lép pályára utoljára az Afrikai Nemzetek Kupájában, amikor is a bronzéremért fog harcba szállni Egyiptommal Nigéria ellen.

„Most még egy fontos meccs vár rá, aztán jövő héten visszatér hozzánk. Örülök annak, hogy visszatér, mert nagyon fontos a klub számára. 

Akkor is örülnék neki, ha lenne tizenöt támadóm – de egyáltalán nem ez a helyzet.”

Arról is kérdezték, beszélt-e a szélsővel azok után, hogy kikapott a Szenegál elleni elődöntőben.

„Ami Mo és köztem történik, akár telefonon, akár itt, az kettőnk közt marad. Nem hinném, hogy meg kellene osztanom a privát beszélgetéseimet bármelyik játékosommal.”

Szombaton Liverpool–Burnley

A Liverpool szombaton délután 4 órától fogadja a Burnley-t az angol bajnokság 22. fordulójában.

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!