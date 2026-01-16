„Örülök, hogy visszatér” – Arne Slot elárulta, hogyan rendezte a sarkazós hibát Szoboszlaival

Kerkez Milos is szóba került, azt mondta, nem tudni még, kezdő lesz-e a szombati mérkőzésen.

A Liverpool–Burnley alatt Mohamed Szalah még az Afrika-kupa bronzmérkőzésén fog játszani. Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A fő témát viszont ezúttal Mohamed Szalah szolgáltatta, aki szombaton lép pályára utoljára az Afrikai Nemzetek Kupájában, amikor is a bronzéremért fog harcba szállni Egyiptommal Nigéria ellen.

„Most még egy fontos meccs vár rá, aztán jövő héten visszatér hozzánk. Örülök annak, hogy visszatér, mert nagyon fontos a klub számára.