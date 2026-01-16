„Örülök, hogy visszatér” – Arne Slot elárulta, hogyan rendezte a sarkazós hibát Szoboszlaival

Szoboszlai először lenyomta a német világsztárt, majd a Premier League-ben is dobogóra állt
Arne Slot sajtótájékoztatón árulta el, hogyan rendezte Szoboszlai Dominikkel a Barnsley elleni hibáját. A szombati Liverpool–Burnley előtt Mohamed Szalah is szóba került.
Szombaton Liverpool–Burnley mérkőzést rendeznek a Premier League-ben, így egy nappal a találkozó előtt Arne Slot vezetőedző megtartotta ilyenkor szokásos sajtótájékoztatóját. Szóba kerültek a Vörösök csapatának magyar játékosai is, például Szoboszlai Dominik, aki hétfőn a Barnsley ellen lőtt egy fantasztikus gólt, majd egy flegma sarkazással gólpasszt adott saját 16-osán belül az ellenfélnek.
Nemcsak gép, de kreatív is.
„Beszéltem erről Dommal, minden el van intézve”
– kezdte a holland tréner. – „Nem ez volt a legjobb meccse, de azért voltak jó momentumai is, lőtt egy nagyszerű gólt és volt egy hihetetlen beadása Wirtznek. Az a pillanata valóban nem sikerült a legjobban.”
Kerkez Milos is szóba került, azt mondta, nem tudni még, kezdő lesz-e a szombati mérkőzésen.
A fő témát viszont ezúttal Mohamed Szalah szolgáltatta, aki szombaton lép pályára utoljára az Afrikai Nemzetek Kupájában, amikor is a bronzéremért fog harcba szállni Egyiptommal Nigéria ellen.
„Most még egy fontos meccs vár rá, aztán jövő héten visszatér hozzánk. Örülök annak, hogy visszatér, mert nagyon fontos a klub számára.
Akkor is örülnék neki, ha lenne tizenöt támadóm – de egyáltalán nem ez a helyzet.”
Arról is kérdezték, beszélt-e a szélsővel azok után, hogy kikapott a Szenegál elleni elődöntőben.
„Ami Mo és köztem történik, akár telefonon, akár itt, az kettőnk közt marad. Nem hinném, hogy meg kellene osztanom a privát beszélgetéseimet bármelyik játékosommal.”
A Liverpool szombaton délután 4 órától fogadja a Burnley-t az angol bajnokság 22. fordulójában.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan