01. 21.
szerda
marokkó világbajnokság stadion

Leleplezték a világ legnagyobb stadionját: Szoboszlaiék is pályára léphetnek a gigantikus arénában (GALÉRIA)

2026. január 20. 11:56

Képeken a több mint 100 ezer fő befogadására képes, új marokkói stadion.

2026. január 20. 11:56
null

A négy év múlva esedékes, 48 csapatos labdarúgó-világbajnokság rendezési jogát Marokkó Spanyolországgal és Portugáliával közösen nyerte el. A 2030-as tornára készülve Észak-Afrikában egy minden eddiginél ambiciózusabb beruházás valósul meg: egy olyan stadion épül, amely a világ legnagyobbjaként vonulhat be a sporttörténelembe, és akár a világbajnoki döntő helyszíne is lehet – írta az Origo.

Az aréna, Casablancától mintegy 38 kilométerre északra, El-Manszuria településen kap helyet. 

A tervek szerint 115 ezer néző befogadására lesz alkalmas, amivel megelőzi a jelenlegi rekordernek számító, Észak-koreai Május elseje Stadiont, amely 114 ezer férőhelyes. 

A Grand Stade Hassan II névre keresztelt beruházás költsége eléri az 5 milliárd dirhamot, ami nagyjából 452 milliárd forintnak felel meg.

A stadion terveit a világszerte ismert Populous készíti a párizsi székhelyű Oualalou + Choi építészirodával közösen. Az építkezés egy 100 hektáros területen zajlik majd, egy nagyobb sport- és szórakoztató komplexum részeként. A kivitelezés befejezését 2028 végére tervezik, a projektet pedig a marokkói kormány, valamint a Caisse de Dépôt et de Gestion finanszírozza.

Az aréna egyik leglátványosabb eleme a hatalmas, sátorszerű tetőszerkezet lesz, amelyet a hagyományos marokkói „moussem” fesztiválsátrak inspiráltak.

Az áttetsző alumíniumhálóból készült tető beengedi a természetes fényt, miközben ikonikus megjelenést kölcsönöz az épületnek. A kupola alatt növények ezreit helyezik el, különleges, zöld környezetet teremtve.

A stadion mindenben megfelel majd a FIFA előírásainak, és bár Marokkó ezzel a létesítménnyel egyértelműen pályázik a 2030-as világbajnoki döntő megrendezésére, a finálé legesélyesebb helyszíne jelenleg a madridi Santiago Bernabéu Stadion, a Real Madrid otthona.

A világ legnagyobb stadionja Marokkóban

A világ legnagyobb stadionja Marokkóban

Forrás: képernyőkép / YouTube

Nyitókép: képernyőkép / YouTube

Okostolyas
2026. január 20. 13:57
Hat azt kell mondjam, hogy a michigani egyetemi csapatnak a stadionjaba is befernek ennyien es ezt mar tobb mint tiz eve epitettek. Igaz nem fedett de ha a cikk igaz akkor voltak ott mar 115109-en. Es ez csak egy szimpla kis gyetemi foci arena.
Válasz erre
0
0
survivor
2026. január 20. 12:43
Marokko ? Futball nagyhatalom, ja.
Válasz erre
1
0
cutcopy
2026. január 20. 12:14
Nyilván ott is tüntetnek hogy a király stadionokat épít..
Válasz erre
2
0
DE JÓ
2026. január 20. 12:05
Hát, Marokkónak pont erre van szüksége... :PPPPP
Válasz erre
2
0
