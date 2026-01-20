Leleplezték a világ legnagyobb stadionját: Szoboszlaiék is pályára léphetnek a gigantikus arénában (GALÉRIA)

Itt a bejelentés: milliárdokat kaszál a Fradi az NB I történetének legdrágább átigazolásával
Révbe ért a magyar tehetség.
A négy év múlva esedékes, 48 csapatos labdarúgó-világbajnokság rendezési jogát Marokkó Spanyolországgal és Portugáliával közösen nyerte el. A 2030-as tornára készülve Észak-Afrikában egy minden eddiginél ambiciózusabb beruházás valósul meg: egy olyan stadion épül, amely a világ legnagyobbjaként vonulhat be a sporttörténelembe, és akár a világbajnoki döntő helyszíne is lehet – írta az Origo.
Az aréna, Casablancától mintegy 38 kilométerre északra, El-Manszuria településen kap helyet.
A tervek szerint 115 ezer néző befogadására lesz alkalmas, amivel megelőzi a jelenlegi rekordernek számító, Észak-koreai Május elseje Stadiont, amely 114 ezer férőhelyes.
A Grand Stade Hassan II névre keresztelt beruházás költsége eléri az 5 milliárd dirhamot, ami nagyjából 452 milliárd forintnak felel meg.
A stadion terveit a világszerte ismert Populous készíti a párizsi székhelyű Oualalou + Choi építészirodával közösen. Az építkezés egy 100 hektáros területen zajlik majd, egy nagyobb sport- és szórakoztató komplexum részeként. A kivitelezés befejezését 2028 végére tervezik, a projektet pedig a marokkói kormány, valamint a Caisse de Dépôt et de Gestion finanszírozza.
Az aréna egyik leglátványosabb eleme a hatalmas, sátorszerű tetőszerkezet lesz, amelyet a hagyományos marokkói „moussem” fesztiválsátrak inspiráltak.
Az áttetsző alumíniumhálóból készült tető beengedi a természetes fényt, miközben ikonikus megjelenést kölcsönöz az épületnek. A kupola alatt növények ezreit helyezik el, különleges, zöld környezetet teremtve.
A stadion mindenben megfelel majd a FIFA előírásainak, és bár Marokkó ezzel a létesítménnyel egyértelműen pályázik a 2030-as világbajnoki döntő megrendezésére, a finálé legesélyesebb helyszíne jelenleg a madridi Santiago Bernabéu Stadion, a Real Madrid otthona.
