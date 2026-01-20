Leleplezték a világ legnagyobb stadionját: Szoboszlaiék is pályára léphetnek a gigantikus arénában (GALÉRIA)

A stadion terveit a világszerte ismert Populous készíti a párizsi székhelyű Oualalou + Choi építészirodával közösen. Az építkezés egy 100 hektáros területen zajlik majd, egy nagyobb sport- és szórakoztató komplexum részeként. A kivitelezés befejezését 2028 végére tervezik, a projektet pedig a marokkói kormány, valamint a Caisse de Dépôt et de Gestion finanszírozza.

Az aréna egyik leglátványosabb eleme a hatalmas, sátorszerű tetőszerkezet lesz, amelyet a hagyományos marokkói „moussem” fesztiválsátrak inspiráltak.

Az áttetsző alumíniumhálóból készült tető beengedi a természetes fényt, miközben ikonikus megjelenést kölcsönöz az épületnek. A kupola alatt növények ezreit helyezik el, különleges, zöld környezetet teremtve.

A stadion mindenben megfelel majd a FIFA előírásainak, és bár Marokkó ezzel a létesítménnyel egyértelműen pályázik a 2030-as világbajnoki döntő megrendezésére, a finálé legesélyesebb helyszíne jelenleg a madridi Santiago Bernabéu Stadion, a Real Madrid otthona.