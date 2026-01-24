Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott kézilabda eb világbajnokság heti összefoglaló Liverpool Csányi Sándor Bajnokok Ligája MLSZ Szoboszlai Dominik

Megverették a magyarokat Szerbiában, mindenki csak nézett a stúdióban

2026. január 24. 06:12

Vízilabda, kézilabda, Szoboszlai Dominik, Liverpool és Tóth Alex a hét legolvasottabb sporthírei között a Mandineren. Míg az izlandiak kevésbé, addig Angliában valósággal imádják a magyarokat újabban!

2026. január 24. 06:12
null

Magyarország hatalmas csatában 15–14-re kikapott a legutóbbi három olimpián aranyérmes Szerbiától a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában. A vasárnapi mérkőzés tétje óriási volt, hiszen a győztes biztosan továbbjutott elődöntőbe, amely előbb a szerbeknek sikerült, a mieink pedig két napra rá, kedd este, élet-halál meccsen, ötméteresek után vívták ki Spanyolországgal szemben.

A házigazda elleni rangadót követően több Varga Zsolt szövetségi kapitány mellett több játékosunk is csalódottan értékelt – az eredmény és a játékvezetői felfogás miatt. „Ahogy mi mondjuk, ezúttal tényleg árnyékban harcoltunk: a mérkőzés döntő fázisában 13-6 volt a kiállítások aránya” – fogalmazott Varga, hozzátéve, ez a végére valamennyire kiegyenlítődött, de azért a kontra faultokkal, mindennel ez hazai pálya volt. A csapatkapitány, Manhercz Kriszitán szerint sok szempontból nem játszottak még ilyen meccset: a spanyolok előre mondták nekik, hogy a bírók meg akarják majd őket veretni. „Régen mindig azt mondták nekem, hogy négy-öt góllal jobbnak kell lenni egy bizonyos csapatnál, akkor el lehet bírni a bírói nyomást. Most nem voltunk jobbak ennyivel a szerbeknél, mert többet hibáztunk, főleg hátul” – állapította meg Manhercz. Nagy Ádám viszont nem finomkodott, egyszerűen kijelentette: „Jó ez a szerb csapat, de ezúttal kettővel többen voltak, és ez a világ szégyene, hogy ezt a modern világban meg lehet csinálni. Nem érdekel, hogy itthon vannak, vicc kategória.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat
Tovább a cikkhezchevron

A történet pikantériája, hogy a görögöket legyőzve bejutottunk a vasárnapi döntőbe, amelyben az olaszok ellen diadalmaskodó Szerbiával mérkőzünk, vagyis jöhet a visszavágó!

Ezt is ajánljuk a témában

Ölre menő csata végén magyar bánat

Pokoli (ellen)hangulatban játszott pokolian kemény és szoros mérkőzést a magyar férfi kézilabda-válogatott az Európa-bajnokság csoportkörének zárófordulójában. Az Izland elleni összecsapás végletekig kiélezett csatát hozott, sokszor durva játékkal, piros lapokkal megfűszerezve – és a végén sajnos izlandi örömmel. A mieinket ugyanis valósággal megbabonázta az ellenfél kapusa, a Barcelonában védő Viktor Hallgrímsson, az északiak így a végjátékban egyetlen góllal jobbnak bizonyultak, ami pont elég volt ahhoz, hogy ők hibátlanok maradjanak, mi viszont ne vihessünk magunkkal pontot a középdöntőre – ezzel iszonyatosan nehézzé téve a folytatást. 

Ezt is ajánljuk a témában

BÓKA Bendegúz izland-magyar
Viktor Gísli Hallgrímsson sajnos valósággal megbabonázta a magyar játékosokat az izlandi kapuban (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Szoboszlai Kapitány bevetésre kész?

Lassan kezdjük megszokni, hogy ismét van magyar futballista az elit elitjében, 

Szoboszlai Dominik ugyanis lassan tényleg Puskás Ferenc óta nem látott magasságokat kezd ostromolni Liverpoolban.

A világklasszis középpályás persze még csak 25 éves, tehát messze még a vége, de már most a Vörösök következő csapatkapitányaként beszélnek róla – s immár nemcsak a drukkerek, de a szigetországi szaksajtó is. Szoboszlai folyamatban lévő szerződéshosszabbítási tárgyalásai kapcsán 

  • a The Guardian és
  • a The Times is 

azt elemezte, hogy ez már az első komolyabb lépést jelentheti a klub hosszútávú terveiben, melynek fontos részét képezi a leendő csapatkapitány személye. Ezt pedig egyértelműen 

Szoboszlai Dominikben látják, aki minden szükséges adottsággal rendelkezik a felelősségteljes pozícióhoz, beleértve a magyar válogatott csapatkapitányaként 2022 óta a nemzetközi szinten is megszerzett vezetői tapasztalatait.

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar klasszis egy nappal később stílusosan reagált a hírekre: az Olympique Marseille elleni Bajnokok Ligája-meccsen nagyon okos és technikailag is tökéletesen kivitelezett szabadrúgásgóllal nyitotta meg a liverpooli gólcsapot. 

Szoboszlai Dominik gondot okozott a CBS stúdiójában – pedig ott sem volt

Mint ismert, a gólt szerző Szoboszlai Dominikot választották a szerdai 3–0-s angol sikerrel zárult Marseille–Liverpool labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzés legjobbjának. A 25 éves székesfehérvári középpályás a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát, a statisztikák szerint a találata mellett kialakított egy helyzetet, 35-ször passzolt sikeresen csapattársaihoz, szerzett hat labdát és minden földi párharcát megnyerte.

A mérkőzést követően a CBS Sports műsorában a szokásos stúdiócsapat – Kate Scott, Micah Richards, Thierry Henry és Jamie Carragher – elemezte a látottakat, Kate pedig igencsak belegabalyodott Szoboszlai nevébe, ami miatt előbb Henry felhúzta a szemöldökét, majd nevetésben tört ki az egész stúdió.

Ezt is ajánljuk a témában

Újkori magyarimádat Angliában

Tóth Alex Angliába igazolása elképesztő hatást gyakorolt a Bournemouth szurkolóira. A Cseresznyések becenévre hallgató együttesnél a drukkerek a közösségi oldalakon máris extázisban várják a magyar labdarúgó bemutatkozását. Az AFCB Fans rajongói oldal megosztott egy bejegyzést, amely részletezi, hogy a Liverpool és a Bournemouth 2023 óta majdnem pontosan 150 millió eurót költött magyar játékosokra. Az összeg nem egészen pontos, mert Pécsi Árminnal nem számol, csak Kerkez Milossal, Szoboszlai Dominikkal és Tóth Alexszel. A szerkesztők mindössze annyit tettek hozzá a poszthoz, nemes egyszerűséggel kijelentették: 

„Imádjuk a magyarokat!”

Úgy látszik, a szerződés aláírásával máris új trend van kialakulóban. Ugyanebben a cikkünkben gyűjtöttük össze az eddig a Premier League-ben labdába rúgó magyar játékosokat, mindenképpen érdemes átböngészni a listát!

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. január 24. 15:41
A cím és a hozzá tartozó kép nincs összhangban .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!