Megverették a magyarokat Szerbiában, mindenki csak nézett a stúdióban

Magyarország hatalmas csatában 15–14-re kikapott a legutóbbi három olimpián aranyérmes Szerbiától a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában. A vasárnapi mérkőzés tétje óriási volt, hiszen a győztes biztosan továbbjutott elődöntőbe, amely előbb a szerbeknek sikerült, a mieink pedig két napra rá, kedd este, élet-halál meccsen, ötméteresek után vívták ki Spanyolországgal szemben.

A házigazda elleni rangadót követően több Varga Zsolt szövetségi kapitány mellett több játékosunk is csalódottan értékelt – az eredmény és a játékvezetői felfogás miatt. „Ahogy mi mondjuk, ezúttal tényleg árnyékban harcoltunk: a mérkőzés döntő fázisában 13-6 volt a kiállítások aránya” – fogalmazott Varga, hozzátéve, ez a végére valamennyire kiegyenlítődött, de azért a kontra faultokkal, mindennel ez hazai pálya volt. A csapatkapitány, Manhercz Kriszitán szerint sok szempontból nem játszottak még ilyen meccset: a spanyolok előre mondták nekik, hogy a bírók meg akarják majd őket veretni. „Régen mindig azt mondták nekem, hogy négy-öt góllal jobbnak kell lenni egy bizonyos csapatnál, akkor el lehet bírni a bírói nyomást. Most nem voltunk jobbak ennyivel a szerbeknél, mert többet hibáztunk, főleg hátul” – állapította meg Manhercz. Nagy Ádám viszont nem finomkodott, egyszerűen kijelentette: „Jó ez a szerb csapat, de ezúttal kettővel többen voltak, és ez a világ szégyene, hogy ezt a modern világban meg lehet csinálni. Nem érdekel, hogy itthon vannak, vicc kategória.”