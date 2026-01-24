Megverették a magyarokat Szerbiában, mindenki csak nézett a stúdióban

A világ szégyene, ami a magyarokkal történt Belgrádban
Vicc kategória.
Vízilabda, kézilabda, Szoboszlai Dominik, Liverpool és Tóth Alex a hét legolvasottabb sporthírei között a Mandineren. Míg az izlandiak kevésbé, addig Angliában valósággal imádják a magyarokat újabban!
Magyarország hatalmas csatában 15–14-re kikapott a legutóbbi három olimpián aranyérmes Szerbiától a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában. A vasárnapi mérkőzés tétje óriási volt, hiszen a győztes biztosan továbbjutott elődöntőbe, amely előbb a szerbeknek sikerült, a mieink pedig két napra rá, kedd este, élet-halál meccsen, ötméteresek után vívták ki Spanyolországgal szemben.
A házigazda elleni rangadót követően több Varga Zsolt szövetségi kapitány mellett több játékosunk is csalódottan értékelt – az eredmény és a játékvezetői felfogás miatt. „Ahogy mi mondjuk, ezúttal tényleg árnyékban harcoltunk: a mérkőzés döntő fázisában 13-6 volt a kiállítások aránya” – fogalmazott Varga, hozzátéve, ez a végére valamennyire kiegyenlítődött, de azért a kontra faultokkal, mindennel ez hazai pálya volt. A csapatkapitány, Manhercz Kriszitán szerint sok szempontból nem játszottak még ilyen meccset: a spanyolok előre mondták nekik, hogy a bírók meg akarják majd őket veretni. „Régen mindig azt mondták nekem, hogy négy-öt góllal jobbnak kell lenni egy bizonyos csapatnál, akkor el lehet bírni a bírói nyomást. Most nem voltunk jobbak ennyivel a szerbeknél, mert többet hibáztunk, főleg hátul” – állapította meg Manhercz. Nagy Ádám viszont nem finomkodott, egyszerűen kijelentette: „Jó ez a szerb csapat, de ezúttal kettővel többen voltak, és ez a világ szégyene, hogy ezt a modern világban meg lehet csinálni. Nem érdekel, hogy itthon vannak, vicc kategória.”
A történet pikantériája, hogy a görögöket legyőzve bejutottunk a vasárnapi döntőbe, amelyben az olaszok ellen diadalmaskodó Szerbiával mérkőzünk, vagyis jöhet a visszavágó!
Pokoli (ellen)hangulatban játszott pokolian kemény és szoros mérkőzést a magyar férfi kézilabda-válogatott az Európa-bajnokság csoportkörének zárófordulójában. Az Izland elleni összecsapás végletekig kiélezett csatát hozott, sokszor durva játékkal, piros lapokkal megfűszerezve – és a végén sajnos izlandi örömmel. A mieinket ugyanis valósággal megbabonázta az ellenfél kapusa, a Barcelonában védő Viktor Hallgrímsson, az északiak így a végjátékban egyetlen góllal jobbnak bizonyultak, ami pont elég volt ahhoz, hogy ők hibátlanok maradjanak, mi viszont ne vihessünk magunkkal pontot a középdöntőre – ezzel iszonyatosan nehézzé téve a folytatást.
Lassan kezdjük megszokni, hogy ismét van magyar futballista az elit elitjében,
Szoboszlai Dominik ugyanis lassan tényleg Puskás Ferenc óta nem látott magasságokat kezd ostromolni Liverpoolban.
A világklasszis középpályás persze még csak 25 éves, tehát messze még a vége, de már most a Vörösök következő csapatkapitányaként beszélnek róla – s immár nemcsak a drukkerek, de a szigetországi szaksajtó is. Szoboszlai folyamatban lévő szerződéshosszabbítási tárgyalásai kapcsán
azt elemezte, hogy ez már az első komolyabb lépést jelentheti a klub hosszútávú terveiben, melynek fontos részét képezi a leendő csapatkapitány személye. Ezt pedig egyértelműen
Szoboszlai Dominikben látják, aki minden szükséges adottsággal rendelkezik a felelősségteljes pozícióhoz, beleértve a magyar válogatott csapatkapitányaként 2022 óta a nemzetközi szinten is megszerzett vezetői tapasztalatait.
A magyar klasszis egy nappal később stílusosan reagált a hírekre: az Olympique Marseille elleni Bajnokok Ligája-meccsen nagyon okos és technikailag is tökéletesen kivitelezett szabadrúgásgóllal nyitotta meg a liverpooli gólcsapot.
Mint ismert, a gólt szerző Szoboszlai Dominikot választották a szerdai 3–0-s angol sikerrel zárult Marseille–Liverpool labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzés legjobbjának. A 25 éves székesfehérvári középpályás a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát, a statisztikák szerint a találata mellett kialakított egy helyzetet, 35-ször passzolt sikeresen csapattársaihoz, szerzett hat labdát és minden földi párharcát megnyerte.
A mérkőzést követően a CBS Sports műsorában a szokásos stúdiócsapat – Kate Scott, Micah Richards, Thierry Henry és Jamie Carragher – elemezte a látottakat, Kate pedig igencsak belegabalyodott Szoboszlai nevébe, ami miatt előbb Henry felhúzta a szemöldökét, majd nevetésben tört ki az egész stúdió.
Tóth Alex Angliába igazolása elképesztő hatást gyakorolt a Bournemouth szurkolóira. A Cseresznyések becenévre hallgató együttesnél a drukkerek a közösségi oldalakon máris extázisban várják a magyar labdarúgó bemutatkozását. Az AFCB Fans rajongói oldal megosztott egy bejegyzést, amely részletezi, hogy a Liverpool és a Bournemouth 2023 óta majdnem pontosan 150 millió eurót költött magyar játékosokra. Az összeg nem egészen pontos, mert Pécsi Árminnal nem számol, csak Kerkez Milossal, Szoboszlai Dominikkal és Tóth Alexszel. A szerkesztők mindössze annyit tettek hozzá a poszthoz, nemes egyszerűséggel kijelentették:
„Imádjuk a magyarokat!”
Úgy látszik, a szerződés aláírásával máris új trend van kialakulóban. Ugyanebben a cikkünkben gyűjtöttük össze az eddig a Premier League-ben labdába rúgó magyar játékosokat, mindenképpen érdemes átböngészni a listát!
Nyitókép: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo