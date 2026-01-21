Ft
01. 21.
szerda
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
magyar válogatott kézilabda eb Európa-bajnokság Izland kézilabda

„Viktor elaltatta a magyar mumust” – a játékvezetőkre fújnak az izlandiak

2026. január 21. 14:52

Az izlandi sportsajtó nem zárta a szívébe a magyar kéziválogatottat és az észak-macedón bírópárost. Hősként ünneplik ugyanakkor a mieinket megbabonázó Barca-kapust, Viktor Hallgrímssont.

2026. január 21. 14:52
null

Mint megírtuk, a magyar férfi kézilabda-válogatott nem visz magával pontot a dán, norvég, svéd közös rendezésű Európa-bajnokság középdöntőjébe, miután 24–23-ra kikapott Izlandtól kedden, a csoportkör utolsó fordulójában, Kristianstadban. Magyarország hatalmasat harcolt, de az ellenfél kapusa kifogott rajtunk, így a folytatásban nagyon nehéz dolgunk lesz. Az izlandi sajtó nem is ment el Viktor Hallgrímsson világklasszis teljesítménye mellett, a játékvezetői felfogás ugyanakkor felbosszantotta őket – annak ellenére, hogy az egész mérkőzésen rájuk volt jellemző a provokatív játékstílus.

a mieinket egy mitikus északi szörnyeteghez hasonlította – mintegy mellékesen megjegyezve, hosszú idő óta ez a leggyengébb magyar válogatott, amit látott –, akit Hallgrímsson kapus teljesen elaltatott, míg a bíráskodást horrorisztikusan rossznak ítélte meg – arra a konklúzióra jutva, hogy a(z egyébként tényleg szörnyen fújó) észak-macedón bírópáros engedte vissza a mieinket a mérkőzésbe.  

Az első párhuzam is megérne egy misét, de utóbbi azért különösen érdekes, mert a mérkőzés alatt végig az izlandiak erőltették a keménykedős-provokálós stílust, aminek eredményeként például Ymir Örn Gíslason rögtön a második félidő elején megkapta a megérdemelt piros lapját...

A mieink a malmői középdöntőben pénteken, vasárnap, jövő kedden és szerdán lépnek pályára. A folytatásban 

  • Szlovénia, 
  • Horvátország, 
  • Svájc és 
  • a házigazda Svédország

vár ránk.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

