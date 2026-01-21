„Viktor elaltatta a magyar mumust” – a játékvezetőkre fújnak az izlandiak

Háború Svédországban: Izland örülhetett a kristianstadi pokolban
Oda a veretlenség.
Az izlandi sportsajtó nem zárta a szívébe a magyar kéziválogatottat és az észak-macedón bírópárost. Hősként ünneplik ugyanakkor a mieinket megbabonázó Barca-kapust, Viktor Hallgrímssont.
Mint megírtuk, a magyar férfi kézilabda-válogatott nem visz magával pontot a dán, norvég, svéd közös rendezésű Európa-bajnokság középdöntőjébe, miután 24–23-ra kikapott Izlandtól kedden, a csoportkör utolsó fordulójában, Kristianstadban. Magyarország hatalmasat harcolt, de az ellenfél kapusa kifogott rajtunk, így a folytatásban nagyon nehéz dolgunk lesz. Az izlandi sajtó nem is ment el Viktor Hallgrímsson világklasszis teljesítménye mellett, a játékvezetői felfogás ugyanakkor felbosszantotta őket – annak ellenére, hogy az egész mérkőzésen rájuk volt jellemző a provokatív játékstílus.
Az egyik legnagyobb izlandi sportportál Hallgrímsson produkcióját egyenesen minden idők egyik legjobb kapusteljesítményeként jellemezte válogatott mezben. Értékelésükben kiemelik, hogy a Barcelona hálóőre már az első félidőben is jól védett, de a másodikban egyenesen verhetetlen volt: védést védésre halmozott, az utolsó három percben pedig a jól játszó Bodó Richárddal szemben is volt két kulcsfontosságú hárítása, így összességében tökéletes teljesítményt nyújtott. A magyar csapatról és a játékvezetésről viszont már korántsem voltak ennyire hízelgő véleménnyel. Egy másik cikkükben a szerző
a mieinket egy mitikus északi szörnyeteghez hasonlította – mintegy mellékesen megjegyezve, hosszú idő óta ez a leggyengébb magyar válogatott, amit látott –, akit Hallgrímsson kapus teljesen elaltatott, míg a bíráskodást horrorisztikusan rossznak ítélte meg – arra a konklúzióra jutva, hogy a(z egyébként tényleg szörnyen fújó) észak-macedón bírópáros engedte vissza a mieinket a mérkőzésbe.
Az első párhuzam is megérne egy misét, de utóbbi azért különösen érdekes, mert a mérkőzés alatt végig az izlandiak erőltették a keménykedős-provokálós stílust, aminek eredményeként például Ymir Örn Gíslason rögtön a második félidő elején megkapta a megérdemelt piros lapját...
A mieink a malmői középdöntőben pénteken, vasárnap, jövő kedden és szerdán lépnek pályára. A folytatásban
vár ránk.
