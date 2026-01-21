„Viktor elaltatta a magyar mumust” – a játékvezetőkre fújnak az izlandiak

a mieinket egy mitikus északi szörnyeteghez hasonlította – mintegy mellékesen megjegyezve, hosszú idő óta ez a leggyengébb magyar válogatott, amit látott –, akit Hallgrímsson kapus teljesen elaltatott, míg a bíráskodást horrorisztikusan rossznak ítélte meg – arra a konklúzióra jutva, hogy a(z egyébként tényleg szörnyen fújó) észak-macedón bírópáros engedte vissza a mieinket a mérkőzésbe.

Az első párhuzam is megérne egy misét, de utóbbi azért különösen érdekes, mert a mérkőzés alatt végig az izlandiak erőltették a keménykedős-provokálós stílust, aminek eredményeként például Ymir Örn Gíslason rögtön a második félidő elején megkapta a megérdemelt piros lapját...

A mieink a malmői középdöntőben pénteken, vasárnap, jövő kedden és szerdán lépnek pályára. A folytatásban