liverpool Premier League Kerkez Milos

Tényleg nem passzolnak Kerkeznek a Liverpoolban? Így reagált a felvetésre a magyar játékos

2026. január 21. 20:51

A magyar védő mutatói eltérnek a korábbiaktól, ám a Vörösöknél más a szerepe, mint előző angol csapatában. Kerkez Milos megszólalt a holland támadóval való kapcsolatáról is.

2026. január 21. 20:51
null

Sok kritika éri a Liverpool labdarúgócsapatának bal oldalát a szezonban mutatott produkciójuk miatt. A nyáron érkezett Kerkez Milost is felelőssé tették a helyzetben, aki most megszólalt az ügyben, kiemelte, nem érzi, hogy ne lenne remek a játékkapcsolata Cody Gakpóval.

Kerkez Szoboszlai
A Liverpool magyarjai: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik
Fotó: Peter Powell/AFP

Kerkez Milos hamar a kezdőcsapatba került a szezon elején, ősszel azonban volt egy periódus, amikor Andy Robertson visszavette tőle a helyét. Mostanra ismét változott a helyzet, a magyar védő stabil és harcos védőjátékának köszönhetően visszaküzdötte magát a kezdők közé, a szakértők szerint támadásban viszont elmarad a teljesítménye a tavaly megcsodálttól. Hozzá kell azonban tenni Kerkez védelmében, hogy a Bournemouth és a Liverpool által elvárt feladatkör némileg eltér egymástól az esetében.

Az utóbbi időben szárnyra kaptak a hírek, miszerint ne lenne jó a kapcsolata Cody Gakpóval, a holland nem keresi a vele való összjátékot a bal oldalon, ami nincs jó hatással a támadásban nyújtott teljesítményére – írja a This is Anfield.

Az utóbbi hetekben mutatott javuló forma ellenére Kerkez átlagosan mindössze 0,04 xA-t ér el 90 percenként, ami távol áll a korábbi statisztikáitól.

Kerkez a kritikák kereszttüzében

A Liverpool bal oldala gyakran volt diszfunkcionális ebben a szezonban, aminek eredményeként Kerkez még egyetlen gólpasszt sem adott a Vörösök mezében. A várható gólpassz mutatója 0,04 xA, amely az elemzők szerint Gakpónak is felróható, aki sokszor inkább befelé cselez, mintsem a magyar védővel kombinálna.

„Ezt nem nevezném problémának, azt hiszem, jól tudok együtt játszani Codyval. Az a dolgom, hogy labdát adjak és teret csináljak a szélsőnek, fedezzem, és mindent megtegyek a támogatásáért. Aztán már az ő döntése, hogy merre indul. Azt hiszem, az elmúlt hónapokban sok területen fejlődtem, de még mindig nem vagyok elégedett, és természetesen többet akarok” – fogalmazott Kerkez.

Érdekesség: a FotMob szerint Gakpo átlagosan alacsonyabb passzpontosságot ért el a szezonban, mint a Premier League-ben a hasonló játékosok 61 százaléka. A holland beadásai esetében még rosszabb a helyzet: mindössze 13 százalékuk talál csapattárshoz.

Kerkez játéka messze eltér a korábbiaktól: a Bournemouth színeiben rendszeresen előretört, folyamatosan megjátszható volt az oldalvonal mellett, Liverpoolban azonban a szélső védőket jelenleg nem tekintik a kreativitás fő forrásának. Ezzel Kerkeznek is együtt kell élnie.

Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Összesen 3 komment

Interista
2026. január 21. 22:20
Gakpo gyengébb Kerkeznél. Ez frusztrálhatja. Amúgy is a Liverpool egyik leggyengébb láncszeme a holland. Milos még sokat fog fejlődni. Lesz még pontgazdagabb időszaka. Hajrá, Magyarok 🇭🇺🇭🇺🇭🇺
1
0
ivanmaria
2026. január 21. 21:25
Gakpóval összejátszani csak egy irányban lehet, Ő csak fogad labdát, de nem ad másoknak. Igazából az utóbbi hónapokban már nem való a csapatba, mert nem csapatjátékos. A Liverpool jóval eredményesebb lehetne, ha bizonyos emberek a csapatban hajlandóak lennének partnerként viselkedni másokkal ( Gakpó, Salah, stb.. ) Ezen megy el az eredmény, és a bajnokság. Amíg ezt nem fogadják el ,addig nem lesz előrelépés. A rendszerük amiben játszanak nagyon egysíkú, kiismerhető, az ellenfelek már felkészültek rá. Kerkez és Szoboszlai is csak statisztái a csapatnak, igaz abban nagyon hatékonyak, de nem Ők fogják meghatározni a csapat játékát, arculatát. Hosszabb távon , nem biztos, hogy érdemes itt maradniuk, ebben a rendszerben nem tudnak majd fejlődni.
0
0
lynx
2026. január 21. 21:04
A Bournemouthban Semenyoval szépen kipasszolták a védelmet, Kerkez lement a vonalig, aztán onnan a védők mögül tálalt a többieknek. Itt meg Gakpo megkapja a labdát, a tizenhatos vonalában megindul középre és egy jó nagyot rúg a labdába a kapu felé. Ez általában a blokkba megy vagy mellé. Tízből egy talán ha beakad. Gakpo sem technikailag, sem agyilag nem elég képzett. Egy szép szál hollandus a gyarmatokról. Kerkez meg szaladgálhat fel-alá.
2
0
