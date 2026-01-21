Tényleg nem passzolnak Kerkeznek a Liverpoolban? Így reagált a felvetésre a magyar játékos

Az utóbbi időben szárnyra kaptak a hírek, miszerint ne lenne jó a kapcsolata Cody Gakpóval, a holland nem keresi a vele való összjátékot a bal oldalon, ami nincs jó hatással a támadásban nyújtott teljesítményére – írja a This is Anfield.

Az utóbbi hetekben mutatott javuló forma ellenére Kerkez átlagosan mindössze 0,04 xA-t ér el 90 percenként, ami távol áll a korábbi statisztikáitól.

Kerkez a kritikák kereszttüzében

A Liverpool bal oldala gyakran volt diszfunkcionális ebben a szezonban, aminek eredményeként Kerkez még egyetlen gólpasszt sem adott a Vörösök mezében. A várható gólpassz mutatója 0,04 xA, amely az elemzők szerint Gakpónak is felróható, aki sokszor inkább befelé cselez, mintsem a magyar védővel kombinálna.

„Ezt nem nevezném problémának, azt hiszem, jól tudok együtt játszani Codyval. Az a dolgom, hogy labdát adjak és teret csináljak a szélsőnek, fedezzem, és mindent megtegyek a támogatásáért. Aztán már az ő döntése, hogy merre indul. Azt hiszem, az elmúlt hónapokban sok területen fejlődtem, de még mindig nem vagyok elégedett, és természetesen többet akarok” – fogalmazott Kerkez.