Tényleg nem passzolnak Kerkeznek a Liverpoolban? Így reagált a felvetésre a magyar játékos

A magyar védő mutatói eltérnek a korábbiaktól, ám a Vörösöknél más a szerepe, mint előző angol csapatában. Kerkez Milos megszólalt a holland támadóval való kapcsolatáról is.
Sok kritika éri a Liverpool labdarúgócsapatának bal oldalát a szezonban mutatott produkciójuk miatt. A nyáron érkezett Kerkez Milost is felelőssé tették a helyzetben, aki most megszólalt az ügyben, kiemelte, nem érzi, hogy ne lenne remek a játékkapcsolata Cody Gakpóval.
Kerkez Milos hamar a kezdőcsapatba került a szezon elején, ősszel azonban volt egy periódus, amikor Andy Robertson visszavette tőle a helyét. Mostanra ismét változott a helyzet, a magyar védő stabil és harcos védőjátékának köszönhetően visszaküzdötte magát a kezdők közé, a szakértők szerint támadásban viszont elmarad a teljesítménye a tavaly megcsodálttól. Hozzá kell azonban tenni Kerkez védelmében, hogy a Bournemouth és a Liverpool által elvárt feladatkör némileg eltér egymástól az esetében.
Az utóbbi időben szárnyra kaptak a hírek, miszerint ne lenne jó a kapcsolata Cody Gakpóval, a holland nem keresi a vele való összjátékot a bal oldalon, ami nincs jó hatással a támadásban nyújtott teljesítményére – írja a This is Anfield.
Az utóbbi hetekben mutatott javuló forma ellenére Kerkez átlagosan mindössze 0,04 xA-t ér el 90 percenként, ami távol áll a korábbi statisztikáitól.
A Liverpool bal oldala gyakran volt diszfunkcionális ebben a szezonban, aminek eredményeként Kerkez még egyetlen gólpasszt sem adott a Vörösök mezében. A várható gólpassz mutatója 0,04 xA, amely az elemzők szerint Gakpónak is felróható, aki sokszor inkább befelé cselez, mintsem a magyar védővel kombinálna.
„Ezt nem nevezném problémának, azt hiszem, jól tudok együtt játszani Codyval. Az a dolgom, hogy labdát adjak és teret csináljak a szélsőnek, fedezzem, és mindent megtegyek a támogatásáért. Aztán már az ő döntése, hogy merre indul. Azt hiszem, az elmúlt hónapokban sok területen fejlődtem, de még mindig nem vagyok elégedett, és természetesen többet akarok” – fogalmazott Kerkez.
Érdekesség: a FotMob szerint Gakpo átlagosan alacsonyabb passzpontosságot ért el a szezonban, mint a Premier League-ben a hasonló játékosok 61 százaléka. A holland beadásai esetében még rosszabb a helyzet: mindössze 13 százalékuk talál csapattárshoz.
Kerkez játéka messze eltér a korábbiaktól: a Bournemouth színeiben rendszeresen előretört, folyamatosan megjátszható volt az oldalvonal mellett, Liverpoolban azonban a szélső védőket jelenleg nem tekintik a kreativitás fő forrásának. Ezzel Kerkeznek is együtt kell élnie.
