Már több mint negyedmillióan nézték meg Kerkez megmozdulását – ezen röhög most mindenki (VIDEÓ)

Roppant vicces felvételt osztott meg a This is Anfield a Liverpool legutóbbi edzéséről. A videó mindössze néhány másodperces, és az látszik rajta, ahogy Kerkez Milos trükkösen próbál átvenni egy felé érkező labdát, ám a játékszer a lábáról felperdül, így – nincs rá jobb kifejezés –

tulajdonképpen orrba rúgja saját magát.

A magyar válogatott szárnyvédő fájdalmában el is terült a földön, Cody Gakpónak kellett odamennie, hogy végül nagy nevetések közepette felsegítse. A poszt mellett egy kommentelő jó érzékkel fel is idézi Jamie Carragher egy korábban tett megjegyzését Kerkezzel kapcsolatban, miszerint néha olyan esetlen tud lenni, akár ha Darwin Núnezt látnánk balbekként... Hiába, no, a legjobbakkal is megesik!