01. 21.
szerda
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Premier League Kerkez Milos

Már több mint negyedmillióan nézték meg Kerkez megmozdulását – ezen röhög most mindenki (VIDEÓ)

2026. január 21. 10:37

Valószínűleg saját magát is meglepte a magyar válogatott hátvéd. A Liverpool edzései mindig tartogatnak váratlan, mókás helyzeteket.

2026. január 21. 10:37
null

Roppant vicces felvételt osztott meg a This is Anfield a Liverpool legutóbbi edzéséről. A videó mindössze néhány másodperces, és az látszik rajta, ahogy Kerkez Milos trükkösen próbál átvenni egy felé érkező labdát, ám a játékszer a lábáról felperdül, így – nincs rá jobb kifejezés – 

tulajdonképpen orrba rúgja saját magát.

 A magyar válogatott szárnyvédő fájdalmában el is terült a földön, Cody Gakpónak kellett odamennie, hogy végül nagy nevetések közepette felsegítse. A poszt mellett egy kommentelő jó érzékkel fel is idézi Jamie Carragher egy korábban tett megjegyzését Kerkezzel kapcsolatban, miszerint néha olyan esetlen tud lenni, akár ha Darwin Núnezt látnánk balbekként... Hiába, no, a legjobbakkal is megesik!

Közben a Vörösök sztárja, a hétvégén véget ért Afrika-kupán Egyiptom válogatottjával csalódásra csak a negyedik helyet megszerző Mohamed Szalah is visszatért Liverpoolba, már ő is ott volt a társakkal az ominózus tréningen. 

A Premier League-címvédő Liverpool szerda este 21 órától az Olympique Marseille vendégeként vív Bajnokok Ligája-rangadót (RTL+), míg a bajnokságban szombat este 18:30-tól Bournemouth-ban vendégszerepel (Spíler 1) – ezen a találkozón debütálhat Kerkez és Szoboszlai Dominik ellen a frissen szerződtetett Tóth Alex. 

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Jose
2026. január 21. 13:23
A többiek meg jó nagy ívben lesz@rják.
FredShine
2026. január 21. 12:03
rasputin 2026. január 21. 10:46 Már nincs sok idejük. Április 13-án megszűnik, nem?
rasputin
2026. január 21. 10:46
Azért kiváncsi leszek arra hogy a fidesz propaganda mikor fogja először leidióta szerbezni Kerkezt.
