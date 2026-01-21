Már több mint negyedmillióan nézték meg Kerkez megmozdulását – ezen röhög most mindenki (VIDEÓ)

Tóth Alex elfelejtette, hol van, és magyarul szólalt meg a Bournemouth öltözőjében
Nagyon is bocsánatos „bűn.”
Valószínűleg saját magát is meglepte a magyar válogatott hátvéd. A Liverpool edzései mindig tartogatnak váratlan, mókás helyzeteket.
Roppant vicces felvételt osztott meg a This is Anfield a Liverpool legutóbbi edzéséről. A videó mindössze néhány másodperces, és az látszik rajta, ahogy Kerkez Milos trükkösen próbál átvenni egy felé érkező labdát, ám a játékszer a lábáról felperdül, így – nincs rá jobb kifejezés –
tulajdonképpen orrba rúgja saját magát.
A magyar válogatott szárnyvédő fájdalmában el is terült a földön, Cody Gakpónak kellett odamennie, hogy végül nagy nevetések közepette felsegítse. A poszt mellett egy kommentelő jó érzékkel fel is idézi Jamie Carragher egy korábban tett megjegyzését Kerkezzel kapcsolatban, miszerint néha olyan esetlen tud lenni, akár ha Darwin Núnezt látnánk balbekként... Hiába, no, a legjobbakkal is megesik!
Közben a Vörösök sztárja, a hétvégén véget ért Afrika-kupán Egyiptom válogatottjával csalódásra csak a negyedik helyet megszerző Mohamed Szalah is visszatért Liverpoolba, már ő is ott volt a társakkal az ominózus tréningen.
A Premier League-címvédő Liverpool szerda este 21 órától az Olympique Marseille vendégeként vív Bajnokok Ligája-rangadót (RTL+), míg a bajnokságban szombat este 18:30-tól Bournemouth-ban vendégszerepel (Spíler 1) – ezen a találkozón debütálhat Kerkez és Szoboszlai Dominik ellen a frissen szerződtetett Tóth Alex.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon is bocsánatos „bűn.”
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall