Hatalmas balhé: csaláson kapták a Magyarországon is jól ismert bírókat

Megható jelenetek a magyar–románon: hárman is búcsút intettek a címeres meznek (VIDEÓ)
A szövetség és a közönség mellett a korábbi csapattársak is elköszöntek tőlük.
Egészen döbbenetes, min bukott meg a két rutinos játékvezető.
Óriási botrány kerekedett a kézilabda világában: az utóbbi évek egyik legismertebb játékvezetői párosa, Gjorgji Nachevski és Slave Nikolov körül. Az északmacedón duó úgy készült, hogy fújja majd a sípot a január 15-én kezdődő, dán, norvég, svéd közös rendezésű férfi Európa-bajnokságon, az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) azonban megtorpedózta az eredeti elképzelést.
A jól ismert páros az elmúlt években rendszeresen vezette a szegediek és a veszprémiek Bajnokok Ligája-találkozóit, a jelentések szerint inkább kevesebb, mint több sikerrel. Fogadási botrányok is köthetők a nevükhöz, de a legemlékezetesebb jeleneteik talán a 2024-es Eb-n történtek: a svéd–francia elődöntőben előbb lépéshiba miatt elvették Jim Gottfridsson szabályosnak tűnő gólját, majd megadták Elohim Prandi időn túli szabaddobását – írja az Eurosport.
Egészen az elmúlt hétvégéig úgy tűnt, az idei Eb-n is pályára léphetnek, ám az EHF végül másképp döntött, visszavonta a jelölésüket.
A torna előtt ugyanis minden bírópárosnak kötelező kondicionáló edzésen és erőnléti felmérésen kellett részt vennie, illetve fel kellett töltenie a fittségi tesztjének videófelvételét. Egyet az Eb előtti nyolc hétből, egyet pedig az Eb előtti négy hétből. A beszámolók szerint ezeket a videókat manipulálták az említett játékvezetők, amely alapos vizsgálatot követően végül bizonyítást nyert.
Itt még nem ért véget a történet, az ügyet tovább vizsgálják, előfordulhat, hogy jogi eljárás indul a bírópáros ellen. A szövetség úgy döntött, végül 17 páros fújja majd a sípot az Eb-n, köztük a magyar Bíró Ádám, Kiss Olivér kettős.
A dán-svéd-norvég közös rendezésű kontinenstorna kristianstadi csoportjában a magyar együttes pénteken Lengyelországgal, vasárnap Olaszországgal, január 20-án pedig Izlanddal találkozik egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut.
A magyar férfi kézilabda-válogatott 33–23-ra legyőzte Romániát a péntek este Győrben rendezett Európa-bajnoki felkészülési mérkőzésen.
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP