Hatalmas balhé: csaláson kapták a Magyarországon is jól ismert bírókat

A torna előtt ugyanis minden bírópárosnak kötelező kondicionáló edzésen és erőnléti felmérésen kellett részt vennie, illetve fel kellett töltenie a fittségi tesztjének videófelvételét. Egyet az Eb előtti nyolc hétből, egyet pedig az Eb előtti négy hétből. A beszámolók szerint ezeket a videókat manipulálták az említett játékvezetők, amely alapos vizsgálatot követően végül bizonyítást nyert.

Itt még nem ért véget a történet, az ügyet tovább vizsgálják, előfordulhat, hogy jogi eljárás indul a bírópáros ellen. A szövetség úgy döntött, végül 17 páros fújja majd a sípot az Eb-n, köztük a magyar Bíró Ádám, Kiss Olivér kettős.