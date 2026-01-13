Ft
játékvezető csalás kézilabda

Hatalmas balhé: csaláson kapták a Magyarországon is jól ismert bírókat

2026. január 13. 21:15

Egészen döbbenetes, min bukott meg a két rutinos játékvezető.

2026. január 13. 21:15
null

Óriási botrány kerekedett a kézilabda világában: az utóbbi évek egyik legismertebb játékvezetői párosa, Gjorgji Nachevski és Slave Nikolov körül. Az északmacedón duó úgy készült, hogy fújja majd a sípot a január 15-én kezdődő, dán, norvég, svéd közös rendezésű férfi Európa-bajnokságon, az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) azonban megtorpedózta az eredeti elképzelést.

A jól ismert páros az elmúlt években rendszeresen vezette a szegediek és a veszprémiek Bajnokok Ligája-találkozóit, a jelentések szerint inkább kevesebb, mint több sikerrel. Fogadási botrányok is köthetők a nevükhöz, de a legemlékezetesebb jeleneteik talán a 2024-es Eb-n történtek: a svéd–francia elődöntőben előbb lépéshiba miatt elvették Jim Gottfridsson szabályosnak tűnő gólját, majd megadták Elohim Prandi időn túli szabaddobását – írja az Eurosport.

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Egészen az elmúlt hétvégéig úgy tűnt, az idei Eb-n is pályára léphetnek, ám az EHF végül másképp döntött, visszavonta a jelölésüket.

A torna előtt ugyanis minden bírópárosnak kötelező kondicionáló edzésen és erőnléti felmérésen kellett részt vennie, illetve fel kellett töltenie a fittségi tesztjének videófelvételét. Egyet az Eb előtti nyolc hétből, egyet pedig az Eb előtti négy hétből. A beszámolók szerint ezeket a videókat manipulálták az említett játékvezetők, amely alapos vizsgálatot követően végül bizonyítást nyert.

Itt még nem ért véget a történet, az ügyet tovább vizsgálják, előfordulhat, hogy jogi eljárás indul a bírópáros ellen. A szövetség úgy döntött, végül 17 páros fújja majd a sípot az Eb-n, köztük a magyar Bíró Ádám, Kiss Olivér kettős.

A dán-svéd-norvég közös rendezésű kontinenstorna kristianstadi csoportjában a magyar együttes pénteken Lengyelországgal, vasárnap Olaszországgal, január 20-án pedig Izlanddal találkozik egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Öreg Palóc
2026. január 13. 21:55
Ezek mindig csaló szemétládák voltak !!! Ki merem jelenteni sokat BUNDÁZTAk !!! Úgy fújtak meccseket, ahogy megvették őket !!!
Sróf
2026. január 13. 21:22
Északmacedón tiszások.
Takagi
2026. január 13. 21:21
Undorító emberek. Börtönbe velük.
